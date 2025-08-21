MODHAUS ระดมทุน Series B มูลค่า 21 พันล้านวอน ดึงนักลงทุนชั้นนำเกาหลี หนุนโมเดล K-pop ขับเคลื่อนด้วยแฟนคลับสู่ระดับโลก!!

โซล, เกาหลีใต้ – 8 สิงหาคม 2025 บริษัท สตาร์ทอัพ K-entertainment MODHAUS ผู้บุกเบิกการสร้างศิลปิน K-pop ด้วยระบบการมีส่วนร่วมของแฟนๆ (fan-participatory model) ผ่านศิลปินชื่อดังอย่าง tripleS และ ARTMS ประกาศปิดรอบการระดมทุน Series B มูลค่า 21 พันล้านวอน (ประมาณ 15.8 ล้านเหรียญสหรัฐ) นับเป็นการลงทุนสูงสุดที่บริษัทเอนเตอร์เทนเมนท์ในเกาหลีเพียงบริษัทเดียวได้รับในปีนี้
การลงทุนครั้งนี้นำโดย IMM Investment บริษัท Venture Capital ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี พร้อมด้วยนักลงทุนระดับท็อป ได้แก่ LB Investment (นักลงทุนรุ่นแรกของ HYBE), Intervest และ Smilegate Investment ขณะที่นักลงทุนเดิมอย่าง Laguna Investment, นักลงทุนคอนเทนต์จากสหรัฐฯ Sfermion และนักลงทุนด้านดนตรีชื่อดัง Cooper Turley ที่ยังคงให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
Jaden Jeong (จาง กีฮยอน) ผู้จัดการจาก IMM Investment กล่าวว่า “เราให้การประเมินสูงต่อความสามารถด้านการผลิตและแพลตฟอร์มของ MODHAUS โดยเฉพาะโมเดล K-pop แบบแฟนมีส่วนร่วมผ่านแพลตฟอร์ม Cosmo การลงทุนครั้งนี้จะช่วยผลักดันนวัตกรรมใหม่ให้กับวงการบันเทิงเกาหลี”
ฐานรากความสำเร็จ: จากแพลตฟอร์มสู่ศิลปินระดับโลก
ด้วยแพลตฟอร์มแฟนด้อม MODHAUS ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มีความโดดเด่นในอุตสาหกรรม Cosmo ที่มีบทบาทสำคัญในการขยายฐานแฟนคลับระดับโลกของเกิร์ลกรุ๊ป tripleS และ ARTMS จนกลายเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการสร้างสรรค์คอนเท้นต์และทรัพย์สินทางปัญญา (IP)
Cosmo แพลตฟอร์มอินเตอร์แอคทีฟที่เปิดโอกาสให้แฟนๆ มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เพียงผู้ติดตาม แต่สามารถมีบทบาทในการตัดสินใจได้จริงผ่านระบบ โหวตและการมีส่วนร่วมบนบล๊อกเชน แฟนๆ จึงสามารถร่วมเลือกคอนเซ็ปต์ กำหนดการจัดยูนิต ไปจนถึงการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์คอนเท้นต์ต่างๆ ทำให้แฟนคลับมีบทบาทในการร่วมเขียนเรื่องราวการเติบโตของศิลปินไปพร้อมๆ กัน ซึ่งระบบแฟน
ด้อมเชิงมีส่วนร่วมนี้ ไม่เพียงสร้างความผูกพันระหว่างศิลปินและแฟนคลับในระดับสำคัญ แต่ยังช่วยขยายมิติเรื่องราวของวงได้อย่างเป็นธรรมชาติ ส่งผลให้ Cosmo กลายเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนทั้งการเติบโตของแฟนด้อม และการเพิ่มมูลค่า IP ของบริษัทอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าว สามารถสร้างฐานแฟนคลับระดับโลกได้อย่างรวดเร็ว โดยมีผู้ใช้สะสมกว่า 350,000 คน และมียอดผู้ใช้งานประจำกว่า 150,000 คนต่อเดือน รวมถึงการออก Objekts (โฟโต้การ์ดดิจิทัล) ไปแล้วกว่า 10 ล้านใบ ในด้านศิลปิน วง tripleS ทำสถิติยอดขายอัลบั้มเต็ม ASSEMBLE25 เกิน 510,000 แผ่นภายในสัปดาห์แรก ส่วน ARTMS เพิ่งเสร็จสิ้นเวิลด์ทัวร์กว่า 28 เมืองทั่วโลก ขยายฐานแฟนคลับต่างประเทศอย่างแข็งแกร่ง
ก้าวต่อไป: ขยาย IP และเดบิวต์บอยกรุ๊ป
MODHAUS เตรียมเปิดตัวบอยกรุ๊ปวงแรก idntt ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพอร์ตโฟลิโอ IP พร้อมเดินหน้าขยายแพลตฟอร์ม Cosmo สู่ตลาดโลกในเชิงรุก เพื่อเชื่อมโยงศิลปินกับแฟนๆ อย่างไร้พรมแดน
Jaden Jeong (จาง กีฮยอน) ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง MODHAUS ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติม “แม้ในช่วงที่การลงทุนทั่วโลกซบเซา แต่การได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำของเกาหลีและต่างประเทศ ถือเป็นการยืนยันถึงศักยภาพและวิสัยทัศน์ของเรา เราเชื่อว่าโมเดล ‘Fandustry’ (Fan + Industry) ที่ให้แฟนๆ มีบทบาทในการสร้างและกำหนดตัวตนของศิลปิน จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่พลิกโฉมประสบการณ์ K-pop บนเวทีโลก”