อนาคตที่สดใสของ "บังจู" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

เปิดตัวได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับ "บังจู" แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน เมื่อจัดการเอาชนะ ซูปาร์ เย จัน นักชกจากเมียนมา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ศึก ONE ลุมพินี 100 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมาไฟต์ดังกล่าว แสงอาทิตย์ ถูกคาดหมายว่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยเหนือคู่แข่งอย่างไร้ปัญหา แม้อายุจะน้อยกว่า แต่ดูเจนเวทีมากกว่า แม้จะเริ่มต้นด้วยความยากลำบากเล็กน้อย เพราะคู่ชกเตรียมตัวมาดี แต่พอตั้งหลักได้ก็เก็บชัยอย่างไร้ปัญหาก่อนหน้านี้ถือว่าเรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อนักชกที่ดูจะมุ่งมั่น และไปเอาดีด้านมวยสากล อย่าง "บังจู" หรือ แสงอาทิตย์ จากค่ายมวยลูกทรายกองดิน เซ็นสัญญาเข้ามาชกในศึก ONE ลุมพินี โดยเขาเคยซ้อม และสังเวียนชกมวยไทยมาตั้งแต่เด็กสำหรับ “แสงอาทิตย์” หรือชื่อจริง “ภูบดินทร์ ยูฮันเงาะ” เป็นลูกคนที่ 14 จากตระกูลใหญ่พี่น้อง 16 คน ฝึกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยลูกทรายกองดิน โดยมีพ่อ และแม่ที่เป็นเจ้าของค่ายช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดเจ้าตัวเริ่มต้นเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้จากมวยไทย ก่อนจะเบนเข็มไปเอาดีในกติกามวยสากลอาชีพ และประสบความสำเร็จอย่างสูงด้วยการคว้าแชมป์โลก WBA เอเชีย รุ่น 140 ป. และสามารถป้องกันแชมป์ได้ถึง 9 ครั้ง พร้อมรั้งสถิติไร้พ่าย 19-0 โดยเป็นการชนะน็อก 9 ครั้งวินาทีแรกที่หลายคนได้เห็นภาพของ แสงอาทิตย์ ถ่ายคู่กับ "บอสชาตรี" ก็อาจนึกไปว่า ONE อาจจะกำลังเริ่มต้นโปรเจกต์จัดมวยสากลแบบจริงจัง เหมือนอย่างที่ ปธ.และซีอีโอ วัน แชมเปียนชิพ เลยกล่าวเอาไว้หลายครั้งเมื่อเวลาถูกสัมภาษณ์จากสื่อสุดท้ายการประเดิม ONE ลุมพินี ของ แสงอาทิตย์ คือการชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซึ่งเจ้าตัวก็ตอบแทนการเซ็นสัญญาในครั้งนี้เป็นอย่างดี ไม่ทำให้แฟนๆ ต้องผิดหวัง เมื่อต่อยในสไตล์การชกสุดเอ็นเตอร์เทน ใช้สเต็ปขา และมีหมัดแย็บในแบบฉบับของมวยสากล ทำเอาคู่ชกปั่นป่วนมิใช่น้อยถ้าได้ดู แสงอาทิตย์ ในวัย 21 ปี ชกในไฟต์ที่ผ่านมา หลายคนอาจจะชื่นชอบกับสเต็ปขาอันรวดเร็วว่องไวของเขา ไม่เสียแรงที่ครั้งหนึ่งเคยอุตส่าห์ข้ามน้ำข้ามทะเลไปซ้อมไกลถึงค่ายของ ฟลอยด์ เมเวทเธอร์ จูเนียร์ ที่สหรัฐอเมริกา และก็ซึบซับอะไรหลายๆ อย่างมามากพอตัวมิหนำซ้ำนอกจากเทรนเนอร์ประจำค่ายมวยลูกทรายกองดินแล้ว ยังได้ รถถัง จิตรเมืองนนท์ ที่มีศักดิ์เป็น "พี่เขย" สามีของพี่สาว อัยด้า ลูกทรายกองดิน มาช่วยฝึกซ้อม และประคบประหงม คอยแนะนำเทคนิคต่างๆ เป็นอย่างดีอีกต่างหากนอกจากสไตล์การชกที่ดูมีแววว่าจะไปได้ไกลแล้ว ฐานแฟนคลับก็เยอะใช่ย่อย เพราะถ้าใครเล่นโซเชียลบ่อยๆ ก็จะทราบกันดีว่า "บังจู" ถือเป็นหนึ่งในกำปั้นสายคอนเทนต์พอตัว มักจะเห็นเขาอยู่บ่อยๆ ใน TikTok หรือเฟซบุ๊ก รีลส์ขณะเดียวกันเชื่อได้เลยว่าหาก ONE ประกาศว่าพร้อมแล้วที่จะจัดชกในกติกา "มวยสากล" กำปั้นคนแรกๆ ที่จะขออาสา และลงชื่อสนใจอยากจะชกในรูปแบบดังกล่าว ต้องมีชื่อของ แสงอาทิตย์ รวมอยู่ในนั้นด้วย 100 เปอร์เซนต์แต่ตราบใดที่ ONE ยังไม่ได้เริ่มจัดชกกติกามวยสากล ก็ไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงของ "บังจู" แต่อย่างใด เพราะเขาก็สามารถชกในกติกาคิกบ็อกซิ่ง หรือจะให้ไปชกกติกามวยไทย ก็คงไม่เกี่ยงแน่นอน