WeTV อัดอีเวนต์ขยายฐานซีรีส์วาย

ผู้จัดการรายวัน 360 - WeTV ที่สุดความบันเทิงคุณภาพแห่งเอเชีย เดินหน้ารุกตลาดคอนเทนต์ซีรีส์วาย หรือ Boys' Love (BL) อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผุดไอเดียเจ๋ง เสริมแกร่งคอมมูนิตีซีรีส์วาย ร่วมมือกับ TikTok Creator จัดกิจกรรม WeTV Blooming LoveThe Exclusive BL Experience at Creator House by TikTok ณ สยามพารากอน ชวนเหล่าครีเอเตอร์ของ TikTok มาร่วมสร้างคอนเทนต์สุดพิเศษกับนักแสดงจากซีรีส์วาย 3 เรื่องล่าสุด ได้แก่ I Saw You in My Dream เธอ ฉัน ฝัน เรา", "Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม" และ "Addicted Heroin The Series รักร้ายนายเสพติด ซึ่งหลังจากครีเอเตอร์ได้โพสต์ คอนเทนต์ในแพลตฟอร์ม TikTok ทำให้เกิดกระแสการรับรู้ในวงกว้าง ด้วยยอดเอนเกจเมนต์กว่า 759,748 ครั้งและยอดวิวรวมกว่า 18,375,448 ครั้ง1นางสาวกนกพร ปรัชญาเศรษฐ ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย กล่าวว่า จากกระแสคอนเทนต์ซีรีส์วายที่กำลังมาแรงในปัจจุบัน WeTV ได้เดินหน้าผลิตและพัฒนาซีรีส์วายอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของแฟนๆ ควบคู่ไปกับการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคอมมูนิตีซีรีส์วายอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม WeTV Blooming Love: The Exclusive BL Experience at Creator House by TikTok ในครั้งนี้WeTV เล็งเห็นถึงศักยภาพของการสร้างคอนเทนต์และคอมมูนิตี แฟนด้อม จึงได้ร่วมมือกับทาง TikTok Creator จัดกิจกรรม ดังกล่าวขึ้น ซึ่งทาง TikTok มี Entertainment HUB ที่เป็นศูนย์รวมความบันเทิงสำหรับคนที่ชอบ หนัง ซีรีส์ และกลุ่มแฟนด้อมโดยซีรีส์ของ WeTV ทั้ง 3 เรื่อง ได้แก่ I Saw You in My Dream เธอ ฉัน ฝัน เรา", "Monster Next Door พี่เขาบุกโลกของผม" และ "Addicted Heroin The Series รักร้ายนายเสพติดได้ติด TOP10 ประจำเดือนกันยายน จากคอนเทนต์ที่ได้รับความนิยมบน แอ็กเคาต์ @wetvthailand“โดยเราได้ชวนแฟนๆ และ TikTok ครีเอเตอร์มาร่วมสร้างคอนเทนต์สุดพิเศษ พร้อมมอบประสบการณ์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้ผู้ร่วมงานได้ใกล้ชิดกับนักแสดงนำจากซีรีส์วาย 3 เรื่องดังกล่าว ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ WeTV ที่จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ โดยเรามุ่งหวังให้ TikTok ซึ่งเป็น Entertainment HUB ช่วยขยายฐานแฟนคลับและสร้างคอมมูนิตีให้กับ WeTV ผ่านคอนเทนต์ของครีเอเตอร์รุ่นใหม่”“คอนเทนต์ที่เหล่าครีเอเตอร์นำเสนอบน TikTok ได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม มีการแชร์คอนเทนต์ออกไปอย่างแพร่หลาย โดยมียอด เอนเกจเมนต์สูงถึง 1,262,307 ครั้ง2 ตอกย้ำความสำเร็จของการเข้าถึงกลุ่มคอมมูนิตีซีรีส์วายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ WeTV ยังคงเดินหน้าเตรียมส่งซีรีส์วาย WeTV ORIGINAL เรื่องที่ 4 ได้แก่ “Caged Again บอกกรงๆ...ว่ารักเธอ” ลงแพลตฟอร์ม เอาใจคอซีรีส์วายต่อเนื่องถึงสิ้นปี” นางสาวกนกพร กล่าว