มวยไทย 3 ยก เข้าทางมวยพม่า / คอลัมน์ “TKO" โดย "น็อกเอาท์ แมน“

ปัจจุบันเราได้เห็นนักสู้จากเมียนมา เข้ามาหากินในไทย ขึ้นสังเวียนชกมวยไทยกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะในศึก ONE ลุมพินี ที่เต็มไปด้วยเหล่ากำปั้นจากประเทศเพื่อนบ้าน และหลายๆคน ก็ทำผลงานได้ดีเกินความคาดหมาย เช่น สุไลมาน ลูกสวน หรือ ซอ ลิน อู ที่รายหลังพิชิตสัญญา วัน แชมเปียนชิพ มูลค่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือราว 3.6 ล้านบาท ไปเรียบร้อยอีกหนึ่งนักสู้ที่กำลังทำผลงานได้อย่างร้อนแรง ได้แก่ ธานท์ ซิน นักสู้หัวใจแกร่ง วัย 19 ปี ผู้มีแรงบันดาลใจสำคัญ คือการหาเงินมารักษาดวงตาของพี่ชาย ก่อนจะกลับมาขึ้นสังเวียนคว้าชัยชนะที่ 2 ด้วยการเอาชนะน็อก “ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย” กำปั้นจอมแสบ วัย 23 ปี จากสุรินทร์ ตั้งแต่ยกแรก ในคู่รอง ศึก ONE ลุมพินี 76 วันศุกร์ที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมาสำหรับ “ธานท์ ซิน” เกิดเมื่อวันที่ 14 ต.ค.2547 ที่เมืองมอละมไยน์ ในรัฐมอญ โดยเป็นน้องคนสุดท้องในบรรดาพี่น้องทั้งหมด 5 คน และเนื่องจากการที่คุณพ่อเป็นอดีตดาวดังมวยเลทเว่ย รวมถึงบรรดาพี่ ๆ ทุกคนล้วนแต่เป็นนักมวยเลทเว่ยด้วยกันทั้งสิ้น จึงทำให้ “ธานท์ ซิน” ได้โอกาสเริ่มฝึกการต่อสู้แขนงนี้ตั้งแต่อายุ 6 ขวบจุดเริ่มต้นการเป็นนักมวยอาชีพของ “ธานท์ ซิน” เกิดขึ้นในช่วงปี 2561 เมื่อพี่ชาย “ตุน ลวิน โม” ประสบปัญหาตาบอดหนึ่งข้าง อันเป็นผลจากการบาดเจ็บสะสมจากการชกมวยเลทเว่ยมาหลายปี เหตุการณ์นี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ “ธานท์ ซิน” ในวัย 13 ปี ตัดสินใจละทิ้งการเล่นฟุตบอลที่เขารัก เพื่อมุ่งมั่นเป็นนักมวยอาชีพ โดยหวังจะหาเงินมารักษาพี่ชายของเขาหลังจากสร้างชื่อในเมียนมามานานหลายปี ในที่สุด “ธานท์ ซิน” ก็ได้รับโอกาสครั้งสำคัญให้เข้ามาพิสูจน์ตัวเองในศึก ONE ลุมพินี 52 เมื่อเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา แม้จะเป็นการชกมวยไทยครั้งแรก เพราะก่อนหน้านี้เขาชกเพียงมวยพม่า อย่าง เลทเว่ย แต่เขาก็สามารถเปลี่ยนสไตล์ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะทีเคโอ “ใจสิงห์ ศิษย์นายกพันศักดิ์” นักชกไทย ที่เคยเป็นคู่ชกคนสุดท้ายของพี่ชายเขาไปอย่างสุดมันในยกสุดท้าย พร้อมกับรับโบนัส 3.5 แสนบาท ซึ่งเขาได้นำไปใช้เป็นค่ารักษาดวงตาของพี่ชายทันทีหลังเก็บชัยสวยงามจากไฟต์แรก “ธานท์ ซิน” ต้องโคจรมาพบกับ “ไท สจ.เปี๊ยกอุทัย” คู่ชกที่เคยเกือบได้ฟาดปากกันในศึก ONE ลุมพินี 57 เมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากตอนนั้นนักชกเมียนมารายนี้มีอาการป่วยกะทันหันทำให้การแข่งขันต้องถูกถอดออกไปในช่วงโค้งสุดท้าย ก่อนทั้งคู่จะได้ดวลเดือดกันเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 23 ส.ค.ที่ผ่านมาก่อนที่ ธานท์ ซิน จะขึ้นสังเวียนด้วยความมุ่งมั่นสุดหัวใจอีกครั้ง และทำตามเป้าหมายใหญ่ได้สำเร็จ ชนะน็อก ไท ยกแรก คว้าเงินโบนัส 350,000 บาท เป็นครั้งที่ 2 นำไปใช้เป็นค่ารักษาดวงตาให้กับพี่ชายอีกครั้ง ซึ่งพี่ชายของเขาก็มายืนเป็นพี่เลี้ยงอยู่ที่มุมเพื่อคอยปลุกใจ และแก้เกมให้เหมือนทุกไฟต์ที่ผ่านมาเป็นที่สังเกตว่าในช่วงหลังนักชกเมียนมา มักจะทำผลงานได้ดีเสมอเวลามาชกมวยไทยในรูปแบบ 3 ยก นวมเล็ก อาจเป็นเพราะว่าเดิมที เลทเว่ย หรือมวยพม่าที่พวกเขาชกมาตั้งแต่เด็ก ก็มีรูปแบบคล้ายคลึงกับมวยไทย 3 ยก เน้นอาวุธจากหมัดเป็นหลัก เพราะฉะนั้นการมาชกในศึก ONE ลุมพินี หรือรายการอื่นๆ ก็คงเหมาะสมกับพวกเขา นอกจากนี้เวลามีนักชกเมียนมาขึ้นสังเวียนทีไร แฟนๆ ชาวเมียนมา ก็ตามมาเชียร์กันแน่นอีกด้วย ซึ่งหลังจากนี้คิดว่าน่าจะมีนักมวยจากเมียนมาเข้ามาแจ้งเกิดในรายการนี้อีกเรื่อยๆ