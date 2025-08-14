TPG X ผนึก Lemonaide ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลรถมือสองไทย มุ่งขยายสู่ตลาดอาเซียน

บริษัท ทีพีจี เอ็กซ์ จำกัด (TPG X) ประกาศร่วมลงทุนกับบริษัท เลมอน-เอด (ประเทศไทย) จำกัด (Lemonaide) ผู้นำแพลตฟอร์มดิจิทัลรถยนต์มือสองแบบครบวงจรในรูปแบบธุรกิจต่อธุรกิจ (B2B) โดยได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนระดับสากล อาทิ Wavemaker Venture Capital, Nogle (Fintech Powerhouse) และกองทุน 500 TukTuks เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจรถมือสองไทย และขยายสู่ตลาดอาเซียน
สินชัย ลาภศิริผล รองกรรมการผู้จัดการ TPG X เปิดเผยว่า การลงทุนครั้งนี้เกิดจากการมองเห็นศักยภาพของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถยกระดับประสบการณ์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเฉพาะการจัดการหลังการขายซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจรถมือสอง Lemonaide มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ ผ่านโซลูชันส์และบริการที่ครอบคลุม เช่น การตรวจสภาพรถมาตรฐานเยอรมันเพื่ออนุมัติสินเชื่อได้รวดเร็ว การซื้อประกันผ่านระบบออนไลน์ และบริการหลังการขายครบวงจร
การจับมือกันครั้งนี้ TPG X จะช่วยเสริม Lemonaide ทั้งด้านเงินทุน ความเข้าใจตลาด และเครือข่ายธุรกิจยานยนต์ไทย เพื่อให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืน
ด้าน วสวัตติ์ วสุธาสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Lemonaide กล่าวว่า บริษัทดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2018 และมีผู้ประกอบการขายรถมือสองใช้งานกว่า 2,000 รายทั่วประเทศ ด้วยระบบ SaaS DMS (Dealer Management System) บนคลาวด์ ที่ช่วยบริหารสต๊อก จัดการลูกค้า (CRM) และประสานงานบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ตั้งเป้าขยายฐานผู้ใช้เป็น 10,000 รายภายในปี 2030 พร้อมพัฒนาบริการใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์ม และขยายตลาดไปยังอาเซียน โดยเริ่มที่อินโดนีเซีย
โซลูชันหลักของ Lemonaide ได้แก่
-ซอฟต์แวร์สำหรับดีลเลอร์รถมือสองและบริษัทประกันภัย
-ระบบ Dealer Management System
-ระบบ CRM พร้อม AI ดูแลลูกค้า
-ระบบจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management)
-บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมงแบบดิจิทัล
-บริการตรวจสภาพรถออนไลน์มาตรฐานเยอรมัน
การจับมือครั้งนี้ไม่เพียงยกระดับมาตรฐานธุรกิจรถมือสองไทย แต่ยังปูทางให้ผู้ประกอบการไทยก้าวสู่เวทีภูมิภาคได้อย่างมั่นใจ