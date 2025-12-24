รวมบรรยากาศคอนเสิร์ต “Star Concert” GMMTV STARLYMPICS 2025 เสิร์ฟสุดมันส์! รอบทิศ 360 องศา

จากช่วงบ่ายที่ขนศิลปินยกมาทั้งค่าย GMMTV มาห่ำหั่นกับบนสนามแบ่งออกเป็น 2 ทีม “Lightning Cheetah” และ “Shadow Eagle” พร้อมเหล่าหลานๆ ที่มาสร้างสีสันกันสนุกสนาน อัดแน่นให้ได้ฟินฉ่ำตลอดงานกว่า 10 ชั่วโมงเต็ม จนสร้างปรากฏการณ์ฟินทุกโมเมนต์ปังสนั่นโซเชียล พุ่งขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก และอีก 37พื้นที่ทั่วโลก รวมถึงอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ด้วยยอดโพสต์มากกว่า 16.6 ล้านโพสต์ ภายใน 24 ชั่วโมง
ถัดมาช่วงเย็นก็ถึงเวลา สลัดคราบนักกีฬามาเป็นศิลปิน พร้อมโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจากศิลปิน “GMMTV” กับ “Star Concert” ท่ามกลางแสงสีเสียงโปรดักชั่นยิ่งใหญ่สุดอลังการ ที่สามารถรับชมคอนเสิร์ตได้แบบรอบทิศทาง ใส่กันสุดๆ ไม่มียั้ง มอบความสุขให้แฟนๆ กลับบ้านไปอย่างเต็มอิ่มจุใจ เรียกว่าประทับใจแบบไม่ลืมกันเลยทีเดียว
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังงาน “GMMTV STARLYMPICS 2025” ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) - 16 มกราคม 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 660 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV