ตอกย้ำผู้นำความสนุก “GMMTV” กลับมาอีกครั้ง!! กับมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “GMMTV STARLYMPICS 2025” ที่ยกศิลปินมาทั้งค่าย เตรียมวอร์มเสียงกรี๊ดมาเชียร์แบบเต็มอิ่มกว่า 6 ชั่วโมง ล็อคคิวกดบัตร 19 ต.ค.นี้

ตอกย้ำความเป็นผู้นำความสนุก “GMMTV”คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กลับมาอีกครั้ง กับการสร้างปรากฎการณ์ความสนุกสุดยิ่งใหญ่ ในมหกรรมกีฬาแห่งปีที่มีแฟนๆ รอคอยมากที่สุด“GMMTV STARLYMPICS 2025” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3แล้ว โดยยกขบวนทัพศิลปิน “GMMTV” มาทั้งค่ายพร้อมด้วยเหล่า “Mascot Fandom Character” ร่วมสร้างสีสัน พบกับการแข่งขันระหว่าง 2 ทีมคือ “ทีม Lightning Cheetah” และ “ทีม Shadow Eagle” ใน 3 กีฬาสุดมันอย่าง ฟุตซอล, บาสเก็ตบอล และวิ่งผลัด และปิดท้ายความสนุกด้วยโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Star Concert” จากศิลปิน “GMMTV” บนเวทีแสงสีเสียงโปรดักชั่นสุดอลังการ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และตำนานบทใหม่สุดจึ้งแบบนับไม่ถ้วน รวมถึงกิจกรรมโมเมนต์ที่แสนพิเศษ ร่วมกับแฟนๆ ที่เตรียมอัดแน่น ให้ได้ฟินฉ่ำตลอดทั้งงานกว่า 6 ชั่วโมงเต็ม เรียกว่าพลาดไม่ได้จริงๆ
ทีม Lightning Cheetah (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ได้แก่ ก๊อตจิ-ทัชชกร, เกรท-สพล, ข้าวกล้า-วรรธน์ธนิน, ข้าวตัง-ธนวัฒน์, คริส-พีรวัส, เคน-กันต์ธีร์, จาว่า-พบธรรม, จิมมี่-จิตรพล, จูน-วรรณวิมล, จูโน่-ตีระณัฐ, เจเจ-ชยกร, เจนนี่ ปาหนัน, เจมี่-จุฑาพิชญ์, เจมีไนน์-นรวิชญ์, ชิม่อน-วชิรวิชญ์, โชกุน-พุทธิพงษ์, ซิง-หฤษฎ์, ซี-ทวินันท์, เซฟ-ไซสวัสดิ์, เซิร์ฟ-พชร, แซมมี่-ซาแมนท่า, ไซซี-รัตท์ริชา, ต้นข้าว-นนทการ, ตุ้ย-ชยธร, เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร, ธรรม-ทัพทอง, นัท-ธนัท, น้ำตาล-ทิพนารี, บอนนี่-ภัทราภัสร์, เบนซ์-จิตตานันท์, ไบร์ท-รพีพงศ์, ป๊อด-ศุภกร, ปอนด์-ณราวิชญ์, ป่าน-ปทิตตา, ป่าน-ณัชชา, ปาแปง-พรหมพิริยะ, ปิง-กฤตนัน, ปุน-ปุญย์, ปูน มิตรภักดี, แป้ง-ทรัพย์สิมา, พอล-ธนัน, ฟรัง-นรุทธ์, ฟลุ๊ค-จีรัสณ์, ฟลุ๊ค-ณัฐนนท์, ฟิล์ม-รชานันท์, เฟิร์ส-คณพันธ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ม่อน-ธนัชชัย, มันตรา-ธมนต์ชิตา, มาร์ค-ณฐริศร์, มาร์ค-ภาคิน, มิกซ์ สหภาพ, มิวนิค-นันท์นภัส, แม็ค-ณัฐพัชร์, โยเกิร์ต-โยษิตา, ริว-พุติพัฒน์, เลโก้-รพีพงศ์, เล้ง-ธนพล, เลโอ โซสเซย์, ว่ายฟ้า-ชนิตสิริ, วิลเลี่ยม-จักรภัทร, สิงโต-ปราชญา, สุดยอด-พัฐสิฏ, แสตมป์-พนัชษ์กรณ์, หลุยส์-ธณวิน, อาร์ม-วีรยุทธ, อิน-สาริน, เอเจ-ชยพล, เอมี่-ทสร, เอส-ศุภ, เอิร์ท-พิรพัฒน์, แอสตัน-รติภัทร, โอม-ภวัต, โอม-ฐิภากร, โอห์ม-ฐิติวัฒน์, ฮง-พิเชฐพงศ์
ทีม Shadow Eagle (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร)ได้แก่ กระปุก-พลอยนิรา, กวิน แคสกี้, กอล์ฟ-กิตติพัทธ์, กัน-อรรถพันธ์, กัปตัน-พีระวิชญ์, กีตาร์-ศุภกร, คิน-ธนชัย, คีน-สุวิจักขณ์, เค เลิศสิทธิชัย, จอส-เวอาห์, จิงจิง ยู, จุง-อาเชน, จูเนียร์-ปณชัย, เจ้าหญิง-ครองขวัญ, แจน-พลอยชมพู, ชาริ-ชาริสา, เชลซี-ณปภัช, ซี-เดชชาติ, แซงต์-ศิลปินทร์, แซนต้า-พงศภัค, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย, ดิว-จิรวรรตน์, ต้อ-ภควัต, ตาต้า-ธารพล, ตู-ต้นตะวัน, เต-ตะวัน, โต๋-ทินพันธ์, ไตเติ้ล-กีรติ, ไททัน-ชยุต, ธี-ธีรเดช, นนน-กรภัทร์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, นิกกี้-ณฉัตร, นิว-ฐิติภูมิ, นีโอ-ตรัย, บาร์โค้ด-ตฤณสิษฐ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, บุ๋น-นพณัฐ, บูม-ธราธร, ป๋อมแป๋ม-นิติ, เปรม-วรุศ, โปรเกรส-ภาสวิชญ์, พร้อม-ทีปกร, พรีม-ชนิกานต์, พรีม-ณัฐณิชา, พลอยภัช-ภัชธร, พิพลอย-กัญญรัตน์, เพิร์ธ-ธนพนธ์, ฟอร์ด-อรัญญ์, ฟอส-จิรัชพงศ์, มายเม่-ณิชาภา, มาร์ค-จิรันธนิน, มิค-เมธัส, มิ้นท์-ธิฌาน์, มิ้ม-รัตนวดี, มิ้ลค์-พรรษา, ลูค-ภีมสรรค์, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์, วิน-เมธวิน, วินนี่-ธนวินท์, วิว-เบญญาภา, สกาย-วงศ์รวี, สตางค์-กิตติภพ, สิงห์ เหลืองสุนทร, อชิ-พีระกานต์, ออฟ-จุมพล, อังเปา-โอชิริส, อั๋น-ณภัทร, อ้าย-สรัลชนา, อินดี้-ธนทัต, อู๋-ธนบูรณ์, เอแคร์-ชมพูพันธุ์ทิพย์, เอิร์น-ปรียาภัทย์, แอลม่อน-ภูมิสุวรรณ
แฟนๆ เตรียมฟิตร่างกายและวอร์มเสียงกรี๊ดกันให้พร้อม แล้วมาร่วมสนุกแบบเต็มแม็กซ์ ตอกย้ำความสนุกยืนหนึ่ง ไปพร้อมๆ กับแฟนๆ ทั่วโลกที่รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุม ทั่วโลก เตรียมระเบิดศึกการแข่งขันใน วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “GMMTV STARLYMPICS 2025” สามารถจับจองบัตรบนช่องทางOnline ในวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคมนี้ เริ่มเวลา 10:00 น. เป็นต้นไป เปิดจำหน่ายทุกที่นั่ง ทางออนไลน์ที่www.thaiticketmajor.com เท่านั้น และเปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เริ่มเวลา10:00 น. เป็นต้นไป ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา, www.thaiticketmajor.com และ Call center โทร 0-2262-3456 บัตรราคา 1,500 / 2,000 / 2,500 / 3,000 / 4,000 / 4,500 / 5,000 / 5,500 และดูสดผ่าน TTM LIVE บัตรราคา Live Streaming+Rerun 1,500 บาท / Rerun 990 บาท (ลิงก์และโค้ดรับชม) กรณีต้องการรับบัตรพลาสติกที่ระลึก ชำระเพิ่ม 30 บาทต่อใบ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : www.thaiticketmajor.com, Facebook & Instagram &X & Tiktok & YouTube & Weibo : GMMTV