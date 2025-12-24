“GMMTV STARLYMPICS 2025” ทำถึง ทำเกิน อยากให้ทำอีก! GmmTV จารึกประวัติศาสตร์ “กีฬาสีแห่งชาติ” สร้างปรากฏการณ์ฟินทุกโมเมนต์! สนั่นโซเชียล

จบลงไปแล้ว สำหรับมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “GMMTV STARLYMPICS 2025” ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ยกขบวนทัพศิลปิน “GMMTV” มาทั้งค่าย พร้อมด้วยเหล่า “Mascot Fandom Character” ที่มาร่วมสร้างสีสัน กับการแข่งขันระหว่าง 2 ทีม ได้แก่ “ทีม Lightning Cheetah” และ “ทีม Shadow Eagle” ใน 3 กีฬาสุดมันส์อย่าง บาสเกตบอล, วิ่งผลัด 4X100, ฟุตซอล และโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟปิดท้ายด้วย “Star Concert” จากศิลปิน “GMMTV” ท่ามกลางแสงสีเสียงโปรดักชั่นสุดอลังการ ที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และเสียงเชียร์กระหึ่มสนามสะเทือนอิมแพ็คอารีน่า รวมถึงกิจกรรมโมเมนต์ที่แสนพิเศษ ร่วมกับแฟนๆ ที่อัดแน่นให้ได้ฟินฉ่ำตลอดงานกว่า 10 ชั่วโมงเต็มสร้างปรากฏการณ์ฟินทุกโมเมนต์ปังสนั่นโซเชียล พุ่งขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก และอีก 37พื้นที่ทั่วโลก รวมถึงอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ด้วยยอดโพสต์มากกว่า 16.6 ล้านโพสต์ ภายใน 24 ชั่วโมง ไปพร้อมๆ กับแฟนๆ ทั่วโลกที่รับชมแบบเรียลไทม์ ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลก ถือเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แฟนๆ ได้รับความสุข พร้อมร่วมเก็บความทรงจำดีๆ ไปพร้อมกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 20ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่าเมืองทองธานี
เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่อลังการกับพิธีเปิดและขบวนพาเหรดของทั้ง 2 ทีม ได้แก่ ทีม Lightning Cheetah (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ได้แก่ ก๊อตจิ-ทัชชกร, เกรท-สพล, ข้าวกล้า-วรรธน์ธนิน, ข้าวตัง-ธนวัฒน์, คริส-พีรวัส, เคน-กันต์ธีร์, จาว่า-พบธรรม, จิมมี่-จิตรพล, จูน-วรรณวิมล, จูโน่-ตีระณัฐ, เจเจ-ชยกร, เจนนี่-ปาหนัน, เจมี่-จุฑาพิชญ์, เจมีไนน์-นรวิชญ์, ชิม่อน-วชิรวิชญ์, โชกุน-พุทธิพงษ์, ซิง-หฤษฎ์, ซี-ทวินันท์, เซฟ-ไซสวัสดิ์, เซิร์ฟ-พชร, แซมมี่-ซาแมนท่า, ไซซี-รัตท์ริชา, ต้นข้าว-นนทการ, ตุ้ย-ชยธร, เตโช พรหมสาขา ณ สกลนคร, ธรรม-ทัพทอง, นัท-ธนัท, น้ำตาล-ทิพนารี, บอนนี่-ภัทราภัสร์, เบนซ์-จิตตานันท์, ไบร์ท-รพีพงศ์, ป๊อด-ศุภกร, ปอนด์-ณราวิชญ์, ป่าน-ปทิตตา, ป่าน-ณัชชา, ปาแปง-พรหมพิริยะ, ปิง-กฤตนัน, ปุน-ปุญย์, ปูน มิตรภักดี, แป้ง-ทรัพย์สิมา, พอล-ธนัน, ฟรัง-นรุทธ์, ฟลุ๊ค-จีรัสณ์, ฟลุ๊ค-ณัฐนนท์, ฟิล์ม-รชานันท์, เฟิร์ส-คณพันธ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ม่อน-ธนัชชัย, มันตรา-ธมนต์ชิตา, มาร์ค-ณฐริศร์, มาร์ค-ภาคิน, มิกซ์ สหภาพ, มิวนิค-นันท์นภัส, แม็ค-ณัฐพัชร์, โยเกิร์ต-โยษิตา, ริว-พุติพัฒน์, เลโก้-รพีพงศ์, เล้ง-ธนพล, เลโอ โซสเซย์, ว่ายฟ้า-ชนิตสิริ, วิลเลี่ยม-จักรภัทร, สิงโต-ปราชญา, สุดยอด-พัฐสิฏ, แสตมป์-พนัชษ์กรณ์, หลุยส์-ธณวิน, อาร์ม-วีรยุทธ, อิน สาริน, เอเจ-ชยพล, เอมี่-ทสร, เอส-ศุภ, เอิร์ท-พิรพัฒน์, แอสตัน-รติภัทร, โอม-ภวัต, โอม-ฐิภากร, โอห์ม-ฐิติวัฒน์, ฮง-พิเชฐพงศ์
ทีม Shadow Eagle (เรียงลำดับรายชื่อตามตัวอักษร) ได้แก่ กระปุก-พลอยนิรา, กวิน แคสกี้, กอล์ฟ-กิตติพัทธ์, กัน-อรรถพันธ์, กัปตัน-พีระวิชญ์, กีตาร์-ศุภกร, คิน-ธนชัย, คีน-สุวิจักขณ์, เค เลิศสิทธิชัย, จอส-เวอาห์, จิงจิง ยู, จุง-อาเชน, จูเนียร์-ปณชัย, เจ้าหญิง-ครองขวัญ, แจน-พลอยชมพู, ชาริ-ชาริสา, เชลซี-ณปภัช, ซี-เดชชาติ, แซงต์-ศิลปินทร์, แซนต้า-พงศภัค, ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย, ดิว-จิรวรรตน์, ต้อ-ภควัต, ตาต้า-ธารพล, ตู-ต้นตะวัน, เต-ตะวัน, โต๋-ทินพันธ์, ไตเติ้ล-กีรติ, ไททัน-ชยุต, ธี-ธีรเดช, นนน-กรภัทร์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, นิกกี้-ณฉัตร, นิว-ฐิติภูมิ, นีโอ-ตรัย, บาร์โค้ด-ตฤณสิษฐ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, บุ๋น-นพณัฐ, บูม-ธราธร, ป๋อมแป๋ม-นิติ, เปรม-วรุศ, โปรเกรส-ภาสวิชญ์, พร้อม-ทีปกร, พรีม-ชนิกานต์, พรีม-ณัฐณิชา, พลอยภัช-ภัชธร, พิพลอย-กัญญรัตน์, เพิร์ธ-ธนพนธ์, ฟอร์ด-อรัญญ์, ฟอส-จิรัชพงศ์, มายเม่-ณิชาภา, มาร์ค-จิรันธนิน, มิค-เมธัส, มิ้นท์-ธิฌาน์, มิ้ม-รัตนวดี, มิ้ลค์-พรรษา, ลูค-ภีมสรรค์, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์, วิน-เมธวิน, วินนี่-ธนวินท์, วิว-เบญญาภา, สกาย-วงศ์รวี, สตางค์-กิตติภพ, สิงห์ เหลืองสุนทร, อชิ-พีระกานต์, ออฟ-จุมพล, อังเปา-โอชิริส, อั๋น-ณภัทร, อ้าย-สรัลชนา, อินดี้-ธนทัต, อู๋-ธนบูรณ์, เอแคร์-ชมพูพันธุ์ทิพย์, เอิร์น-ปรียาภัทย์, แอลม่อน-ภูมิสุวรรณ
โดยพิธีเปิดเรียกว่ายิ่งใหญ่ทำถึงเกินบรรยาย โดยเฉพาะตอนเปิดตัว “เสือขาว” ตัวแทนทีม “Lightning Cheetah” และ “อินทรี” ตัวแทนทีม “Shadow Eagle” ท่ามกลางบรรยากาศแสงสีเสียงสุดตระการตา ตามมาด้วยการโชว์พลังเสียงของ 4 นักร้องคุณภาพ “อ้าย, เอมี่, วิลเลี่ยม, ตุ้ย”ในเพลง “Golden” ก่อนเข้าพิธีการจุดคบเพลิง เพื่อประกาศว่าการแข่งขันได้เริ่มขึ้นแล้ว สร้างเสียงฮือฮาแบบสุดๆ จากแฟนๆ ในอิมแพ็คอารีน่า ก่อนที่ 4 พิธีกรมากความสามารถ “ก๊อตจิ, เลโอ, เจนนี่, ป๋อมแป๋ม” กล่าวต้อนรับเข้าสู่มหกรรมกีฬา หลังจบขบวนพาเหรดแบบจัดหนักจัดเต็มสุดตื่นตาตื่นใจและ Mascot ประจำงาน “KOME” พร้อมด้วยเหล่าหลานๆ “GMMTV Fandom Characters”และทัพนักกีฬาทั้ง 2 ทีม “Lightning Cheetah” และ “Shadow Eagle” รวมถึงแฟนๆ ผู้โชคดีทยอยเข้าสู่สนาม ท่ามกลางเสียงกรี๊ดต้อนรับของแฟนๆดังลั่นสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว
ต่อด้วยมาเชียร์กันกระหึ่มสนามสะเทือนไปกับการแข่งขัน 3 กีฬาสุดมันส์ ที่เริ่มด้วยการแข่งขันบาสเกตบอล โดยนักกีฬาจากทั้ง 2 ทีม “Lightning Cheetah” ประกอบด้วย มาร์ค ณฐริศร์, เอเจ, เจเจ, จิมมี่, ปอนด์ , ภูวินทร์, แอสตัน, ริว, หลุยส์, มาร์ค ภาคิน, สุดยอด, เตโช, ข้าวกล้า, จูโน่, ม่อน, แม็ค, ธรรม และ “Shadow Eagle” ประกอบด้วย จอส, กวิน, นิว, นนน, ฟอส, บุ๊ค, อู๋, ธี, นีโอ, แอลม่อน, อชิ, คีน, คิน, ไตเติ้ล, กัปตัน, ไลท์ตี้ โดยมีนักพากย์กีฬาฝีปากกล้า “ต้าร์ Mr.Team” (สุรชัย วงษ์บัวขาว) รับหน้าที่ตลอดงาน ซึ่งการแข่งขันเป็นไปอย่างสูสีคู่คี่ ผลัดกันทำคะแนน ทำเอาแฟนๆ นั่งแทบไม่ติดเก้าอี้ เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นตลอดการแข่งขัน โดยทีม “ทีม Lightning Cheetah”สามารถคว้าชัยชนะไปครอง ด้วยคะแนน 57:50 กับภาพความทรงจำแห่งปี ในการคว้าคะแนนก่อนหมดวินาทีสุดท้ายจากอีกฝั่งสนามของ “มาร์ค-ณฐริศร์” ถือเป็น MVP ของแมทซ์นี้ และ Mini Match : 3 2 1 Shoot! กิจกรรมโมเมนต์สุดพิเศษที่เหล่าศิลปินร่วมเล่นกับแฟนๆ ทีมละ 15 ผู้โชคดี จากนั้นก็เป็นการแข่งขันวิ่งผลัด 4x100 ประเภทหญิง โดยนักกีฬาจากทั้ง 2 ทีม ประกอบด้วย ทีม “Lightning Cheetah” (ฝ่ายชาย) ซี ทวินันท์, เฟิร์ส, ข้าวตัง, ป๊อด, แสตมป์, เกรท, ปูน, เลโก้, โอม ฐิภากร, เซฟ,จาว่า, จูโน่ (ฝ่ายหญิง) เอมี่, บอนนี่, แซมมี่, เบนซ์, แป้ง, โยเกิร์ต, จูน, ต้นข้าว และ ทีม “Shadow Eagle” (ฝ่ายชาย) จูเนียร์, มาร์ค จิรันธนิน, ฟอร์ด, อั๋น, ซี เดชชาติ, โปรเกรส, แอลม่อน, อินดี้, ต้อ, อังเปา, กีตาร์, ไลท์ตี้ (ฝ่ายหญิง) มิ้ลค์ / เจ้าหญิง / เชลซี / เอแคร์ / พรีม / ชาริ / แซงค์ / สิงห์ นักกีฬาต่างมุ่งมั่นกันแบบสุดๆ เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร ผลการแข่งขัน วิ่งผลัด 4x100 ฝ่ายหญิง “ทีม Shadow Eagle” เป็นผู้ชนะ ส่วนวิ่งผลัด 4x100 ฝ่ายชาย “ทีม Lightning Cheetah” เป็นผู้ชนะ และสนุกต่อเนื่องไปกับเหล่า “Mascot Fandom Character” ที่ลงสนามมาร่วมสร้างสีสันในการแข่งขันวิ่งเร็ว ที่ทำเอาอุนยายและเจ่เจ้ยิ้มกว้างกันทั้งสนามกับความน่ารักสดใส ขี้เล่นของเหล่าหลานๆ งานนี้ “NEONA” และ “TOMAFOX” วิ่งเข้าเส้นชัยไปเป็นคนแรก ก่อนเข้าสู่การแข่งขันฟุตซอล โดยนักกีฬาจากทั้ง 2 ทีม ประกอบด้วย “ทีม Lightning Cheetah” เจมีไนน์, โฟร์ท, โอม ภวัต, วิลเลี่ยม, นัท, ฮง, ตุ้ย, ปาแปง, โชกุน, เล้ง, ปุน, ซี ทวินันท์, ฟรัง, ปิง, โอห์ม ฐิติวัฒน์, เซิร์ฟ, จาว่า, เคน, พอล, ไบร์ท, ฟลุ๊ค จีรัสณ์ และ ทีม “Shadow Eagle” วิน, ออฟ, นานิ, สกาย, ดิว, เพิร์ธ, แซนต้า, วินนี่, สตางค์, ดัง, ลูค, มิค, เปรม, บูม, พร้อม, บาร์โค้ด, โปรเกรส, โต๋, ตาต้า ปีนี้การแข่งขันสนุกสนานคึกคักไม่แพ้ 2 ปีที่ผ่านมา นักกีฬาตั้งใจทุ่มเทกันเต็มร้อย ซึ่งในปีนี้ “ทีม Lightning Cheetah” ก็คว้าชัยชนะไปได้สำเร็จ จบเกมด้วยคะแนน 7:5โดยทีม “Lightning Cheetah” ได้คะแนนจากการยิงของ “โฟร์ท” ที่ยังคงท็อปฟอร์มทำประตูได้ถึง 4 ประตู นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Mini Match : ชักกะเย่อ ติดไฟ ให้แฟนๆ ผู้โชคดี ทีมละ 15 คน ได้ร่วมสนุกกันแบบจัดเต็ม โดยหลังจบการแข่งขันกีฬาทั้ง3 ประเภท “พี่ถา-สถาพร พานิชรักษาพงศ์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัดได้มอบรางวัลเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาพร้อมร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดอบอุ่นอบอวลด้วยมิตรภาพ
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังงาน “GMMTV STARLYMPICS 2025” ได้ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 10.00 น. (GMT+7) - 16 มกราคม 2569 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 660 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV