GMMTV 2026 มีอะไรน่าดู! เปิด 4 บริษัทลูกขยายคอนเทนต์บันเทิงทุกรูปแบบ ปูพรมจักรวาลซีรีส์สุดอลังการ สมชื่องาน MAGIC VIBES MAXIMIZED

เป็นผู้นำอุตสาหกรรมซีรีส์วัยรุ่นไทยที่ประสบความสำเร็จระดับโลก สำหรับ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่นอกจากไม่เคยหยุดนิ่ง ยังพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยการก้าวนำก่อนหนึ่งก้าวเสมอ จนกลายเป็น Soft Power ของประเทศไทยเผยแพร่ความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับจากผู้ชมทุกมุมโลก ล่าสุดยังก้าวกระโดดกับคอนเทนต์ความบันเทิงขั้นสูงสุด ในงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ “GMMTV 2026 : MAGIC VIBES MAXIMIZED” กับจักรวาลซีรีส์สุดอลังการ พร้อมเปิดตัวคอนเทนต์ใหม่ของ GMMTV ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไปให้แฟนๆ ได้ร่วมเดินทางกับช่วงเวลาสุดพิเศษของ MAGIC VIBES มีความสุขและความรู้สึกดีๆ กับช่วงเวลาแสนพิเศษร่วมกัน ผ่านคอนเทนต์ต่างๆ ของ GMMTV ไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ แฟนมีต คอนเสิร์ตต่างๆ ซึ่งจะขยายมากยิ่งขึ้นรวมถึงพิเศษขึ้นอย่างไม่รู้จบ จากทัพนักแสดงสุดฮอตกว่า 150 ชีวิต ที่แท็กทีมกันมาถ่ายทอดผลงานสุดตระการตา และงานนี้ยังสร้างปรากฎการณ์สนั่นโชเซียลทั่วโลก จนส่งให้ #GMMTV2026 พุ่งติด X TREND “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย รวมทั้งหมดกว่า 52 พื้นที่ทั่วโลก โดยมียอดรวมในการโพสต์กว่า 2.6 ล้านครั้ง นำโดยหัวเรือใหญ่ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์”ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด พร้อมด้วยทัพสื่อมวลชน พันธมิตรธุรกิจ เหล่าแฟนคลับที่เข้ามาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2568 ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ ที่ผ่านมา
เปิดเวทีต้อนรับเข้าสู่งานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ด้วยพิธีกรอารมณ์ดี “ป๋อมแป๋ม นิติ” และ “เลโอ โซสเซย์” จากนั้นเชิญ “พี่ถา สถาพร” ขึ้นเผยถึงความหลากหลายของคอนเทนต์ที่พร้อมจะให้ทุกคนได้มีความสุข โดยขนทัพคอนเทนต์เด็ดๆ และโปรเจกต์ใหญ่ที่ห้ามพลาดเด็ดขาด ตั้งแต่ปี 2026 เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็น “GMMTV FANARIUM” ความต่อเนื่องของการผลิตเกมคุณภาพ “FANARIUM” The First Interactive Fandom Game in Thailand เจ้าแรกในประเทศไทย ตอบรับกระแสที่มาแรงของหลานๆ มาสคอต ด้วยการเติมหลานๆ เข้าไปในเกมให้แฟนๆ ได้อินฟินสุดๆ กลางปี 2026 ได้เจอกันแน่นอน และเรียกเสียงกรี๊ดลั่นฮอลล์กับปรากฏการณ์ครั้งใหม่การกลับมาอีกครั้งของ PROJECT ALPHA รายการที่ทำให้ทุกคนรู้จัก TPOP ที่ชื่อว่า LYKN บอยกรุ๊ปสุดปัง กับโปรเจ็คใหม่ล่าสุดในปี 2026 “PROJECT ALPHA NEW CLAN” รวมถึงแฟนๆ จะได้พบกับอัลบั้มที่ 2 ของ LYKNคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ 3 และ LYKN DUST & DAWN WORLD TOUR 18 เมืองทั่วโลก จากนั้นพบกับอาณาจักรบริษัทในเครือ GMMTV ทั้ง 4 บริษัท ได้แก่ “บริษัท ภาพดีทวีสุข จำกัด” บริษัทผลิตคอนเทนต์คุณภาพ “บริษัท GEMMISTRY STUDIO” บริษัทผลิตคอนเทนต์ทุกรูปแบบให้กับ GMMTV “บริษัท GEMMISTRY SOUL” บริษัทที่บริหารจัดการโชว์ของมาสคอต GMMTV FANDOM CHARACTERS หลานๆ ที่ทุกคนรัก รวมถึงฝากรายการของหลานๆ “GIGGLE GANG” หลานป่วนก๊วนดุ๊กดิ๊ก ให้แฟนๆ ได้ชมความน่ารัก ทุกวันเสาร์ ทาง TikTok นอกจากนี้ความน่าเอ็นดูของหลานๆ มาสคอตยังเข้าตากลายเป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ดังหลากหลายแบรนด์อีกด้วย “บริษัท GEMMISTRY FLOW D” บริษัทที่บริหารการจัดการอคาเดมี่ โรงเรียนสอนเต้นโดยมืออาชีพ ที่นอกจากจะสอนศิลปิน GMMTV แล้วยังเปิดสอนบุคคลทั่วไปโดยคอร์ทแรกจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ต้นปี 2026 จากนั้นเรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นเมื่อ 2 นักแสดงนำ “ปอนด์-ภูวิน” จากซีรีส์ที่กำลังมาแรง “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” ขึ้นมาสร้างสีสันผ่านบทบาทของ “คุณธีร์” และ “พีช” กับสถานการณ์สมมุติที่สนใจเข้าซื้อกิจการ GMMTV ด้วยการลงทุนในบริษัทเครือเดอะวันเอนเตอร์ไพรซ์ จำกัด มหาชน หรือชื่อในตลาดหลักทรัพย์ “ONEE” ก่อนที่ “พี่ถา” จะนำเข้าสู่ช่วงกองทัพคอนเทนต์ใหม่ๆ ที่แบ่งเป็น 3 ช่วง 3 คู่พิธีกร ให้ทุกคนได้ลุ้นจนนั่งไม่ติด
เริ่มกันที่ช่วงแรก 2 พิธีกร “กอล์ฟ กิตติพัทธ์” และ “ก๊อตจิ ทัชชกร” นำเข้าสู่ซีรีส์ที่ชวนติดตาม เอาใจสายแซฟฟิก “Ditto ระฟ้าหล่นสวรรค์” ซีรีส์โรแมนติกดราม่า แอร์โฮสเตสสาวที่มีฝาแฝด พบกับนักบัลเล่ต์ที่บาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจ นำแสดงโดย “มิ้ลค์-พรรษา, เลิฟ-ภัทรานิษฐ์, ไซซี-รัตท์ริชา, เอิร์น-ปรียาภัทย์, พิพลอย-กัญญรัตน์” กำกับโดย “ตะวัน จารุจินดา, อริษา แวววรรณจิตร” ต่อด้วยซีรีส์น่ารักอารมณ์ดี ส่งความรักผ่านขนมปัง ระหว่างทนายสาวมาดเข้มกับเจ้าของร้านขนมปัง “ขนมปังชีสเนย Bake Love Feeling” นำแสดงโดย “วิว-เบญญาภา, มิ้ม-รัตนวดี, แจน-พลอยชมพู, จิงจิง ยู, ฟอร์ด-อรัญญ์, ป่าน-ณัชชา” กำกับโดย “ผดุง สมาจาร” ไปกันต่อกับซีรีส์โรแมนติกกับหญิงสาว 2 คน ที่ชื่อดาวเหมือนกัน “ดาว” ที่ถูกลืม ย้อนเวลากลับมารวบรวมความกล้าเพื่อเปลี่ยนแปลงอนาคตช่วยชีวิต “ดาว” ที่อบอุ่นให้ได้เจอความรักที่ดี “คืนนั้นฉันมองเห็นดาวด้วยตาเปล่า Wish upon a star” นำแสดงโดย “ป่าน ปทิตตา, ฟ้อนด์-ณัฐทิชา, เจ้าหญิง-ครองขวัญ, ชาริ-ชาริสา, เชลซี-ณปภัช” กำกับโดย “กรพรหม นิยมศิลป์” มาถึงซีรีส์ดราม่าเข้มข้นสุดแซ่บ ค้างคืน ชั่วคราวหรือตลอดไป กับบทที่ท้าทายของนักแสดงนำ “เอมี่-ทสร” และพัฒนาการทางฝีมือที่โตขึ้นของ “บอนนี่-ภัทราภัสร์” ร่วมด้วย “ฟิล์ม-รชานันท์” ในซีรีส์ “เงาใต้พระจันทร์ Moon Shadow” กำกับโดย “ขนิษฐา ขวัญอยู่” ไปกันต่อกับซีรีส์โรแมนติดคอมเมดี้“ลัลล์ไม่ชอบไวน์ ENEMIES WITH BENEFITS” เรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่เกิดมาก็เกลียดกันโดยธรรมชาติ พยายามหนีแค่ไหนก็หลีกเลี่ยงกันไม่ได้ แพ้ทางกันทุกที สุดท้ายกลายมาเป็น friend with benefit นำแสดงโดย 2 คู่จิ้นคู่ใหม่ “แจน-พลอยชมพู, จิงจิง ยู” และ “กระปุก-พลอยนิรา, ไซซี-รัตท์ริชา” และนักแสดงมากฝีมืออีกคับคั่ง “พลอยภัช-ภัชธร, เจมี่-จุฑาพิชญ์, มิ้ม-รัตนวดี, เจเจ-ชยกร, กอล์ฟ-กิตติพัทธ์, ป๋อมแป๋ม-นิติ, เลโอ โซสเซย์” กำกับโดย “ตะวัน จารุจินดา, อริษา แวววรรณจิตร” มาถึงซีรีส์ดราม่า “ให้รักกังวานในใจ Love’s Echoe” กับความเชื่อที่ว่าคนเรามีความฝันใหม่ได้เสมอ นำแสดงโดย “จูน-วรรณวิมล” และ “มิวนิค-นันท์นภัส” ที่ต้องโชว์ทักษะการใช้ภาษามือ ร่วมด้วย “สุดยอด-พัฐสิฎ, เซฟ ไซสวัสดิ์ กำกับโดย “รัตนธร กฤษณมนตรี” มาถึงซีรีส์สดใสวัยตามฝันกับมิตรภาพของหญิงสาวทั้ง 5 คน“Oxytoxin จุนใจไอดาว” ที่เป็นการรวมของนักแสดงน้องใหม่สุดปัง นำแสดงโดย “ว่ายฟ้า-ชนิตสิริ, ต้นข้าว-นนทการ, โยเกิร์ต-โยษิตา, แป้ง-ทรัพย์สิมา, เบนซ์-จิตตานันท์” กำกับโดย “ปัฏฐา ทองปาน” ไปต่อที่ซีรีส์ดราม่าสุดเข้มข้น พล็อตใหม่จาก GMMTV เมื่อการแต่งงานที่เป็นสวยงามกลับกลายเป็นฝันร้ายเพราะถูกหักหลัง ทำให้ต้องกลับมาล้างแค้นอย่างสาสม “Her รักของเธอ” นำแสดงโดยนักแสดงสาวคู่ฮอตฝีมือเยี่ยม “น้ำตาล-ทิพนารี, ฟิล์ม-รชานันท์” พร้อมด้วย “จูเนียร์-ปณชัย, อ้าย-สรัลชนา, มิ้นท์-ธิฌาน” กำกับโดย “ตะวัน จารุจินดา, อริษา แวววรรณจิตร”
จากนั้นส่งต่อเวทีช่วงที่ 2 ให้พิธีกร “เจนนี่ ปาหนัน” และ “มาร์ค ภาคิน” ที่ให้ผู้ชมเซอร์ไพร์สและเตรียมรับแรงกระแทกจากซีรีส์ที่รออีกเพียบ เริ่มที่ซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวน “OVERDOSE คืนแค้น” เมื่อหญิงสาวตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าแฟนตัวเอง เมื่อปฏิเสธว่าไม่ได้ฆ่า เลยต้องหาว่าใครเป็นคนทำนำแสดงโดย “ตู-ต้นตะวัน, นนน-กรภัทร์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, มิวนิค-นันท์นภัส, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, เค เลิศสิทธิชัย, ฟลุ๊ค-จีรัสณ์, มิวนิค นันท์นภัส, ชาริ-ชาริสา” กำกับโดย “ตะวัน จารุจินดา” ส่งต่อให้ซีรีส์ภาพสวยอบอวลไปด้วยมิตรภาพ“Surf 'n' Love” กับเรื่องราวความรักที่เหมือนกับเล่นเซิร์ฟที่ต้องใช้จังหวะที่ใช่ในเกลียวคลื่นที่ถูกต้อง นำแสดงโดย “โอม-ภวัต, ป่าน-ณัชชา, เอส-ศุภ, เอแคร์-ชมพูพันธุ์ทิพย์, นีโอ ตรัย, เซิร์ฟ-พชร” ที่จะมาโชว์ลีลาการเล่นเซิร์ฟกำกับโดย “รวิพล หงษ์งาม” มาถึงซีรีส์แนวมังงะสืบสวนสอบสวน “Mr.Kill มังงะสั่งตาย” นำแสดงโดย 2 นักแสดงหนุ่มฮอตมาแรง “ดิว-จิรวรรตน์, ธี-ธีรเดช” ร่วมด้วย “สิงห์ เหลืองสุนทร” กำกับโดย “สกล เตียเจริญ” ไปต่อที่ซีรีส์ “ภารกิจลับ จับ จิ้น เดือด Arrest and Action” นำแสดงโดย 2 นักแสดงหนุ่มกระแสปัง “สกาย-วงศ์รวี, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์” กำกับโดย “จารุพัฒน์ กันนุลา” มาถึงคิวซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่รวมตัวนักแสดงสุดฮอตเรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น“Scarlet Heart Thailand” นำแสดงโดย “วิน-เมธวิน, เต-ตะวัน, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, นนน-กรภัทร์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เพิร์ธ-ธนพนธ์, ฟอส-จิรัชพงศ์, ตู-ต้นตะวัน, พรีม-ชนิกานต์, ป่าน-ณัชชา, มิ้ลค์-พรรษา, อ้าย-สรัลชนา, ไซซี-รัตท์ริชา” กำกับโดย “ขนิษฐา ขวัญอยู่”
เข้าสู่ช่วงที่ 3 “ป๋อมแป๋ม นิติ” และ “เลโอ โซสเซย์” รับหน้าที่พิธีกรอีกครั้ง ส่งความพิเศษต่อเนื่องยาวๆ กับซีรีส์บู๊โรแมนติกคอมเมดี้ “โปรดอยู่ในความคุ้มครองของป้องปืน I Will Always Save You” นำแสดงโดย “จิมมี่-จิตรพล” กับบทคอมเมดี้ที่ทุกคนยังไม่เคยเห็น ส่วน “ซี-ทวินันท์” ต้องจับพลัดจับผลูเป็นนักร้องนำคนใหม่ของคณะลูกทุ่ง ร่วมด้วย “ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย” ที่มาร่วมสร้างสีสัน กำกับโดย “ทิชากร ภูเขาทอง” ไปกันต่อกับซีรีส์ดราม่า“เคียงมังกร The Invisible Dragon” นำแสดงโดย “เฟิร์ส-คณพันธ์, ข้าวตัง-ธนวัฒน์, น้ำตาล-ทิพนารี, ไบร์ท-รพีพงศ์” กำกับโดย “ยศสินี ณ นคร” จากนั้นต่อด้วย “จุดจีบสายมู Unlucky Bae” นำแสดงโดย “ธรรม-ทัพทอง,แม็ค-ณัฐพัชร์, อั๋น-ณภัทร, แสตมป์-พนัชษ์กรณ์, พอล-ธนัน, พรีม-ณัฐณิชา, จูโน่-ตีระณัฐ” กำกับโดย “อภิรักษ์ ชัยปัญหา, อนันต์ รัศมี” มาถึงซีรีส์อารมณ์ดี “Cupid's ghost ผีผลักให้รักคุณ” นำแสดงโดย “เอิร์ท-พิรพัฒน์, มิกซ์-สหภาพ, โอห์ม-ฐิติวัฒน์, ปูน มิตรภักดี, ปุญย์ สุตารมจ์” กำกับโดย “วรชัย นวลศรี” จากนั้นเป็นคิวของซีรีส์ “พัตลมอย่าแย่ How to Survive My CEO” จะรับมืออย่างไรเมื่อมี CEO มาจีบ นำแสดงโดย “จุง-อาเชน,ดัง-ณัฎฐ์ฐชัย, เอเจ-ชยพล, เจเจ-ชยกร, ตุ้ย-ชยธร, เลโก้-รพีพงศ์, แซมมี่-ซาแมนท่า” กำกับโดย “ณัฐนนท์ ขีดดี” มาถึงซีรีส์โรแมนติกอบอุ่น ฮีลใจ“17th Spring ใบไม้ผลิปีที่ 17” นำแสดงโดย “โชกุน-พุทธิพงษ์, แอสตัน-รติภัทร, ป๊อด-ศุภกร, ปาแปง-พรหมพิริยะ, สิงห์ เหลืองสุนทร, อั่งเปา-โอชิริส,ตาต้า-ธารพล, ไททัน-ชยุต” กำกับโดย “ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ถึงคิวของซีรีส์โรแมนติกสดใส “Plan B to U จากศัตรูสู่ที่รัก” นำแสดงโดย “บุ๋น-นพณัฐ,เปรม-วรุศ, เจมี่-จุฑาพิชญ์, นีโอ-ตรัย, เอเจ-ชยพล, หลุยส์-ธณวิน, อินดี้-ธนทัต, ฟลุ๊ค-ณัฐนนท์” กำกับโดย “ภาพดีทวีสุข” จากนั้นพบกับเรื่องวุ่นๆ ของชาวหอในซีรีส์ “Roommate Chaos หอในหัวใจวุ่นรัก” นำแสดงโดย “มาร์ค-ภาคิน, โอม-ฐิภากร, เซฟ ไซสวัสดิ์, ฟรัง-นรุทธ์, เซิร์ฟ-พชร, จาว่า-พบธรรม” กำกับโดย “กรพรหม นิยมศิลป์” มาถึงซีรีส์ที่ชื่อยาวที่สุด สดใสฟิลกู๊ดที่สุด “ต้นส้มบ้านเขา แต่ผลส้มหล่นมาบ้านเราตลอดเลย When Oranges Fall” นำแสดงโดยคู่จิ้นน้องใหม่มาแรง “แอลมอนด์-ภูมิสุวรรณ, โปรเกรส-ภาสวิชญ์” ร่วมด้วย “เคน-กันต์ธีร์, พอล-ธนัน, ไททัน-ชยุต” กำกับโดย “ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ส่งไม้ต่อให้กับ “Gun Shot ผมหลงรักฆาตกร” กับบาทบาทที่ท้าทาย นำแสดงโดย “ออฟ-จุมพล, กัน-อรรถพันธ์, โอม-ภวัต, ชิม่อน-วชิรวิชญ์, มิ้นท์-ธิฌาน์, ไตเติ้ล-กีรติ, ฟลุ๊ค-จีรัสณ์” กำกับโดย “เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข, สกล เตียเจริญ” จากนั้นถึงคิวของซีรีส์ “จิรภัทรจะเป็นเด็กดี Good Boy Series” ที่เป็นการรวมตัวกันของวัยรุ่นแพ็คใหญ่ นำแสดงโดย “ลูค-ภีมสรรค์, มิค-เมธัส, ปุญย์ สุตารมจ์, ตาต้า-ธารพล, ไททัน-ชยุต, จูโน่-ตีระณัฐ, มันตรา-ธมนต์ชิตา, แซงต์-ศิลปินทร์, มายเม่-ณิชาภา, เคน-กันต์ธีร์, ไล้ท์ตี้-นมัสการ, มุก ชญาดา, มิจิรุ รตาภิรมย์, ต้อ-ภควัต, ข้าวกล้า-วรรธน์ธนิน, ไหมไท ธัญชนก” กำกับโดย “ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ต่อด้วยซีรีส์เข้มข้นดุเดือด “หงเสนคลุกฝุ่น Lovers & Gangsters” นำแสดงโดย “ฟอส-จิรัชพงศ์, บุ๊ค-กษิดิ์เดช, เกรท-สพล, ไบร์ท-รพีพงศ์, ม่อน-ธนัชชัย, มาร์ค-ณฐริศร์, พร้อม-ทีปกร” กำกับโดย “ทรงศักดิ์ มงคลทอง”
จากนั้นถึงคิวโชว์ “รักแห่งสยาม The Musical” ที่ทุกคนตั้งตารอคอยกับโปรเจกต์สุดพิเศษ Musical เรื่องแรกของ GMMTV นำแสดงโดย “เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์” กำกับโดย “นพณัช ชัยวิมล” ไปกันต่อกับซีรีส์พิสูจน์ทฤษฎี 21 วัน “Twenty One 21 วัน ลองมารักกันดูไหม” นำแสดงโดย “จูเนียร์-ปณชัย, มาร์ค-จิรันธนิน, นัท-ธนัท, ฮง-พิเชฐพงศ์, เกรท-สพล” กำกับโดย “ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” ไปต่อแบบไม่พักกับซีรีส์โรแมนติกอารมณ์ดี “แฟนมืออาชีพ จีบ จ่าย จบ MY PROFESSIONAL BOYFRIEND” นำแสดงโดย “วินนี่-ธนวินท์, สตางค์-กิตติภพ, โอม-ฐิภากร, กระปุก-พลอยนิรา, พลอยภัช-ภัชธร, จูน-วรรณวิมล, เจเจ-ชยกร” กำกับโดย “ภิญญา จู่คำศรี” จากนั้นถึงคิวของซีรีส์น่ารักๆ “จำเลยจุ๊บ Kiss Me, Remember?” นำแสดงโดย “บาร์โค้ด-ตฤณสิษฐ์, คิน-ธนชัย, เคน-กันต์ธีร์, พอล-ธนัน, แซงต์-ศิลปินทร์, ก๊อตจิ-ทัชชกร, ปุญย์ สุตารมจ์, กีต้าร์-ศุภกร” กำกับโดย “สรรเพชญ วงศ์ประเสริฐผล” ตามมาด้วยซีรีส์แนวคอมเมดี้อามรณ์ดี “พี่วินร้อยล้าน กับหวานใจเกลือสมุทร Billionaire Biker” นำแสดงโดย “อู๋-ธนบูรณ์, บูม-ธราธร, ปาแปง-พรหมพิริยะ, แซมมี่-ซาแมนท่า, พลอยภัช-ภัชธร, เอิร์น-ปรียาภัทย์, ไตเติ้ล-กีรติ” กำกับโดย “วีรชิต ทองจิลา” ต่อด้วยซีรีส์ที่ทุกคนตั้งตารออีกหนึ่งเรื่อง “Write you again เขียนรักครั้งใหม่” ซีรีส์โรแมนติกดราม่าจากนักแสดงคู่ฮอตตลอดกาล “คริส-พีรวัส, สิงโต-ปราชญา” กำกับโดย “วาสุเทพ เกตุเพชร์” และส่งต่อให้กับซีรีส์ “WEIRDO-101 แรงโน้มถ่วงระหว่างเรา” ซีรีส์คอมเมดี้ที่จะสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนๆ นำแสดงโดย “ซี เดชชาติ, คีน สุวิจักขณ์, อั่งเปา-โอชิริส, อชิ-พีระกานต์, โต๋-ทินพันธ์, กัปตัน-พีระวิชญ์, แอสตัน-รติภัทร, มาร์ค ณฐริศร์” กำกับโดย “วีรชิต ทองจิลา” มาถึงคิวของซีรีส์ที่ชวนติดตาม “Match Point รักนี้ต้องเสิร์ฟ” นำแสดงโดย “เตโช พรหมสาขา ณ ณ สกลนคร, ปิง-กฤตนัน, ซิง-หฤษฎ์, ชิม่อน-วชิรวิชญ์, อาร์ม-วีรยุทธ” กำกับโดย “สกล เตียเจริญ” ส่งต่อความสนุกด้วยซีรีส์กับความสัมพันธ์แสนวุ่นวาย“You Maniac เดี๋ยวจะรักซะให้บ้า” นำแสดงโดย “วิลเลี่ยม-จักรภัทร, เอส-ศุภ, บาร์โค้ด-ตฤณสิษฐ์, คิน-ธนชัย” กำกับโดย “ศศินันท์ พัฒนะ” มาถึงซีรีส์แนวเห็นผี แต่เมื่อคนสองคนมาด้วยกัน ทำให้หัวใจของกันและกันเต้นแรงผีก็จะหายไป “The Spooky Love Tale เขียนผีให้เธอรัก” นำแสดงโดย “เพิร์ธ-ธนพนธ์, แซนต้า-พงศภัค, ม่อน-ธนัชชัย, ริว-พุฒิพัฒน์” จากนั้นส่งต่อให้ซีรีส์โปรเจกต์พิเศษจากนิยาย 3 เล่ม “Replay ย้อนรักเก่า ให้เรารักใหม่” นำแสดงโดย “เต-ตะวัน, นิว-ฐิติภูมิ, จอส-เวอาห์, กวิน แคสกี้, ปอนด์ ณราวิชญ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” กำกับโดย “สกล เตียเจริญ” และปิดท้ายด้วยซีรีส์โปรเจกต์ใหญ่ยักษ์ “HIGH & LOW BORN TO be HIGH” ที่ HI-AX ร่วมมือกับ GMMTV และภาพดีทวีสุข ดัดแปลงซีรีส์แอกชั่นสุดฮิตจากญี่ปุ่นมาเป็นเวอร์ชั่นไทย กับทัพนักแสดงสุดฮอต นำแสดงโดย “สกาย-วงศ์รวี, ซี-ทวินันท์, เพิร์ธ-ธนพนธ์, มาร์ค-ภาคิน, ข้าวตัง-ธนวัฒน์, นนน-กรภัทร์, ปอนด์-ณราวิชญ์, โอห์ม-ฐิติวัฒน์, นานิ-หิรัญกฤษฎิ์, วินนี่-ธนวินท์, จอส-เวอาห์, อู๋-ธนบูรณ์, บาร์โค้ด-ตฤณสิษฐ์” กำกับโดย “กำธร ล้อจิตรอำนวย”
โดยทั้งหมดนี้คือคอนเทนต์ที่ “GMMTV” ตั้งใจนำมามอบให้กับทุกคน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากยิ่งขึ้นในปี 2026 เป็นต้นไป “GMMTV” พร้อมขับเคลื่อนด้วยความสุข และมอบความสนุกให้กับผู้ชมแบบต่อเนื่องครบรสทุกอารมณ์ทุกมิติ ส่งตรงถึงผู้ชมในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อยืนหนึ่งอย่างยิ่งใหญ่ในระดับสากล