“ไล้ท์ตี้ -มุก” ดาวดวงใหม่ของ GMMTV คว้ารางวัลชนะเลิศ! “GMMTV POCKY IDOL”

เดินทางมาถึงบทสรุปสุดประทับใจ! หลังจากการแข่งขันที่เข้มข้นและเปี่ยมไปด้วยความสามารถจากผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศ สำหรับสำหรับ Project ใหม่แกะกล่องจากการร่วมมือกันของ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย และ “บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด” ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ป๊อกกี้ แบรนด์ยอดขายอันดับ 1 ในตลาดบิสกิต กับงาน “GMMTV POCKY IDOL FINAL STAGE” เพื่อมอบโอกาสครั้งสำคัญให้คนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและความสามารถได้ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเต็มตัว ซึ่งจะมีเพียง ชาย 1 คน หญิง 1 คนเท่านั้น ที่จะมีโอกาสได้เซ็นต์สัญญาเป็นศิลปินในสังกัด “GMMTV” พร้อมรับเงินรางวัลคนละ 50,000 บาท รวมมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นศิลปินใหม่ในสังกัด “GMMTV” นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote มูลค่า 20,000 บาท อีก 1 รางวัลอีกด้วย โดยภายในงานยังมีทัพศิลปินสุดฮอตจาก “GMMTV” อย่าง วง JASP.ER (จุง อาเชน ไอย์ดึน, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, แซนต้า พงศภัค อุดมโภชน์, ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์), วง FELIZZ (เชลซี ณปภัช สัทธาอธิคม, แซงต์ ศิลปินทร์ ศิลปชัย, พรีม ณัฐณิชา แสงมณี, เจ้าหญิง ครองขวัญ นาครทรรพ, เอแคร์ ชมพูพันธ์ทิพย์ เต็มธนมงคล, ชาริชาริสา โอแฮม), จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง, มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์, เพิร์ธ ธนพนธ์ สุขุมพันธนา, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย บุญประเสริฐ, บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์, เอมี่ ทสร กลิ่นเนียม, บอนนี่ ภัทราภัสร์ โบรัชตะสุวรรณ์, ธรรม ทัพทอง สุวรรณระกานนท์, สิงห์ เหลืองสุนทร, ข้าวกล้า วรรธน์ธนิน ส่งทวีทรัพย์, ต้อ ภควัต ตั้งฉัตรแก้ว, จูโน่ ตีระณัฐ กิตติสัทโธ” และ 2 พิธีกรมากความสามารถ “เลโอ โซสเซย์” กับ “ก๊อตจิ ทัชชกร บุญลัภยานันท์” แท็คทีมมาร่วมต้อนรับน้องๆ อย่างคึกคัก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ROYAL PARAGON HALL ที่ผ่านมา
เปิดงานโดย 2 พิธีกร “เลโอ-ก๊อตจิ” ได้เปิดตัวน้องๆ ทั้ง 20 คน ต้อนรับทุกคนเข้าสู่การแข่งขันรอบ FINALของ “GMMTV POCKY IDOL” ได้แก่ GP01 เจมส์บอนด์ ทรงพล หิรัญเรือง, GP02 โมโน่ พัชรภณ บุตรเลียบ, GP03 วิน อนุชิต แสงฤทธิ์, GP04 วีเจ นพรุจ ตันธนวิกรัย, GP05 ไล้ท์ตี้ นมัสการ ตรังคสมบัติ, GP06 ปอป้อ ปรมัตถ์ ธนสิทธิ์สมบูรณ์, GP07 เจ๋ง ธนวัฒน์ ฟองตา, GP08 ฮีโร่ พงศ์พัศ ดีสุข, GP09 พู่กัน สมาวรรธน์ เพชรประสิทธิ์, GP010 เฟม ภูบดินทร์ จึงตระกูล, GP11 ไหมไท ธัญชนก ติณสูลานนท์, GP12 แพง พิชญาดา ชลไพรพิมลรัตน์, GP13 มุก ชญาดา อะกิยามะ, GP14 มิจิรุ รตาภิรมย์ บรรดาประณีต บุณยทรรพ, GP15 อาร์ติสท์ ศรีสิรินทร์ วิชยสุทธิ์, GP16 ชีส ณิชาพร อิทธะรงค์, GP17 พีช เอนิกา ศรีพัฒนาสกุล, GP18 เอม จิดาภา ทัสฐาน, GP19 เดียร์ ทัชชกร จงสมนึก และ GP20 เพิร์ซ อมลณัฐ วนิชจักรวงศ์ ซึ่งพวกเขาได้ฝ่าฟันกันมาอย่างเข้มข้น จากผู้สมัครทั่วประเทศกว่า 3 พันคน จนได้เข้ารอบในรอบ Audition และมีการคัดเลือกเหลือเพียง 20 คนสุดท้าย ชาย 10 หญิง 10 จากนั้นน้องๆ ได้เข้าร่วม Workshop เพื่อเตรียมความพร้อม และเรียนรู้ทักษะด้านต่างๆ กับวิทยากรผู้มีประสบการณ์โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น Personality Class / Vocal Class และ Acting Class เรียกว่าได้ความรู้ครบทุกด้านในการช่วยเสริมสร้างศักยภาพของตัวเองให้โดดเด่นขึ้นมาอย่างเต็มที่ด้วยเสน่ห์เฉพาะตัวและทัศนคติที่เป็นมืออาชีพ
ต่อด้วยแนะนำคณะกรรมการตัดสิน ได้แก่ “คุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด, “คุณณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” รองกรรมการผู้อำนวยการ-ฝ่าย Content Production บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด, “คุณนพณัช ชัยวิมล” รองกรรมการผู้อำนวยการ-ฝ่าย Content Production บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด, “คุณธนทัต ชัยอรรถ” ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจเพลง บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด, “คุณกัณฑ์คุปต์ พงศ์อัครภาคิน” Choreographer / Dance Specialist และ “คุณเฉลิมพงษ์ ดรงค์สุวรรณ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยกูลิโกะ จำกัด ก่อนจะให้ผู้เข้าประกวดทั้ง 20 คน ได้แสดงความสามารถโกยคะแนนจากคณะกรรมการ สลับกับโชว์พิเศษจากรุ่นพี่ “GMMTV” ไม่ว่าจะเป็น “อู๋-บูม” ที่ควงคู่มาโชว์เพลง “เรียกว่ารักได้ไหม” (Is This Love?) อวดโมเมนต์น่ารักๆ ต่อด้วย “จุง-ดัง” ก็ขอเสิร์ฟความโรแมนติกผ่านเพลง “มากกว่าที่รัก” (More Than Words) รวมไปถึงโชว์ของ “เพิร์ธ-แซนต้า” ที่มาเติมเต็มพลังบวกส่งต่อพลังงานดีๆ ให้ทุกคนกับเพลง “อยู่ไม่ไหว” (Be With Me) แล้วไปจัดเต็มดนตรีปลุกพลังฝันส่งกำลังใจให้น้องๆ กับเพลง “You’re my star” จาก 2 หนุ่ม “ปอนด์-ภูวินทร์” ซึ่งทุกโชว์บอกเลยว่าเรียกเสียงกรี๊ดได้ดังสุดๆ และยังเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆ เชื่อมั่นกับความสามารถของตัวเองอย่างมั่นใจ
หลังจากนั้นก็ถึงเวลาประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ได้แก่ GP15 อาร์ติสท์ ศรีสิรินทร์ วิชยสุทธิ์, GP09 พู่กัน สมาวรรธน์ เพชรประสิทธิ์, GP12 แพง พิชญาดา ชลไพรพิมลรัตน์, GP04 วีเจ นพรุจ ตันธนวิกรัย, GP11 ไหมไท ธัญชนก ติณสูลานนท์, GP08 ฮีโร่ พงศ์พัศ ดีสุข, GP14 มิจิรุ รตาภิรมย์ บรรดาประณีต บุณยทรรพ, GP05 ไล้ท์ตี้ นมัสการ ตรังคสมบัติ, GP13 มุก ชญาดา อะกิยามะ และ GP02 โมโน่ พัชรภณ บุตรเลียบ พร้อมทั้งสัมภาษณ์พูดคุย กับการตอบคำถามรอบ Keyword โดยจะมี Keyword บนจอ จะวนไปเรื่อยๆ เมื่อต้องการหยุดให้พูดคำว่าหยุด Keyword จะปรากฏบนจอ 1 คำ เพื่อทำความรู้จักน้องๆ ได้เห็นถึงทักษะในการพูด รวมถึงเห็นบุคลิกภาพ และทัศนคติของผู้เข้ารอบในครั้งนี้
ก่อนจะถึงช่วงประกาศผลผู้ชนะเลิศทุกคนก็ได้เต็มอิ่มกับโชว์สุดพิเศษจากเหล่ารุ่นพี่ “Thailand School Star 2024” อย่าง “สิงห์, ธรรม, ข้าวกล้า, ต้อ, จูโน่” ในเพลง “คั่นกู” และ “ไหล่เธอ” (You’ve Got Ma Back) รวมไปถึงรุ่นพี่ “GMMTV” สุดฮอต ไม่ว่าจะเป็น “เอมี่-บอนนี่” ที่ควงกันมาโชว์เพลง “ไม่อยากจูบเธอในฝัน” (Kissin' Out of Dream) ต่อด้วย “จูเนียร์-มาร์ค” ก็ขอมาโปรยเสน่ห์ความน่ารัก ในเพลง “อย่าน่ารักเกิน” (Cutie Overload) ด้าน “FELIZZ” ต่างแท็คทีมจัดเต็มทั้งเต้นทั้งร้องสาดความสดใสแซ่บซ่า ในเพลง “See Through” และ “Abracadabra จงรัก จงหลง” และปิดท้ายด้วย “JASP.ER” ซึ่งบอกเลยว่าระเบิดความมันส์ สะเทือนฮอลล์ เรียกเสียงกรี๊ดลั่นกันสุดๆ กับเพลง “SADISTIC” และ “Take It Off” ที่ยกทัพความสนุกสนานต้อนรับน้องๆ เข้าสู่เส้นทางในวงการบันเทิงให้อย่างคึกคัก เล่นเอากองเชียร์และแฟนๆ ที่มาร่วมงานแฮปปี้มีความสุขส่งเสียงกรี๊ดเชียร์กันดังสนั่นลั่นฮอลล์
แล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยกับการประกาศรางวัลผู้ชนะเลิศ “GMMTV POCKY IDOL” ฝ่ายชาย ได้แก่ GP05 ไล้ท์ตี้ นมัสการ ตรังคสมบัติ ฝ่ายหญิง ได้แก่ GP13 มุก ชญาดา อะกิยามะ ซึ่งทั้งคู่จะได้เซ็นต์สัญญาเป็นนักแสดงในสังกัด “GMMTV” พร้อมรับเงินรางวัลคนละ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular Vote ได้แก่ GP14 มิจิรุ รตาภิรมย์ บรรดาประณีต บุณยทรรพ พร้อมรับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท โดยมีเหล่ารุ่นพี่สุดฮอตของ “GMMTV” ต้อนรับอย่างอบอุ่น