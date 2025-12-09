นำหนึ่งก้าวเสมอ “จีเอ็มเอ็มทีวี” รับ “รางวัลการทูตสาธารณะ” ประจำปี 2568 ในฐานะองค์กรสื่อบันเทิงไทย ที่สร้างชื่อเสียงประเทศผ่านพลัง Soft Power สู่เวทีโลกจัดโดย “กระทรวงการต่างประเทศ” และ “มูลนิธิไทย”

สร้างความภาคภูมิใจอย่างยิ่งให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักแสดงทุกคน สำหรับ “บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ในเครือบริษัท “เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)”ที่ได้รับมอบ “รางวัลการทูตสาธารณะ” ประจำปี 2568 (Thailand’s Public Diplomacy Award 2025 – TPDA2025) ซึ่งจัดโดย “กระทรวงการต่างประเทศ” และ “มูลนิธิไทย” ทั้งนี้เพราะมีบทบาทสำคัญในการนำเสนอประเทศไทย และเผยแพร่ความเป็นไทย ทั้งด้านวัฒนธรรมไทย ประเพณีไทย เทศกาลไทย ภาษาไทย ศิลปะไทย ดนตรีไทย อาหารไทย อีกทั้งค่านิยมสมัยใหม่ของสังคมไทย เช่น ความเท่าเทียมกันทางเพศ และการยอมรับความหลากหลายทางเพศ อันถือได้ว่ามีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมเกียรติภูมิของประเทศไทยเป็นอย่างดี และยังทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ในระดับประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งการเข้าถึงภูมิภาคและพื้นที่ในโลก จนกลายเป็นพลัง Soft Power สู่เวทีโลก
โดยมี “คุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร GMMTV เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล จาก “คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งมี “คุณธฤต จรุงวัฒน์” เลขาธิการมูลนิธิไทย ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ “คุณสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ” ได้ร่วมแสดงความยินดี
พร้อมด้วย “คุณบุษบา ดาวเรือง” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และ “คุณถกลเกียรติ วีรวรรณ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ร่วมแสดงความยินดี ทั้งยังมีทัพนักแสดงจาก “GMMTV” อาทิ “คริส พีรวัส, สิงโต ปราชญา, ออฟ จุมพล, กัน อรรถพันธ์, เกรท สพล, จิมมี่ จิตรพล, ซี ทวินันท์, เอมี่ ทสร, บอนนี่ ภัทราภัสร์, เลิฟ ภัทรานิษฐ์, โอม ภวัต, บุ๊ค กษิดิ์เดช, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย, ป๋อมแป๋ม นิติ, จอส เวอาห์, กวิน แคสกี้, เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, วินนี่ ธนวินท์, บูม ธราธร, เอส ศุภ, ซี เดชชาติ, คีน สุวิจักขณ์, บุ๋น นพณัฐ, เปรม วรุศ, แจน พลอยชมพู, จิงจิง ยู, อ้าย สรัลชนา, พิพลอย กัญญรัตน์, วิว เบญญาภา, มิ้ม รัตนวดี, จูน วรรณวิมล, มิวนิค นันท์นภัส” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการได้รับรางวัลในครั้งนี้ ทำให้บรรยากาศในงานมีสีสันคึกคักและน่าประทับใจ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ที่ผ่านมา
เริ่มเปิดงานด้วยการเดินพรมเทาจากเหล่านักแสดง “GMMTV” โดยมีพิธีกรมากความสามารถ “ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร” ดำเนินรายการ นำทีมโดย “พี่ถา สถาพร, คริส, สิงโต” ตามด้วยผู้บริหาร “พี่เล็ก บุษบา” และ “พี่บอย ถกลเกียรติ” จากนั้นเป็นคิวของ “ออฟ-กัน” ต่อด้วย “เลิฟ-พิพลอย” ตามมาด้วย “เอมี่-บอนนี่” และ “แจน-จิงจิง” มาถึงคิวของ 3 หนุ่ม “โอม-เกรท-เอส” และ 2 หนุ่ม “จิมมี่-ซี” ต่อด้วย “อ้าย-ดัง-บุ๊ค” และ “เอิร์ท-มิกซ์” จากนั้นเป็นคิวของ “จอส-กวิน” บูม-วินนี่” “จูน-มิวนิค” และปิดท้ายด้วย“วิว-มิ้ม” และ “ซี-คีน”
และเข้าสู่ช่วงพิธีการ “คุณธฤต จรุงวัฒน์” เลขาธิการมูลนิธิไทยรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลการทูตสาธารณะ จากนั้น “คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวเปิดงาน ตามด้วย “คุณธฤต จรุงวัฒน์” เลขาธิการมูลนิธิไทย ประกาศอย่างเป็นทางการว่า “กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยมีมติมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2568 ให้แก่ บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางบนเวทีโลก” โดยมี “คุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด เป็นผู้แทนองค์กรขึ้นรับรางวัลจาก “คุณศรัณย์ เจริญสุวรรณ” เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่ามกลางคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมเป็นสักขีพยานอย่างคับคั่ง
โดย “คุณสถาพร” กล่าวว่า “ในนามของผู้บริหาร พนักงาน และศิลปินทุกคน ของ GMMTV รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับ “รางวัลการทูตสาธารณะ” ประจำปี 2568 จากกระทรวงการต่างประเทศ และมูลนิธิไทย ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจที่คอนเทนต์ไทยและศิลปินได้ทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรม ที่นำเสนอความเป็นไทย รวมถึงกระตุ้นความสนใจในการเรียนภาษาไทยให้แก่ผู้ชมทั่วโลก โดยเชื่อว่าเสน่ห์ของคนไทย เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตน และรอยยิ้ม เป็นพลังสำคัญที่โดดเด่นในสายตานานาชาติ ขอให้รางวัลนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คน ทุกๆ หน่วยงาน ที่กำลังทำหน้าที่สร้างสรรค์ผลงานให้ผู้คนทั่วโลกได้หลงรักวัฒนธรรมไทย และเสน่ห์ของคนไทยด้วยครับ”
นับเป็นรางวัลที่สร้างความภูมิใจให้กับคณะผู้บริหาร พนักงาน และนักแสดงทุกคน ทั้งนี้ขอขอบคุณแฟนๆ ทุกคนทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนทั่วทุกมุมโลก ที่คอยสนับสนุนศิลปินและผลงานของ “GMMTV” ด้วยดีมาโดยตลอด จนทำให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และนับเป็นกำลังใจสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาคอนเทนต์ให้มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป เพื่อนำเสนอความเป็นไทย และเผยแพร่ความเป็นไทยต่อไปอย่างยั่งยืน