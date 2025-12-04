มอบรางวัล 'การทูตสาธารณะ 2568' ยกย่อง "GMMTV" ผู้สร้าง Soft Power ไทยบนเวทีโลก!

กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทย เชิดชู "GMMTV" คว้า Thailand’s Public Diplomacy Award 2025 (TPDA2025) ฐานะองค์กรผู้ผลิตสื่อบันเทิงแนวหน้า ใช้ Soft Power เผยแพร่วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ไทยสู่สากล
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยจัดพิธีมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2568 (Thailand’s Public Diplomacy Award 2025 – TPDA2025) ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยกย่ององค์กรที่มีบทบาทโดดเด่นในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ถ่ายทอดความคิดสร้างสรรค์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในระดับสากล ผ่านพลังของ Soft Power ไทย โดยในปีนี้มอบรางวัลแก่ องค์กรผู้ผลิตสื่อบันเทิงแนวหน้าที่ได้รับความนิยมจากผู้ชมทั่วโลก
โดยมี นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้มอบ คำกล่าวรายงานโดย นายธฤต จรุงวัฒน์ เลขาธิการมูลนิธิไทย ซึ่งกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2565 เพื่อเชิดชูบุคคลและองค์กรที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับนานาชาติ เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบคุณประโยชน์สานต่อภารกิจของตน และสะท้อนว่าประชาชนทุกคนสามารถมีบทบาทในการขับเคลื่อนการทูตสาธารณะของไทยได้
จากนั้น นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดงาน โดยเน้นว่า “การทูตสมัยใหม่ต้องก้าวข้ามเวทีรัฐต่อรัฐ และเข้าถึงหัวใจของประชาชน การทูตสาธารณะคือพลังสำคัญที่ช่วยสร้างความเข้าใจ ความร่วมมือ และภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทยในสายตาโลก รางวัลนี้จึงเป็นกลไกสำคัญที่ยกย่องผู้สร้างคุณูปการให้ประเทศและเป็นแรงบันดาลใจให้สังคมไทย”
และช่วงประกาศรางวัลโดย นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวว่า “กระทรวงการต่างประเทศและมูลนิธิไทยมีมติมอบรางวัลการทูตสาธารณะ ประจำปี 2568 ในฐานะผู้สร้างสรรค์ผลงานที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวางบนเวทีโลก”
ในโอกาสนี้ นายสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด ได้เป็นผู้แทนองค์กรขึ้นรับรางวัลจาก นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่ามกลางคณะทูตานุทูต ผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ คอนเทนต์และศิลปินได้ทำหน้าที่เป็น “ทูตทางวัฒนธรรม” ที่นำเสนอความเป็นไทยและกระตุ้นความสนใจในการเรียนภาษาไทยให้แก่ผู้ชมทั่วโลก
ซึ่งความสำเร็จนี้มาจากเสน่ห์พื้นฐานของคนไทย เช่น ความอ่อนน้อมถ่อมตนและรอยยิ้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไทยแตกต่างจากประเทศอื่น ขอขอบคุณผู้มอบรางวัลอันทรงคุณค่าและหวังว่ารางวัลนี้จะเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายที่สร้างสรรค์ผลงานเพื่อเผยแพร่วัฒ นธรรมไทยต่อไป ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการจารึกชื่อบนถ้วยรางวัล “Goodwill” และบนผนังเกียรติยศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมถ้วยรางวัลจำลอง ประกาศนียบัตร และเงินรางวัลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานต่อไป
รางวัลการทูตสาธารณะได้มอบให้แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2565 ได้แก่ ปี 2565: นายแพทย์สุนทร อันตรเสน แพทย์อาสาผู้สร้างคุณูปการด้านสาธารณสุขไทยในต่างประเทศ ปี 2566: นางสาวโมรียา และนางสาวเอรียา จุฑานุกาล นักกอล์ฟอาชีพสตรีระดับโลก ปี 2567: พระพรหมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร), สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสมเถา สุจริตกุล ผู้ได้รับรางวัลในทุกปีล้วนสะท้อนบทบาทของ “การทูตภาคประชาชน” ที่ช่วยส่งเสริมชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเป็นไทยบนเวทีโลกอย่างงดงามและยั่งยืน มูลนิธิไทยเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี 2540 เพื่อดำเนินงานด้านการทูตสาธารณะ ผ่านการส่งเสริมความร่วมมือและไมตรีจิตระหว่างชาวไทยและนานาประเทศ