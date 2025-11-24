โอเปร่าสยาม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายผลงานดนตรีหนึ่งปี

การแสดงมหาอุปรากร คอนเสิร์ต และกิจกรรมทั้งหมดรวมทั้งผลงานคีตศิลป์หลากหลายของโอเปร่าสยาม น้อมเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นเวลา 1 ปี
สมเด็จฯ โปรดดนตรีคลาสสิค เมื่อทรงพระเยาว์เคยศึกษาเปียโนคอนเสิร์ตระดับวิชาชีพ หลังจากพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส พ.ศ. 2459 ได้อุทิศพระชนมชีพทั้งสิ้นแด่พระองค์และประเทศชาติ ทรงสร้างมรดกแห่งความงามสง่าและวัฒนธรรมอันประณีต ที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาอารยประเทศไปอย่างสิ้นเชิง
"ผมรู้สึกว่าทางที่ดีที่สุดที่จะเทิดพระเกียรติถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในช่วงเวลา 1 ปี คือนำเสนอดนตรีที่งดงามจำนวนมากที่สุดเท่าที่สามารถทำได้ โดยเฉพาะรายการที่พระองค์ท่านมีส่วนร่วม รวมทั้งผลงานของคีตกวีที่สมเด็จฯ เคยรับสั่งกับผมเองว่าทรงโปรดเป็นพิเศษ" - นายสมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติและผู้ก่อตั้งโอเปร่าสยาม กล่าว
โอเปร่าสยามจะเปิดศักราชการแสดงน้อมเกล้าฯ ถวาย ด้วยคอนเสิร์ตที่หอประชุมใหญ่ โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ รายการแรกคือดนตรีของ Rachmaninov ขับร้องโดย ศิโยน ดาวรัตนหงส์ หนึ่งในนักร้องมหาอุปรากรชั้นนำในประเทศ ตามด้วยรวมเพลงจาก สตาร์วอร์ และปิดท้ายรายการด้วย ซิมโฟนีหมายเลข 4 ของเบโธเฟน โดยนักร้องประสานเสียง 4 คณะกับ 4 นักร้องระดับนานาชาติซึ่งจะร่วมนำเสนอเพลงสวดยิ่งใหญ่อุทิศให้ความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง
ในช่วงเวลา 1 ปี รายการนำเสนอที่โรงเรียนนานาชาติคิงส คอลเลจ ประกอบด้วยมหาอุปรากร The Silent Prince, Orfeo (Gluck) และบัลเลต์เต็มรูปแบบหลากหลาย อาทิ Petrushka รวมทั้งรายการการแสดงรอบปฐมทัศน์ประเทศไทย และกิจกรรมพิเศษอื่น ๆ สำหรับอนุชน
รายการใหญ่ที่จะเปิดแสดงที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (หอประชุมใหญ่) คือ “แม่นาก” ภาคมหาอุปรากรที่ได้รับความนิยมสูงสุดของสมเถา สุจริตกุล และ Queen Sirikit Concerto ซึ่งสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โปรดเกล้าให้นายสมเถาประพันธ์น้อมเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี ในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา
แม่นาก กับ Orfeo นิยายในตำนาน เป็นเรื่องของความรักเหนือความตาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระกรุณาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงทั้งสองเรื่องและทรงพระราชทานกำลังใจให้การแสดงของโอเปร่าสยามในอนาคต
รายการอื่นในแผนงานนำเสนอของโอเปร่าสยามจะยังคงวนเวียนอยู่ที่เรื่องของความรัก ความเป็นหญิงและความเป็นไทย แต่ไม่ว่าจะเป็นดนตรีย่อยหรือมหาอุปรากรอลังการ เราวางแผนนำเสนอเพื่อเฉลิมฉลองความทรงจำและความฝันในอนาคตที่คาดหวัง
อิทธิพลของพระบรมวงศานุวงศ์ส่งผลให้ชาวไทยเห็นคุณค่าของดนตรี สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้ว แต่อิทธิพลของพระองค์จะคงอยู่ชั่วกาลนาน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่จัดงาน กรุณาเยี่ยมชมได้ที่: https://www.ticketmelon.com/operasiam/