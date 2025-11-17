"Dream!" ภาพยนตร์เพลงไทยภาษาอังกฤษเรื่องแรกสร้างประวัติศาสตร์ คว้ารางวัลบนเวทีระดับโลก!

วงการภาพยนตร์ไทยปีนี้เรียกได้ว่าคึกคักไม่น้อย ล่าสุดภาพยนตร์เรื่อง "Dream!" (ดรีม!) ภาพยนตร์เพลง (Musical Film) สัญชาติไทยที่สร้างความโดดเด่นด้วยการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักเรื่องแรกของประเทศ ได้สร้างความภาคภูมิใจครั้งสำคัญ ด้วยการคว้ารางวัล Thai Panorama จากงาน Bangkok International Film Festival 2025 (BKKIFF 2025) ไปครองได้อย่างสวยงาม พร้อมทั้งคว้ารางวัล FIRST PRIZE จาก Rhode Island Film Festival 2025 (Oscar-qualifying) และรางวัล Best Foreign Feature จาก New York's NYLIFF
ภาพยนตร์เรื่อง "Dream!" (ดรีม!) กำกับโดย Paul Spurrier (พอล สปาเรีย) ผู้กำกับภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงในวงการหนังอิสระของไทยมาแล้วหลายเรื่อง พร้อมทัพนักแสดงคุณภาพอีกคับคั่ง อาทิ อมตา มาศมาลัย, มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล, วิทยา ปานศรีงาม, วิชญาณี เปียกลิ่น และ ลุค อิชิคาว่า พลาวเดน นอกจากนี้ยังได้ สมเถา สุจริตกุล ศิลปินและนักประพันธ์เพลงคลาสสิกชื่อดังระดับโลกมาร่วมแสดงด้วย ซึ่งยิ่งตอกย้ำถึงความยิ่งใหญ่ของภาพยนตร์เพลงเรื่องนี้
"Dream!" ไม่ได้เป็นเพียงภาพยนตร์ที่คว้ารางวัล แต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ไทย ในฐานะภาพยนตร์เพลงไทยภาษาอังกฤษเรื่องแรก การใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเล่าเรื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้สร้างในการเปิดประตูสู่ตลาดโลก และนำเสนอเรื่องราวที่มีความเป็นสากลแต่ยังคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณแบบไทย
การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ในงาน BKKIFF 2025 ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติที่กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ ได้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของ "Dream!" ในการก้าวข้ามขีดจำกัดทางภาษาและวัฒนธรรม และพร้อมที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกอย่างแท้จริง กำหนดฉายพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 18 ธันวาคม 2025