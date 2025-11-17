สะเทือนวงการ 4 ยักษ์ใหญ่ True CJ, Viu, Gear Head, 9Naa Production ร่วมทุนผลิตภาพยนตร์สุดหลอน ดันอุตสาหกรรมหนังไทย

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยกำลังจะกลับมาคึกคักอีกครั้ง เมื่อ 4 บริษัทชั้นนำในวงการบันเทิง อย่าง True CJ, Viu, Gear Head และ 9Naa Production ประกาศผนึกกำลังร่วมลงนาม MOU โปรเจกต์ภาพยนตร์ไทยแนวสยองขวัญเรื่องใหม่ ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่รวมเอาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางจากทุกสาขาในอุตสาหกรรมไว้ด้วยกันอย่างครบวงจร
ซึ่งในการจับมือร่วม MOU ในครั้งนี้ นำทัพส่งเสริมอุตสาหกรรมโดย คุณอารี อารีจิตเสถียร กรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ร่วม) บริษัท ทรู ซีเจ ครีเอชั่นส์ จำกัด , คุณอคิรากร อิกิติสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ Viu ประเทศไทย, คุณชยานนท์ อุลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกียร์เฮด จำกัด และ คุณวรฤทธิ์ นิลกลม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ๙ หน้า โปรดักชั่น จำกัด
การจับมือกันในครั้งนี้นับเป็น “ครั้งแรกในประเทศไทย” ของ 4 พันธมิตร ได้แก่ True CJ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายซีรีส์ วาไรตี้ สารคดีในแพลตฟอร์มทั้งไทยและระดับโลก, Viu ประเทศไทย แอปและเว็บสตรีมมิ่งอันดับ 1 ทั้งซีรีส์ วาไรตี้ หนังเกาหลีและรายการบันเทิงทั่วเอเชีย, Gear Head บริษัทผู้นำด้านอุปกรณ์ถ่ายทำภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน (South East Asia) และมีประสบการณ์ระดับนานาชาติกว่า 30 ปี และ 9Naa Production บริษัทโปรดักชันไทยมากฝีมือผู้ผลิตคอนเทนต์ในอุตสาหกรรมกว่า 14 ปี
เพื่อร่วมผลักดันภาพยนตร์ไทยสู่ตลาดโลก โดยเน้นกลยุทธ์ต่อยอดเอกลักษณ์ไทยแนวสยองขวัญที่เป็นที่ยอมรับจากต่างชาติ รวมถึงการผลักดันสู่เทศกาลภาพยนตร์ระดับนานาชาติ อาทิ Asia TV Forum & Market (ATF) 2025, Hong Kong International Film & TV Market FILMART 2026, Busan International Film Festival 2026 และ Tokyo International Film Festival Content Market 2026 เป็นต้น ทั้งยังตั้งเป้าพัฒนาและส่งเสริมคนรุ่นใหม่ โดยเปิดโอกาสให้นักแสดงและทีมสร้างสรรค์ไฟแรงได้แสดงความสามารถในผลงานจอเงินอย่างเต็มศักยภาพ
โดยการร่วมทุนครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพลังของ ภาพยนตร์ไทย แต่ยังเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของการรวมพลังสร้างสรรค์คอนเทนต์ไทยให้ก้าวไกลสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอย่างแท้จริง