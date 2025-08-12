“ที แอนด์ บี” กับผลงานที่ไม่หยุดนิ่ง เดินหน้าส่งคอนเทนต์ไทยโกอินเตอร์

บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) หนึ่งในบริษัทผู้สร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันระดับโลกโดยล่าสุดผลงานแอนิเมชัน องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ Out Of the Nest ได้รับการคัดเลือกให้เข้าฉายในงานที่ ASEAN Film Festival 2025 ที่ Hong Kong Arts Centre ณ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม ศกนี้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากการลงทะเบียนเข้าชมเต็มในทุกที่นั่ง และยังจะได้ร่วมรับฟัง Post-Screening Talk สุดพิเศษ นำโดย Dr. Qing Liu และ Ms. Miriam Shah จาก Yew Chung College of Early Childhood Education
งาน ASEAN Film Festival 2025 เป็นงานที่จัดขึ้นโดยการรวมภาพยนตร์จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน นำมาให้ผู้ร่วมงานเข้าชม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม 2025 ซึ่งมีภาพยนตร์ให้ชมกว่า 20 เรื่อง และไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งต้องลงทะเบียนเข้าชมล่วงหน้า และในปีนี้ยังได้เพิ่มภาพยนตร์อีก 4 ประเทศ ในเขต Belt and Road ได้แก่ อียิปต์ ฮังการี คาซัคสถาน และ ตุรกี
ดร.ณัฐวัฒน์ อริยวรารมย์ ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท ที แอนด์ บี มีเดีย โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่แอนนิเมชันไทยได้ก้าวเข้าไปสู่ระดับโกลบอลและได้รับการยอมรับมากขึ้นในการสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้าน Production หรือ ด้านเนื้อหาที่สอดแทรกเข้าไป ซึ่งใน Out of the Nest องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ เราก็สอดแทรกในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจในการรู้จักตัวเองและเชื่อมั่นในตัวเอง ซึ่งในงาน ASEAN Film Festival นี้ก็จะเป็นหนึ่งเวทีที่เราจะได้เผยแพร่ผลงานจากประเทศไทย โดยแอนิเมชันเรื่องนี้ก็ได้มีการขายลิขสิทธิ์ไปฉายในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก และยังได้รับคัดเลือกไปฉายในงานเทศกาลต่างๆ ในต่างประเทศมาแล้ว ซึ่งเชื่อว่าแอนิเมชันเรื่องนี้จะได้เดินทางไปยังอีกหลายประเทศอีกแน่นอน”
นอกจากนี้ในเดือนที่ผ่านมา องครักษ์พิทักษ์เจี๊ยบ Out Of the Nest ก็ได้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ที่ สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีที่ผ่านมาก็ได้รับการคัดเลือกเข้าฉายในงาน Creative Talent Network Expo (CTNX) ที่สหรัฐอเมริกา โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น Featured Showcase เนื่องจากเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นด้านศิลปะและการเล่าเรื่อง