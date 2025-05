"MUTสระบุรี" เปิดรันเวย์สะเทือนจักวาล การันตีคุณค่าความงามผ่านรอบ "BATTLE THE RUNWAY TO UNIVERSE SARABURI 2025"

ประกาศความพร้อมอย่างเป็นทางงการแล้วสำหรับการประกวด MISS UNIVERSE SARABURI 2025 ล่าสุด​ 3PD คนเก่งอย่าง "มอร์ฟีน สรินทร์ลดา มหากิจอัครพงษ์", "พิชชี่ พิชชานันท์ ศิริบำรุงพัทฒ์" และ "เอส อนุสิทธิ์ ถึงสุข" รวมพลังจับมือกันเนรมิตรซูเปอร์รันเวย์ขึ้นมาใจกลางศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ในการประกวดรอบพิเศษ อย่าง "BATTLE THE RUNWAY TO UNIVERSE SARABURI 2025" เพื่อค้นหาสุดยอดสาวงามผู้เข้าประกวด "มิสยูนิเวิร์สสระบุรี" ที่โดดเด่นตอบโจทย์คุณค่าความงามทั้ง 3B Beauty - Brain - Business ผ่านภารกิจสุดหินทั้ง การเดินแฟชั่นโชว์ที่สะท้อนความเป็น Beauty Queen การโชว์ทัศนคติและการพูดที่เผยให้เห็นถึงความงามจากภายในที่มันสมอง รวมถึงภารกิจท้าทายความเป็นนางงามยุคใหม่ที่พร้อมใช้และคู่ควรในการต่อยอดทางธุรกิจ โดยได้ 2 สาว "มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์" รุ่นพี่อย่าง "มารีญา พูลเลิศลาภ" และ "ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้น" รวมถึง "แม่แขกมิสแกรนด์" มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในรอบนี้ด้วย สาวงามผู้เข้าประกวด "มิสยูนิเวิร์สสระบุรี" ทั้ง 22 คน ต่างฟาดฟันเพื่อพิชิตภารกิจทั้งหมดกันอย่างเต็มที่ซึ่งผู้ชนะในรอบ "BATTLE THE RUNWAY TO UNIVERSE SARABURI 2025" ได้แก่ "วีนา ปวีนา ซิงห์" นอกจากนี้ "วีนา" ยังคว้าแหน่ง "Provincial Tourism Ambassador" จากเวที Miss Universe Saraburi 2025 ซึ่งเธอจะเป็นตัวแทนจาก สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี จะไปร่วมเฉิดฉายบน พรมแดงเทศกาลหนังเมืองคนส์ "Cannes Film Festival 2025" ประเทศฝรั่งเศส กลางเดือนนี้อีกด้วยในงานนี้ยังมีการเปิดตัวมงกุฎ "THE RUNWAY TO UNIVERSE SARABURI" สำหรับผู้ชนะ MISS UNIVERSE SARABURI 2025 ที่สะท้อนถึง​ความกล้าหาญ​ ความหวัง ของผู้หญิงที่เชื่อว่า แสงของเธอคู่ควรที่จะถูกมองเห็น​ มงกุฎนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อสวมแค่บนศีรษะแต่คือเกียรติยศของผู้หญิงทุกคน ที่กล้าบอกโลกว่า“นี่แหละ ฉัน” ผู้หญิงที่เดินไปข้างหน้า ด้วยความรัก ความจริง และความฝันที่ไม่เคยดับเพราะทุกเส้นทางที่กล้าก้าวด้วยหัวใจล้วนเป็น "เส้นทางสู่จักรวาล"ออกแบบและผลิตโดย "Phophan"ร่วมติดตามเป็นกำลังใจให้สาวงามทั้ง​ 22 คน ตัวแทนจาก จังหวัดสระบุรี ในการประกวด MISS UNIVERSE SARABURI 2025 โดยรอบตัดสินจะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 10 พฤษภาคม นี้ ที่ MCC HALL เดอะมอลล์​งามวงศ์วาน​