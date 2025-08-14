คลาสรูมส์2022 x ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม ผุดโครงการ “VERTICAL MICRO – DRAMA PROGRAM 2025” ดันละครแนวตั้งไทยสู่เวทีโลกตามรอยจีน

บริษัท คลาสรูมส์2022 จำกัด ร่วมกับบริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด ผนึกกำลังพันธมิตรอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย ภายใต้การสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดตัวโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “VERTICAL MICRO – DRAMA PROGRAM 2025” เพื่อผลิตละครแนวตั้ง โดยนำองค์ความรู้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการสร้างสรรค์ผลงาน แบบเจาะลึกจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญพันธมิตรจีน ตั้งแต่การวางแผน เขียนบท กำกับ ถ่ายทำ ตัดต่อ การคัดเลือกผู้แสดง การนำเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้ รวมทั้งกรณีศึกษาจริงในตลาดจีน ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมละครแนวตั้งของโลก ยกระดับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และดิจิทัลคอนเทนต์ ให้มีความพร้อมด้านกลยุทธ์และการจัดจำหน่ายในระดับนานาชาติ นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมบันเทิงไทย สร้างบุคลากรคุณภาพ และเปิดโอกาสใหม่ๆ ในตลาดโลก
นายสง่า ฉัตรชัยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทรานส์ฟอร์เมชั่น ฟิล์ม จำกัด กล่าวว่า ตลาด Micro Drama หรือ ละครแนวตั้ง เป็นละครรูปแบบใหม่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบนแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีน ซึ่งปัจจุบันขยายไปทั่วโลก ด้วยความกระชับ เข้าถึงง่าย เหมาะกับพฤติกรรมผู้ชมในยุคดิจิทัล การพัฒนาคอนเทนต์ละครแนวตั้ง Micro Drama มีรูปแบบเฉพาะ เนื้อหาส่วนใหญ่จะพัฒนามาจากละครคุณธรรม ละครย้อนเวลา ฯลฯ
“อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในวันนี้ยังไม่มีระบบการผลิตละครแนวตั้ง หรือ Micro Drama อย่างมีแบบแผนเป็นระบบ ในขณะที่จีนก้าวหน้าไปมาก จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้พัฒนาในเรื่องนี้ สำหรับการอบรมครั้งนี้ใช้เวลา 10 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม - 4 กันยายน 2568 อบรมทุกวันอังคาร-พฤหัสบดี ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้ Know how อย่างเต็มที่จากทีมงานพันธมิตรจีนมืออาชีพ และยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายกับผู้ผลิตเนื้อหารายใหญ่ของจีนและไทย รวมถึงโอกาสในการนำเสนอผลงานสู่แพลตฟอร์มระดับโลก” นายสง่า กล่าว