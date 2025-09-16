"โรเบิร์ต เรดฟอร์ด" ตำนานนักแสดงฮอลลีวูด เสียชีวิตในวัย 89 ปี

สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานโดยอ้าง นิวยอร์กไทมส์ ว่า โรเบิร์ต เรดฟอร์ด ตำนานนักแสดงและผู้กำกับชาวอเมริกัน เสียชีวิตเมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่บ้านพักในรัฐยูทาห์ ด้วยวัย 89 ปี
รายงานระบุว่า เรดฟอร์ดจากไปอย่างสงบในขณะนอนหลับ โดยไม่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด ทั้งนี้ ซินดี เบอร์เกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทประชาสัมพันธ์ Rogers & Cowan PMK ได้ออกแถลงการณ์ยืนยันการเสียชีวิตดังกล่าวผ่านทางสื่อมวลชน
เรดฟอร์ดเป็นที่จดจำจากผลงานการแสดงระดับคลาสสิก อาทิ Butch Cassidy and the Sundance Kid (1969), The Sting (1973) รวมถึงการก่อตั้งเทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ (Sundance Film Festival) ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อวงการภาพยนตร์อิสระทั่วโลก.