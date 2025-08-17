ไทยพีบีเอส เปิดตัว 2 สารคดี Soft Power ไทย “Thailand Insight” และ “ศรีเทพฯ” ครั้งแรกทาง VIPA เริ่ม 23 ส.ค.นี้

ไทยพีบีเอส จับมือกองทุนพัฒนาสื่อฯ สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย เปิดตัว 2 สารคดี ส่งเสริม Soft Power ของไทย “Thailand Insight” และ “ศรีเทพ อารยธรรมแห่งสุริยะเทพที่ไม่เคยดับ” เริ่มสตรีมครั้งแรกที่ VIPA 23 ส.ค. และออกอากาศทาง Thai PBS ช่องหมายเลข 3 เริ่ม 30 ส.ค.นี้ พร้อมเตรียมส่งออกสู่ตลาดสารคดีระดับโลก
เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2568 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และสมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย เปิดตัวสารคดี “Thailand Insight” และ “ศรีเทพ อารยธรรมแห่งสุริยะเทพที่ไม่เคยดับ” สารคดีที่ลงลึกในระดับจิตวิญญาณของคนไทย เพื่อส่งเสริม Soft Power นำเสนอเรื่องราวครอบคลุมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี อาหาร สมุนไพร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เด็กและเยาวชน ความงดงามที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของผู้คนจะถูกถ่ายทอดผ่านสารคดีไปสู่เวทีระดับโลก
นายสมชัย พุทธจันทรา รองผู้อำนวยการ ส.ส.ท. ด้านสร้างสรรค์เนื้อหา ไทยพีบีเอส กล่าวว่า ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับสารคดีคุณภาพทั้งด้านเนื้อหา การถ่ายทอดที่ละเมียดละไม ซึ่งจากผลการสำรวจระดับการจดจำสื่อสาธารณะของคนไทย (Public Perception Survey) ปี 2567 ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสื่อสาธารณะ ไทยพีบีเอส พบว่า ไทยพีบีเอส เป็นสื่อที่โดดเด่นในด้านสารคดี ที่ประชาชนนึกถึงเป็นอันดับ 1 ทั้งในด้านการส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมความเป็นไทย ส่งเสริมคุณค่าผู้สูงอายุ และสะท้อนความหลากหลายทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สารคดีทั้งสองเรื่องนี้จึงไม่ได้เพียงเล่าเรื่องราว แต่จะพาผู้ชมสัมผัสถึงความคิด ความตั้งใจ และคุณค่าลึกซึ้งของคนไทย ไทยพีบีเอส ภูมิใจนำเสนอ Thailand Insight และศรีเทพฯ บนแพลตฟอร์ม VIPA เป็นแห่งแรก เพื่อส่งเสริม Soft Power ของไทย ถ่ายทอดความงดงามไปสู่สายตาผู้ชมทั้งชาวไทยและต่างชาติ
สำหรับสารคดีชุด “Thailand Insight” มีจำนวน 8 ตอน ถ่ายทอดเรื่องราวอันงดงามและลึกซึ้งของประเทศไทย ในมุมที่หลายคนอาจไม่เคยรู้จัก หรืออาจมองข้าม โดยจะเผยแพร่ตอนแรกทาง VIPA วันที่ 23 ส.ค. 2568 และออกอากาศต่อทาง Thai PBS ทุกวันเสาร์ เริ่มตอนแรกวันที่ 30 ส.ค.นี้ ส่วนสารคดี ศรีเทพฯ ความยาว 55 นาที จะเผยแพร่ครั้งแรก ทาง VIPA วันที่ 25 ต.ค. 2568 และออกอากาศทาง Thai PBS ในวันที่ 30 ต.ค. 2568
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาสื่อฯ ถือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ทำงานร่วมกันสร้างสรรค์สื่อมาอย่างยาวนาน ขณะที่สมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย เป็นแหล่งของนักผลิตสารคดีฝีมือดี ที่กองทุนพัฒนาสื่อฯ อยากสนับสนุนให้เป็นโรงเรียนของนักผลิตสารคดี ซึ่งเรามีเป้าหมายร่วมกันในการผลักดัน Soft Power ไทย ซึ่งความร่วมมือผลิตสารคดี Thailand Insights และศรีเทพฯ เป็นสารคดีเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เป็นคอนเทนต์ที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมได้ และมั่นใจในศักยภาพของสมาคมผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย ในการผลิตคอนเทนต์ที่สามารถนำเรื่องราววัฒนธรรมไทยไปสู่เวทีโลก
นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล ผู้อำนวยการสำนักสื่อดิจิทัล ไทยพีบีเอส กล่าวว่า VIPA โดดเด่นในฐานะแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิงที่เน้นทั้งละคร และสารคดีคุณภาพ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ปัจจุบันมีหลากหลายกลุ่มเนื้อหา ซึ่งแบ่งเป็น 7 หมวด มากกว่า 500 รายการ 7,000 วิดีโอ โดยสารคดีไทยและต่างประเทศเป็นเนื้อหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุด มีสัดส่วนสูงสุดถึง 46.3% ของทั้งหมด แบ่งเป็นสารคดีไทย 62.3% และสารคดีต่างประเทศ 37.8% รองรับผู้ใช้ในระบบมากกว่า 200,000 บัญชี และมียอดเข้าชมรวมทุกรายการ 37.8 ล้านเพจวิว ในปี 2568 ได้วางกลยุทธ์เนื้อหาสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์การ เน้นสื่อสารประเด็นทางสังคม ใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาสิ่งแวดล้อม (Climate Change), สุขภาพจิต (Mental Health), การส่งเสริม Soft Power ไทย VIPA ทำหน้าที่คัดสรรสารคดีที่มีคุณภาพ พร้อมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อกระตุ้นการรับรู้และขยายฐานผู้ชมแพลตฟอร์ม ซึ่งสารคดีทั้ง 2 เรื่อง สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของ VIPA และไทยพีบีเอส ในการสร้างคุณค่าส่งเสริม Soft Power ไทยเป็นอย่างดี ทีกทั้ง ยังสามารถรับชมสารคดีแบบ 4K มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษครบครัน นอกจากนั้น ให้ความสำคัญกับการเปิดพื้นที่พัฒนาผู้ผลิตหน้าใหม่ ซึ่งจะเปิดตัวโครงการ Pitching Project 2025 ตามหาผู้สร้างสรรค์หน้าใหม่ สามารถติดตามรายละเอียดได้เร็ว ๆ นี้
ด้าน นายชนินทร์ ชมะโชติ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีไทย และหัวหน้าทีมผู้ผลิตสารคดี Thailand Insight และศรีเทพฯ กล่าวถึงแนวคิด และรูปแบบการผลิตสารคดีชุดนี้ว่า การเล่าเรื่องลงลึกในภูมิปัญญา จิตวิญญาณของคนไทย โดยทีมสารคดีแต่ละเรื่องใช้เวลาค้นคว้าและลงพื้นที่อย่างลึกซึ้ง เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแบบที่ผู้ชมจะได้ทั้งความรู้และความเข้าใจประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดย Thailand Insight จะพาไปค้นพบความงดงามและภูมิปัญญาไทยที่ซ่อนอยู่ในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ดนตรี อาหาร ไปจนถึงพลังของชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เห็นว่า “Soft power” ของไทยคือเรื่องราวและความรู้สึกที่สร้างความรักและความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลก ส่วนศรีเทพฯ จะพาย้อนเวลาไปสัมผัสเมืองโบราณศรีเทพ มรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ขึ้นทะเบียนเมื่อ 19 ก.ย. 2566 ถ่ายทอดความสำคัญของศรีเทพในฐานะศูนย์กลางการค้าและวัฒนธรรมเชื่อมภาคกลางกับภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงวัฒนธรรมเขมรโบราณ
สำหรับสารคดีจำนวน 9 ตอนนี้ มีกำหนดเผยแพร่ทาง VIPA เริ่มตอนแรก วันที่ 23 ส.ค. 2568 และออกอากาศทาง Thai PBS ทุกวันเสาร์ 9 สัปดาห์ต่อเนื่อง ตอนที่ 1. Lovely Garbage bandสารคดีการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชนเผ่า วันที่ 30 ส.ค. 2. Saving Hornbill Island สารคดีความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และนกเงือก วันที่ 6 ก.ย. 3. Massaman the curry สารคดีเกี่ยวกับแกงมัสมั่นไทย วันที่ 13 ก.ย. 4. Little butterflies สารคดีเกี่ยวกับการส่งเสริมนักเขียนรุ่นเยาว์ วันที่ 20 ก.ย. 5. Farm for life สารคดีเกี่ยวกับสมุนไพรไทย วันที่ 27 ก.ย. 6. On a Thai Note สารคดีความคิด ตัวตนและผลงานของสมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติ วันที่ 4 ต.ค. 7. Esan power สารคดีเกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มทางภูมิปัญญา วันที่ 11 ต.ค. 8. Mekong Paddlers สารคดีเกี่ยวกับประเพณีการแข่งเรือในแม่น้ำโขง วันที่ 18 ต.ค. และ 9. ศรีเทพ อารยธรรมแห่งสุริยะเทพที่ไม่เคยดับ ออกอากาศวันที่ 25 ต.ค. เวลา 10.00-11.00 น.
งานเปิดตัวครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนพลังของการเล่าเรื่องในแบบสารคดี แต่ยังเป็นการประกาศให้โลกเห็นถึงความหลากหลายและคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ที่รอให้ค้นพบผ่านสายตาและหัวใจของผู้ชมทุกคน ทั้งนี้สามารถติดตาม"VIPA" ทุกความสุข ดูฟรี ไม่มีโฆษณา ทางแอปพลิเคชัน VIPA ดาวน์โหลดได้ ทั้งในระบบ Android, iOS และและ Android TV หรือรับชมผ่าน http://www.VIPA.me
