เปิดตัวนิยายใหม่ ClubX ฉบับภาษาไทย นามปากกา SP SOMTOW ผลงานของสมเถา สุจริตกุล

วันนี้ (21 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายสมเถา สุจริตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2565 ได้เปิดตัวนวนิยายเล่มล่าสุด ชุด ClubX : Vampire in the Closet ซึ่งเป็นนวนิยายสำหรับกลุ่มเยาวชน ในช่วงวัยเจนเนอเรชันวายและแซด หลังห่างหายไปสร้างสรรค์งานศิลปะด้านอื่น เช่น บทบาทวาทยากรในการแสดงดนตรีระดับนานาชาติ การสร้างวงดนตรีเยาวชน สยามซินโฟเน็ตต้าออเคสตร้า ผู้กำกับละครเวที เรยา เดอะ มิวสิคัล และผู้กำกับภาพยนตร์อีกหลายเรื่องโดยนวนิยายเรื่องนี้เป็นอีกผลงานของนายสมเถา ในฐานะนักเขียนคนไทยที่เขียนนวนิยายเป็นภาษาอังกฤษระดับนานาชาติมายาวนานมากกว่า 30 ปี ซึ่งที่ผ่านมามีผลงานเขียนนวนิยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยใช้นามปากกา SP SOMTOW มากถึง 120 เล่ม อยู่ในเว็บไซต์ Amazon เป็นที่รู้จักดีในอเมริกา โดยนวนิยายชุด ClubX : Vampire in the Closet เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Amazon Kindle Vella ตั้งแต่ปี 2564 ที่สามารถอยู่ใน Best Seller Top10 ของหนังสือขายดีในช่วงนั้น อยู่อันดับ 1 ในหมวด LGBTQI+ และอันดับ 8 ในหมวด Fantasy ในช่วงปี 2565 ที่ผ่านมา แต่คนไทยไม่ค่อยได้สัมผัสหรือรู้จักงานเขียนเหล่านี้ทั้งนี้ นายสมเถาให้ความไว้วางใจมอบต้นฉบับนวนิยายเรื่องใหม่ล่าสุด แก่สำนักพิมพ์อแดป ครีเอชัน (AdapCreation) ที่มีนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผู้แปลร่วม คือ Bingo นักศึกษาไทยในออสเตรเลีย และนายวิทยา แสงอรุณ นักรณรงค์ทางสังคมเพื่อกลุ่มความหลากหลายทางเพศ นักสื่อสารมวลชน บรรณาธิการสื่อภาษาอังกฤษและหนังสือ มาช่วยเรียบเรียงสำนวนภาษาและอารมณ์ของฉบับภาษาไทยให้ใกล้เคียงกับภาษาอังกฤษมากที่สุดนวนิยายเรื่อง ClubX ความลับแวมไพร์ Vampire in the Closet เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสลับซับซ้อนของชีวิตในวัยมัธยมปลาย ผ่านมุมมองของตัวละคร 4 คน ฟลุก คิม โปโล และแดนเจอร์ พวกเขาไม่เพียงต้องต่อสู้กับเรื่องท้าทายในชีวิตวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังต้องเผชิญกับเรื่องราวสุดแสนประหลาดมหัศจรรย์ใจ พากันคิดว่าครูสอนภาษาอังกฤษเป็นแวมไพร์ เพราะมาสอนเฉพาะเวลาหลังพระอาทิตย์ตกดิน แต่มีหนึ่งในตัวละครที่มีความคิดแนววิทยาศาสตร์และการคำนวณ คิดว่าครูคนนี้ น่าจะเป็นโรคแพ้แสง มีความหลากหลายเรื่องราว รวมถึงการผจญภัย ซึ่งจะเป็นการซ่อนความลับไว้ แต่ทุกอย่างจะมีคำอธิบายในที่สุดนายสมเถากล่าวในงานเปิดตัวหนังสือ ซึ่งจัดขึ้นที่ร้านเบรนเวค คาเฟ่ สุขุมวิทซอย 4 เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ว่า นวนิยายเรื่องนี้ เกิดจากการชักชวนให้ทำซีรีส์ จึงได้ทำรีเสิร์ชใน Netflix พบว่า ซีรีส์ไทยที่ขายได้เป็นแนวบอยเลิฟ (BL) ทั้งหมด แต่ส่วนตัวไม่คุ้นกับแนวนี้ จึงนำมาผสมผสานกับแนวที่รู้จักดี คือ แนวสยองขวัญ ในเวลาเดียวกัน เว็บไซต์ Amazon เปิดแพลตฟอร์มสำหรับคนทำหนังสือ โดยได้แนวคิดจากเอเซีย คือ การทำเป็นตอน ๆ จึงตัดสินใจเขียนลง และสามารถขยับขึ้นเป็นท็อปเท็นใน Amazon จากนั้น จึงทำทั้งซีรีส์และและเขียนนวนิยายไปด้วยกัน แล้วนำเด็กในวงออเคสตร้ามาแสดงในซีรีส์โดยนำเสนอเนื้อหาแนวใหม่ ที่มีทั้งความพิสดาร ความน่าอัศจรรย์ และวิทยาศาสตร์ ออกมาเป็นรูปแบบความรักแนวดาร์กแฟนตาซี (ความรักสยองขวัญ) ของวัยรุ่นอเมริกัน เป็นเรื่องราวของวัยรุ่นชาย 4 คน ที่มีบุคคลิกต่างกัน และค้นพบความลับอะไรบางอย่างในสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะในโรงเรียนของพวกเขา สร้างสีสันในเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน แต่มีสิ่งหนึ่งที่เชื่อมโยงกัน คือ ชีวิตของวัยรุ่น ที่เป็น QIA และมีความดาร์กโดยสอดแทรกประสบการณ์ช่วงชีวิตวัยรุ่นมาเป็นแรงบันดาลใจ ผสานกับจินตาการ กระจายไปในตัวละครแต่ละคน เช่น เรื่องโรงเรียนประจำเด็กชายล้วน ที่อยู่ห่างไกลจากสังคม และมีความลับอยู่ในโรงเรียนอย่างไรก็ตาม หนังสือชุดนี้ เขียนไปแล้ว 2 เล่ม เล่มแรก คือ Vampire in the Closet ที่กำลังพูดถึง เล่มที่ 2 คือ Zombie in the Fridge และขณะนี้กำลังเขียนเล่มที่ 3ด้านนายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สำนักพิมพ์อะแดปครีเอชั่น กล่าวว่า ในฐานะสำนักพิมพ์น้องใหม่ ตั้งใจที่จะคัดเลือกและแปลงานของ SP SOMTOW ที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นนวนิยายแนวใหม่มาจัดพิมพ์ เป็นหนังสือเล่ม แบบพรีออเดอร์ หรือวางขายบนแพลตฟอร์มให้คนสั่งซื้อ รวมถึงเป็น e-Book หรือเป็นรายตอน ให้ผู้อ่านชาวไทยได้เข้าถึงในหลากหลายแพลตฟอร์ม หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเขียนคนไทยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ที่แปลเป็นภาษาไทยในครั้งนี้ จะทำให้ผู้อ่านคนไทยรู้จักตัวตนและงานนวนิยายของ SP SOMTOW มากขึ้นในฐานะนักเขียนไทย ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติสำหรับนวนิยายเรื่อง ClubX ความลับแวมไพร์ Vampire in the Closet ฉบับภาษาไทย สามารถสั่งจองล่วงหน้า (Pre-Order) บนแพลตฟอร์ม ArnBook Application ที่จะได้ลายเซ็นต์จากนักเขียนทุกเล่ม โปสการ์ด และที่คั่นหนังสือ 2 ชุด ราคาเล่มละ 300 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 ก.ค. และติดตามอ่านต่อเนื่องแบบรายตอนทุกวัน จำนวน 25 ตอน เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มิ.ย. ที่ผ่านมา ทาง 3 แพลตฟอร์ม e-Book ได้แก่ ReadAwrite, Tunwalai และ Dek-D รวมทั้งจะจัดจำหน่ายในรูปแบบอี-บุ๊ก ผ่าน ArnBook, MEB, Ookbee, Naiin และ Se-ed ได้ตั้งแต่กลางเดือน ก.ค. 2567นอกจากนี้ นายสมเถาได้เตรียมเผยแพร่นวนิยายชุด ClubX ในรูปแบบทีวีซีรีย์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ยูทูบ หรือแพลตฟอร์ม OTT ในลำดับต่อไป เพื่อเพิ่มอรรถรสในการเสพงานชุดใหม่ของ SP SOMTOW ที่จะปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง