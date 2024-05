“ปอนด์” ดีใจ!! หวนเล่นคู่ “ภูวิน” อีกครั้ง ฉีกบทบาทใหม่ ลงซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” จนคนดูอินทั้งโซเชียล

ฉีกคาแรคเตอร์จากบอดี้การ์ดหนุ่มสายซัพพอร์ต มาเป็นคุณหนูมาดกวน สุดหล่อรวย ในซีรีส์เรื่องใหม่มาแรง “We Are คือเรารักกัน” คือเรา กัดกัน จีบกัน และเรา...รักกัน จาก “GMMTV” ที่ทำเอานักแสดงหนุ่มฮอต “ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” รู้สึกสนุกสุดๆ ที่ได้มาเล่นเป็น “คุณหนูภูมิ” กับบทบาทใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม และดีใจที่ได้กลับมาเล่นคู่กับบัดดี้สุดคูลอย่าง “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” ซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็ตั้งใจทุ่มเทมากๆ เล่นถึงจนแฟนๆ อินกันยกใหญ่ แห่คอมเมนต์สนั่นโซเชียลติดเทรนด์ “อันดับ 1” ทุกตอนที่ออกอากาศเลยทีเดียว“ปอนด์” เผยว่า “เรื่อง ‘We Are คือเรารักกัน’ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศหมู่มวลเพื่อนในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกคนจะได้เห็นความเป็นเฟรนด์ชิป การใช้ชีวิต ที่อยู่ในมหาวิทยาลัย และความสัมพันธ์ในแต่ละตัวแสดงในเรื่อง เพราะคำว่า ‘We Are’ บ่งบอกถึงมิตรภาพ และคำว่า ‘คือเรารักกัน’ มันคือแก่นของความรัก ซึ่งในเรื่องผมรับบทเป็น ‘ภูมิ’ นักศึกษาคณะวิศวะฯ ปี 2 จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างขี้เก๊กนิดๆ หล่อๆ คูลๆ แต่ว่าโมเมนต์อยู่กับครอบครัว อยู่กับพี่ชายก็จะเป็นเบบี๋ จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นลูกคุณหนู ลูกคนเล็กของบ้าน เอาแต่ใจนิดๆ เพราะบ้านรวยมาก ซึ่งจะแตกต่างจากบทบาทที่เคยได้รับเล่นในเรื่องก่อนๆ ด้วย ทำให้ต้องมีไปทำการบ้านเพิ่มเติม ให้คนดูเชื่อว่าเราเป็นคุณหนูภูมิจริงๆ แต่ก็ไม่ได้เล่นยากมาก เพราะตัวผมกับ ‘ภูมิ’ จะมีบางอย่างที่เหมือนกันคือเรียนวิศวะฯ เหมือนกัน คาแรคเตอร์ภายนอกมีความค่อนข้างคล้ายกัน ถึงแม้ว่าจะไม่ได้วางมาดเหมือนตัว ‘ภูมิ’ แบบ 100% แต่สามารถหยิบมาผสมกันได้ และเวลาอยู่กับที่บ้านค่อนข้างคล้ายกัน เพราะส่วนตัวผมก็ชอบสะสมโมเดลของเล่นอยู่แล้ว จะมีมุมเด็กๆ เหมือน ‘ภูมิ’ รู้สึกว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่น่าเอ็นดูครับ บวกกับได้กลับมาเล่นคู่กับ ‘ภูวิน’ (รับบทเป็น ‘พีม’) ซึ่งเป็นเรื่องที่ 3 แล้ว เรื่องนี้ผมชอบนะ เพราะได้สลับกันเรื่องนี้ผมได้คุมเกม อยู่เหนือทุกอย่าง สามารถสั่งเขาได้ทุกอย่าง (หัวเราะ) และก็รู้สึกสบายใจมากเพราะเรารู้จักกันมา 4 ปี เวลาเข้าซีน หรือเวลาจะต่อบทด้วยกัน จะไม่ใช่เรื่องยาก เหมือนตอนแรกๆ ที่เราเพิ่งเจอกัน ตอนนี้เราไม่ต้องนัดกันเลย พอแอคชั่นปุ๊บเราสามารถเล่นได้โฟลวเลย นอกจากพวกเรา 2 คนแล้ว ในเรื่องยังมีแก๊งเพื่อนไม่ว่าจะเป็น ‘วินนี่ ธนวินท์, สตางค์ กิตติภพ, อู๋ ธนบูรณ์, บูม ธราธร, มาร์ค ณฐริศร์, ปูน มิตรภักดี’ และอีกมากมายที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดความสัมพันธ์ในมุมต่างๆ รับรองว่าสนุกครบรสแน่นอน ทั้งเรื่องของมิตรภาพ ครอบครัว และก็เรื่องความรัก แล้วผมก็ขอขอบคุณแฟนๆ ที่ให้การตอบรับดีมากๆ ที่ชื่นชอบซีรีส์ของพวกเราและอินไปกับตัวแสดง ‘ภูมิ’ ที่ผมเล่น ที่แฟนๆ ต่างเข้ามาคอมเมนต์ในโซเชียลพูดถึง ‘ภูมิ’ กันเยอะมากเลย ผมจะตั้งใจพัฒนาฝีมือด้านการแสดงขึ้นไปเรื่อยๆ ก็ฝากแฟนๆ คอยติดตามและซัพพอร์ตพวกเราต่อไปกันด้วยนะครับ”ติดตามชมซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 20.30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น และอัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV