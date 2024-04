ซีรีส์เรื่องใหม่ที่ทุกด้อมรอคอย “We Are คือเรารักกัน”

คุณผ่านศึก ธงรบ ผู้อำนวยการอ้ายฉีอี้ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “เป็นอีกครั้งที่รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้พันธมิตรระดับแนวหน้าของวงการบันเทิงไทยอย่าง GMMTV ผู้สร้างและผู้ผลิตซีรีส์วายชั้นนำระดับประเทศ โดยถือเป็นการร่วมมือกันครั้งสำคัญกับการส่งซีรีส์วายคุณภาพของ GMMTV ให้สมาชิก iQIYI VIP ได้รับชมอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดประเดิมด้วยซีรีส์วายเรื่อง “We Are คือเรารักกัน” สู่สายตาผู้ชมอย่างเป็นวงกว้าง ในฐานะที่ iQIYI (อ้ายฉีอี้) มีพันธกิจในการผลักดันคอนเทนต์ไทยไปสู่สายตานานาชาติ ซึ่งสอดคล้องกับทางพาร์ทเนอร์อย่าง GMMTV ที่มีส่วนในการมุ่งมั่นพัฒนาคอนเทนต์ และศิลปินไทยในระดับสากล พร้อมเสริมทัพผลักดันให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับ”คุณสถาพร พานิชรักษาพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด กล่าวว่า “ทาง GMMTV รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีอย่างมากเช่นกัน ที่ได้ร่วมมือกับ iQIYI (อ้ายฉีอี้) แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ชั้นนำของโลก ในการส่งซีรีส์คุณภาพเรื่อง “We Are คือเรารักกัน“ ออกไปสู่สายตาผู้ชม ซึ่งทาง GMMTV มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการพัฒนาคอนเทนต์และศิลปินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล พร้อมผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยอย่างยั่งยืน”โดยสำหรับซีรีส์วายเรื่องแรกที่จะได้รับชมคือเรื่อง “We Are คือเรารักกัน” เรื่องเล่าวุ่นๆ ของเหล่ามิตรสหายที่ต่อให้ชีวิตมหาลัยจะเรียนหนักหนาสาหัสแค่ไหนก็ยังมีเรื่องให้ปวดสมอง ทั้งวุ่นวายแถมวุ่นรักแบบไม่ให้ได้หยุดพักผ่อน! We Are... คือเราเป็นเพื่อนกัน แต่เรากัดกัน ชอบกัน จนมาจีบกัน และเราจะรักกันได้ยังไง นำแสดงโดย ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, อู๋ ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม ธราธร จันทรวรกาญจน์, มาร์ค ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์ และ ปูน มิตรภักดี กำกับซีรีส์โดย นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุลติดตามความสัมพันธ์ของแก๊งเพื่อนพี่น้องในรั้วมหาลัยแห่งนี้ได้ใน “We Are คือเรารักกัน” ทุกวันพุธ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และดูออนไลน์ เวลา 21:30 น. บนแอป iQIYI (อ้ายฉีอี้) และเว็บไซต์ iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!พิเศษสำหรับแฟนๆ “We Are คือเรารักกัน” iQIYI (อ้ายฉีอี้) จัดหนักจัดเต็มกับโปรสมัคร iQIYI VIP พรีเมียม แบบรายปี 12 เดือน เพียงใส่โค้ด : WEAREIQIYI รับส่วนลดทันที 50% จากราคาปกติ 2,000 บาท ลดเหลือเพียง 999 บาทเท่านั้น เพียงเท่านี้คุณก็จะได้รับชม “We Are คือเรารักกัน” ไปแบบยาวๆ สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 23 เมษายนนี้เท่านั้น!ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ผ่านอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งสมาร์ตโฟน และแท็บเล็ตได้ใน App Store และ Google Play – กดดาวน์โหลดฟรี https://i.qy.net/f34caJ-b7 อัปเดต และติดตามความเคลื่อนไหวสาระบันเทิงยอดนิยมแห่งเอเชียได้ทาง Facebook Fanpage: https:// https://www.facebook.com/iQIYIThailand ; IG:@iQIYIThailand; Twitter: @iQIYIThailand; YouTube: iQIYI Thailand