อะไรใหม่ๆ ของ “เจมีไนน์-โฟร์ท” ผมโตแล้วครับ สมมง! “ซุปเปอร์เอนเตอร์เทนเนอร์” เสิร์ฟความบันเทิงตลอด 2 วัน ใน “GEMINI FOURTH A.W.A.K.E CONCERT”

แรงเกินต้านพุ่งขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก สมกับการเป็นซุปเปอร์เอ็นเตอร์เทนเนอร์ของเมืองไทย สำหรับ 2 หนุ่มสุดฮอตมากด้วยความสามารถ “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่ได้เนรมิตอิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ให้กลายเป็นโลกแห่งอนาคตเสมือนจริง AI ด้วยเทคนิคสุดตระการตา พร้อมมอบความสุขให้กับแฟนๆ เต็มอิ่มจุใจ ในงาน “GEMINI FOURTH A.W.A.K.E CONCERT” พร้อมขนทัพแขกรับเชิญสุดพิเศษ ที่มาร่วมเติมเต็มความสนุก ตลอด 2 วันเต็ม นำทีมโดย “วง 4EVE (มายด์ อาทิตยา ตรีบุดารักษ์, โจริญ คัมภีรพันธุ์, ตาออม เบญญาภา อุ่นจิตร, แฮนน่า โรสเซ็นบรูม, ฝ้าย ณัฐธยาน์ บุตรธุระ, พั้นช์ ทิพานัน นิลสยาม, อ๊ะอาย กรณิศ เล้าสุบินประเสริฐ), แก๊งค์หิ้วหวี (นัท นิสามณี, มิกซ์ เฉลิมศรี, เอแคลร์ จือปาก, ตูน Alie Blackcobra, เอิ๊ก ชาลิสา), โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร, วง PROXIE (กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์, คิม ปัณณธร จิรศาสตร์, โชกุน ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, กร วรรณไพโรจน์, อองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์, วิคเตอร์ วรเมธ กอนุประพันธ์) และเพื่อนๆ จากซีรีส์สุดปัง “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President” วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, มาร์ค ภาคิน คุณาอนุวิทย์, ฟอร์ด อรัญญ์ อัศวสืบสกุล, พร้อม ทีปกร ขวัญบุญ, อั๋น ณภัทร พัชรชวลิต. กัปตัน พีระวิชญ์ กุลกั้ง” ที่สร้างปรากฎการณ์แรงเกินต้านในโซเชียลทั่วโลก ส่งผลให้ #GFAWAKEConcertD1 ทะยานขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของประเทศมาเลเซีย, ศรีลังกา ส่วนวันที่ 2 #GFAWAKEConcertD2 แรงพุ่งขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย รวมทั้งยังติดเทรนด์อันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยทั้ง 2 วันมียอดสูงกว่า 4.58 ล้านโพสต์ เรียกว่าสร้างความประทับใจแบบไม่มีวันลืมให้แฟนๆ ในฮอลล์ และที่รับชมแบบ Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” กับความพิเศษ 2 รอบการแสดงที่ไม่เหมือนกัน เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ที่ผ่านมา
เริ่มต้นความตื่นตาตื่นใจกับพาร์ท A : Activation เปิดตัว 2 หนุ่มด้วยพลังเกินร้อยของ “เจมีไนน์-โฟร์ท” ที่พาทุกคนเข้าสู่โลกอนาคต AI ด้วยเพลง “AI” และ “ย้อนเวลา” เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ ก่อนที่สองหนุ่มจะทักทายและต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานอย่างเป็นทางการ ด้วยโมเมนต์สุดประทับใจให้เหล่าคุณหนูหายคิดถึง จากนั้นเป็นเพลง “แฟนในอนาคต” ก่อนจะเข้าสู่พาร์ท W: Worldshift ช่วงโชว์เดี่ยวของทั้งคู่ เริ่มต้นด้วย “เจมีไนน์” ที่ได้โชว์ทรงพลังเสียงจนสะกดแฟนๆ พร้อมโซโล่ระนาด กับเพลง “ดวงใจ” และเพลง “คาถาขุนแผน” จาก “โฟร์ท” จากนั้นเปลี่ยนโหมดเพิ่มความฮอตของ “เจมีไนน์” ที่ทำเหล่าคุณหนูแทบสิ้นสติ กับเพลงจังหวะสนุก “ติดเธอซะก่อน” และเมดเล่ย์ “Play girl, เมียไม่มี” จาก “โฟร์ท” ที่ทั้งร้องและโชว์ลีลาเต้นเอวพริ้ว เรียกเสียงกรี๊ดฮอลล์สะเทือน
จากนั้นเข้าสู่พาร์ท A : Algorithmic Recall ที่ชวนแฟนๆ มารื้อฟื้นความทรงจำ “ไม่รู้ว่า
มันเรียกว่ารักหรือเปล่า” ตามด้วยเพลง “The Moon represent my heart” และเพลง “ง้อว” ก่อนจะเซอร์ไพร์สแฟนๆ ด้วยแก๊งค์เพื่อนๆ จากซีรีส์ “แฟนผมเป็นประธานนักเรียน My School President” “วินนี่, สตางค์, มาร์ค, ฟอร์ด, พร้อม, อั๋น, กัปตัน” ที่มาย้อนภาพประทับใจกับการจำลองฉากในตำนาน และปิดท้ายโชว์พิเศษที่ยกวง Chinchilla ในเพลง “ก้อนหินและดวงดาว, ไหล่เธอ, น้ำลาย” และ “เราและนาย” เรียกว่าเติมเต็มโมเมนต์สุดพิเศษให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง และมาต่อกันที่ช่วง K : Kill – Switch to love เริ่มจาก “โปรดฟังอีกครั้ง” จาก “เจมีไนน์+โฟร์ท” ตามด้วยพาร์ทเดี่ยว “ซึมซับ”, “ค้าง” และเพลง “คิดถึง” จากเสียงร้องสุดซึ้งของ “โฟร์ท” ที่ทำเอาแฟนๆ อินไปตามๆ กัน และ “I don’t want to miss a thing” จาก “เจมีไนน์” ที่เรียกเสียงปรบมือดังสนั่นฮอลล์ ก่อนจะปิดท้ายด้วยเพลงฮิต “ลบยัง” และ “ลูกอม” ทำแฟนๆ ฟินกันแบบต่อเนื่อง
มาถึงพาร์ท E = Elite Entertaniner ส่วนที่แตกต่างของทั้ง 2 วัน กับแขกสุดพิเศษที่ขึ้นเวที
มามอบความสนุกสุดฟิน เริ่มที่วันแรก “เจมีไนน์” ชวนเกิร์ลกรุ๊ปสุดฮอต “4EVE” (มายด์, โจริญ, ตาออม, แฮนน่า, ฝ้าย, พั้นช์, อ๊ะอาย) มาแดนซ์กันสุดเหวี่ยง กับเพลง “Born this way” และ “Vroom Vroom” โดยเฉพาะพาร์ท Dance Break ของ “เจมีไนน์” ที่แฟนๆ ไม่เคยเห็น บอกเลยว่าเซอร์ไพร์สสุดๆ ฟาก “โฟร์ท” ก็ไม่น้อยหน้าชวนแก๊งค์อินฟลูฯ ตัวท็อป “หิ้วหวี” (นัท, มิกซ์, เอแคลร์, ตูน, เอิ๊ก) มาแดนซ์สะบัดให้เวทีสะเทือนกับเพลง “สกัดดาวยั่ว” และ “ดิ่งดาวน์, Next Love” ส่วนวันที่สอง “เจมีไนน์” ได้โชว์พาร์ทหูเคลือบทอง โชว์ความสามารถด้านดนตรีรอบด้าน เล่นไวโอลิน พร้อมกับคว้าหนุ่มเสียงดีสุดอบอุ่น “โต๋ ศักดิ์สิทธิ์” มาเป็นแขกรับเชิญร่วมบรรเลงเปียโน ในเพลง “กันและกัน” แถมงานนี้ยังเซอร์ไพรส์ด้วยเพลง “What if” เพลงพิเศษที่ “เจมีไนน์” แต่งเอง นำมาโชว์ให้ฟังแบบสดๆ เป็นครั้งแรก ฟาก “โฟร์ท” ที่ทำเหล่าคุณหนูถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้ กับแขกตัวท็อปของวงการ T POP กับวงบอยกรุ๊ป “PROXIE” (กัน, คิม, โชกุน, กร, อองรี, วิคเตอร์) กับเพลง “คุมเกม” ก่อนจะปิดท้ายไปกับความกวนโอ้ยที่เข้ากันดี ระหว่าง “โฟร์ท” กับ “PROXIE” กับเพลง “Bad Shawty” เรียกว่าเสียงกรี๊ดทำเอาฮอลล์สะเทือน จากนั้นไปให้สุดกับแดนซ์เมดเล่ย์ “You Idol, Killin’ it Girl, Take it off” และ “Maniac” และเข้าสู่ช่วงท้ายของคอนเสิร์ตกับ VTR ภาพประทับใจและเรื่องราวการเดินทางของทั้งคู่จากเหล่าคุณหนู ที่สร้างความประทับใจให้กับทั้งคู่เป็นอย่างมาก จากนั้น “เจมีไนน์-โฟร์ท” ได้รวบรวมเพลงความหมายดีๆ ที่เลือกมามอบให้กับแฟนๆ โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็น “ยิ้มง่าย” และ “เรียกว่ารักได้ไหม” เพลงพิเศษล่าสุด ที่มาโชว์ให้ฟังเป็นครั้งแรก และปิดท้ายด้วย “รักนานๆ, เพลงรัก” ที่ทั้งคู่ต้องการสื่อสารถึงความรู้สึกที่มีส่งต่อไปให้กับแฟนๆ พร้อมขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างในทุกๆ ช่วงเวลา และยังคอยเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่ไม่ว่าจะอยู่ในพาร์ทศิลปินและนักแสดง ก่อนจะปิดท้ายด้วยเมดเล่ย์เพลงฮิต “ลบยัง, เทคะแนน, หนื่อยหน่อยนะ, ง้อ, อยู่เฉยๆ ก็น่ารัก, เอาไรว่ามา, เขินให้หน่อย” เรียกว่าเป็น 2 วันที่ฟูลฟีลเหล่าคุณหนู ที่จะอยู่ในความทรงจำไปนานแสนนาน
สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “GEMINI FOURTH A.W.A.K.E CONCERT” ได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2568 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 19 กันยายน 2568 เวลา 23.59 น. (GMT+7) และสามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 330 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV