น้ำตาคลอ! “WE ARE FOREVER FANCON” เสิร์ฟฟินสนั่นโซเชียล โชว์จัดเต็ม 2 รอบการแสดง

เรียกว่าจัดเต็มความฟินสุดยิ่งใหญ่ส่งต่อจากในซีรีส์สุดปังแห่งปี “We Are คือเรารักกัน” สู่เวทีเต็มรูปแบบทั่วเอเชีย! จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย กับ “WE ARE FOREVER ASIA TOUR” WE ARE... เพราะความรักที่ทุกคนมอบให้ จะนานตลอดกาล โดยประเดิมที่แรกที่ BANGKOK ในงาน “WE ARE FOREVER FANCON” แฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งบัตรก็ SOLD OUT ทั้ง 2 รอบการแสดง ในวันศุกร์ที่ 16 และวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567 ณ TRUE ICON HALL 7th Floor, ICONSIAM กับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ อลังการทั้ง แสง สี เสียง สุดตื่นตาตื่นใจ จาก 8 หนุ่มฮอต “ปอนด์-ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, วินนี่-ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์-กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์, อู๋-ธนบูรณ์ เกียรตินิรันดร์, บูม-ธราธร จันทรวรกาญจน์, มาร์ค-ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์, ปูน มิตรภักดี” พร้อมชวนแก๊งเพื่อน We Are “เปปเปอร์-ภานุโรจน์ เฉลิมกิจพรทวี, ธี-ธีรเดช วิถีพานิชย์,เจเจ-ชยกร จุฑามาศ” มาร่วมจอย มอบความสุข ความสนุกสนานแบบจัดเต็มให้กับแฟนๆ ทั้งในฮอลล์และรับชม Live Streaming ผ่านทาง “TTM LIVE” ที่สามารถรองรับผู้ชมได้ครอบคลุมทั่วโลกสร้างปรากฎการณ์ใจฟูสนั่นโซเชียล ครบทุกโมเมนต์แห่งความฟินมีทั้งรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและน้ำตาของทั้งแฟนคลับและ 8 หนุ่มเลยทีเดียวเปิดฉากความฟินด้วยโชว์จาก 8 หนุ่มฮอต“ปอนด์-ภูวิน-วินนี่-สตางค์-อู๋-บูม-มาร์ค-ปูน” กับเพลง “เรามีเรา (WE ARE)” เพลงประกอบซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” และเพลง “เอ็นดู” ที่ทำเอาแฟนๆ กรี๊ดลั่นฮอลล์ ก่อนจะกล่าวทักทายแฟนๆ ต้อนรับเข้าสู่งานแฟนคอนครั้งแรกในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ และมอบความสุขให้แฟนๆ แบบ Non Stop กับโชว์พิเศษของ “มาร์ค-ปูน” ในเพลง “ยังคู่กัน (Still Together)”, “อู๋-บูม” กับเพลง “ยิ่งรักยิ่งเจ็บ”, “วินนี่-สตางค์” ร้องเพลง “มองกี่ทีก็น่ารัก (Cute Cute)”, “ปอนด์-ภูวิน” โชว์เพลง “รักก็คือรัก” จากนั้นก็ถึงช่วงทอล์คที่ทำเอาแฟนๆ ใจฟู กับ LifeStyle ของแต่ละคน ต่อด้วยโชว์สุดประทับใจกับเพลงประกอบซีรีส์ของแต่ละคู่ เริ่มด้วยคู่ของหนุ่ม “มาร์ค-ปูน” ที่ควงแขนร้องเพลง “แอบเพื่อน (Hidden Love)” และส่งไมค์ต่อให้ “อู๋-บูม” โชว์เพลงน่ารักๆ “หมดมุก (Jokester)” ด้าน “วินนี่-สตางค์” ก็หวานไม่เบา จับมือโชว์เพลง “คิดถึงฉันใช่ป่ะ? (Missing Me?)” ต่อด้วยคู่ของ “ปอนด์-ภูวิน” ก็คว้าไมค์โชว์เสียงร้องเพราะๆ กับเพลง “แค่ในวันนั้น (Truth in the Eyes)” และแท็กทีมเพื่อนๆ“เปปเปอร์-ธี-เจเจ” ขึ้นเวทีร่วมโชว์เพลง “เรามีเรา (WE ARE)” ก่อนจะนั่งพูดคุยเบื้องหลังการทำงานซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” อย่างสนุกสนาน และร่วมโชว์ร้องเพลง “ทุ้มอยู่ในใจ” โดยมีหนุ่ม “สตางค์” เล่นกีต้าร์ให้สุดประทับใจ ส่งต่อโชว์Special Collab ที่เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่น เริ่มจากสายร้องอย่าง “ภูวิน-สตางค์-ปูน” จับไมค์โชว์เพลง “จะยอมให้เธอแค่คนเดียว”, “อีกนิด” และสาย T-POP กับโชว์ของ 3 หนุ่ม “วินนี่-บูม-มาร์ค” ให้แฟนๆ ได้โยกกันเบาๆ กับเพลง “ลบยัง (Re-Move on)”จากนั้นเวทีก็ลุกเป็นไฟกับโชว์ของสายแดนซ์ตัวพ่อของแก๊งกับ “ปอนด์-อู๋” ในเพลง “Beast Inside” ก่อนจะเปลี่ยนโหมดมาอมยิ้มไปกับ 8 หนุ่มที่ควงคู่ร้องเพลง “เรื่องมหัศจรรย์” และซาบซึ้งไปกับความในใจจากทั้ง 8 หนุ่ม “ปอนด์-ภูวิน-วินนี่-สตางค์-อู๋-บูม-มาร์ค-ปูน” ที่งานนี้กลั้นน้ำตาแห่งความสุขไว้ไม่อยู่จริงๆ “พวกเราขอขอบคุณพี่ถา ผู้ใหญ่ทุกท่าน ครอบครัว แฟนคลับทุกๆ คน ที่คอยซัพพอร์ตพวกเราทำให้ได้มายืนบนเวทีครั้งนี้ และพวกเราก็ดีใจมากๆ ที่ได้มาเจอแฟนๆ สัญญาว่าจะไม่หยุดพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน และขอบคุณพวกเราทุกคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กัน รักทุกคนนะครับ” และส่งท้ายงานด้วยโชว์เพลง “นานตลอดกาล” ตัวแทนของคำสัญญาว่า ถึงแม้จะนานตลอดกาล แฟนๆ จะมีพวกเราตลอดไปและอินเตอร์แฟน VIETNAM เตรียมรับแรงกระแทกกับความฟินจากทั้ง 8 หนุ่มฮอต “ปอนด์-ภูวิน-วินนี่-สตางค์-อู๋-บูม-มาร์ค-ปูน” กับงาน “WE ARE FOREVER ASIA TOUR” ที่ต่อไปที่ HO CHI MINH CITY ได้ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 และต่อด้วยโชว์ที่ TOKYO พบกับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม และวันศุกร์ที่ 18ตุลาคม 2567 จากนั้นจะเดินทางไปพบแฟนๆ ที่HONG KONG วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม 2567 และแฟนๆ ที่ TAIPEI ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2567 รวมทั้งที่อื่นๆ อีกหลายพื้นที่ทั่วเอเชีย รับรองว่าเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขแน่นอนสำหรับการรับชม Live Streaming สามารถรับชมการแสดงย้อนหลัง “WE ARE FOREVER FANCON IN BANGKOK” ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 30สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. (GMT+7) – 5 กันยายน 2567 เวลา 23.59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ Facebook / Instagram / X / TikTok / YouTube / Weibo: GMMTV