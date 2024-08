“อธิชา ชารีรัตน์” กับเส้นทางก่อนจะมาเป็น PAD Space Artisan และเทรนด์การตกแต่งภายในของอนาคต

PAD Space Artisan ไม่ใช่แค่สตูดิโอออกแบบ แต่คือการรังสรรค์พื้นที่ให้มีชีวิตชีวา ด้วยวิสัยทัศน์ที่โดดเด่นของผู้ก่อตั้ง “คุณอธิชา ชารีรัตน์” มาฟังเรื่องราวการเดินทางในการสร้างสรรค์สเปซแห่งความสุขให้กับทุกคน และเทรนด์การตกแต่งภายในที่กำลังมาแรงในตอนนี้และสำหรับปี 2025PAD: Space Artisan ก่อตั้งปลายปี 2015 โดยการรวมตัวของเพื่อน ๆ ดีไซเนอร์ที่เคยทำงานที่สิงคโปร์ ซึ่งเริ่ม Full Operation ช่วงปี 2017 โดยเราเริ่มรับงานกับ CapitaLand Vietnam และได้ทำโปรเจกต์ที่ Ho Chi Minh City ถึง 3 โครงการ ซึ่งงานส่วนใหญ่ที่ PAD ได้รับมอบหมายจะเป็นงานจาก Developer ซึ่งเป็นงานประเภท Residential ถึง 70 เปอร์เซ็นต์เนื่องจากทีมมีประสบการณ์ทางด้านการออกแบบ Hospitality จากสิงคโปร์ จึงมี passion ในการออกแบบโรงแรมและ Food & Beverage เป็นพิเศษ ในช่วงโควิดทีม PAD ได้มีโอกาสออกแบบ Pennant Thonglor ซึ่งเป็น Bar & Restaurant ย่านทองหล่อ โดย PAD ออกแบบรีโนเวททั้งตึก ตั้งแต่ facade อาคาร จนถึงตกแต่งภายใน เพื่อให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ โดยใช้เรื่องราวของการเดินเรือผ่านท้องทะเลท่ามกลางเมฆหมอกและดวงดาวในช่วงกลางคืน โดยงานนี้ได้ลงหนังสือ นิตยสารและ Design Web ต่าง ๆ มากมายทั้งในไทยและต่างประเทศ ผลงานรางวัลการันตีมากมายรางวัลที่ได้รับล่าสุดมีทั้งงาน Interior และ Landscape ส่วนงาน Interior : ในปี 2023 Pennant Thonglor ได้รางวัล Asia Architecture Design Awards 2023 สาขา Best F&B Interior Design และ Luxury Lifestyle Awards 2023 สาขา Best Luxury Restaurant Interior Design, ส่วนในปี 2024 Bon Kiara, KL, Malaysia ได้รางวัล Asia Architecture Design Awards 2024 สาขา Best Landscape Planning, และ So Origin Bangtao Beach ได้รางวัล Luxury Lifestyle Awards 2024 สาขา Best Luxury Commercial Interior Design in Thailand 2024 ซึ่งรางวัลต่าง ๆ เป็นเสมือน Reflection ของ PAD ที่ได้ตกตะกอน passion ทางด้านการออกแบบทั้งในไทยและต่างประเทศเทรนด์การตกแต่งภายในช่วงก่อนโควิดจะเป็นช่วงที่ Mid Century Modern มาแรง Mid Century Modern คือแนวการตกแต่งในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจะใช้เส้นสายที่ดึงมาจากรูปทรงเรขาคณิต และการใช้วัสดุธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมา หลังจากนั้นคนเริ่มเสาะหาสไตล์ใหม่ ๆ เช่น Japandi (Japanese + Scandinavian) , Avant Garde, Retro หรือเอา Mid Century Modern มา Twist ให้ดู Organic และมีความ Resort มากขึ้น ซึ่งในปี 2025เทรนด์ใหม่ที่มาแรงคือสไตล์ที่เน้นความเป็นตัวของตัวเอง โดยใช้ความงามของธรรมชาติผสมผสานกับความล้ำของเทคโนโลยี ซึ่งเป็นสไตล์ที่น่าติดตามในปีหน้าความสุขของลูกค้าคือความสุขของเราความสุขของการตกแต่งภายใน คือการได้เห็นลูกค้าหรือ User เข้าไปใช้งานในสเปซจริงและ Appreciate กับผลงาน ถือว่าเป็นรางวัลจากการ Work hard เป็นแรงผลักดันและกำลังใจให้ทีม ในการผลิตผลงานคุณภาพชิ้นต่อ ๆ ไปสามารถติดตามผลงานของ PAD ได้ทาง www.padartisan.com, Instagram: padspaceartisan,Facebook: PAD สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Email : aticha@padartisan.com