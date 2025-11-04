“ปอนด์-ภูวินทร์” ระเบิดความฟิน 3 วันเต็ม! ในงาน “POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON” สร้างปรากฎการณ์พุ่งขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก 3 วันติด!!

ปรากฏการณ์ความฮอตพุ่งทะยานทะลุทั่วโลกแบบฉุดไม่อยู่จริงๆ สำหรับ 2 หนุ่มสุดฮอต “ปอนด์ ณราวิชญ์ เลิศรัตน์โกสุมภ์” และ “ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย เพราะในงาน “POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON” เมื่อทั้งคู่เนรมิตแต่ละโชว์ออกมาเรียกเสียงฮือฮาและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆ ได้ตลอดการแสดง รวมไปถึงทัพแขกรับเชิญสุดพิเศษที่มาสร้างสีสันและความสนุกสนานให้แฟนๆ ไม่ว่าจะเป็น “เจมีไนน์ นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์, โฟร์ท ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล, วินนี่ ธนวินท์ ผลเจริญรัตน์, สตางค์ กิตติภพ เสรีวิชยสวัสดิ์” ที่ร่วมกันสร้างความทรงจำและโมเมนต์ได้อย่างประทับใจ จนงานนี้ได้รับกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายจากแฟนๆ ทั่วโลก ที่ได้รับชมแบบเรียลไทม์ผ่าน Live Streaming ทาง “TTM LIVE” ดันให้แฮชแท็กในวันแรก #PondPhuwinFanconD1 ขึ้นเทรนด์ “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย, โบลิเวีย, ชิลี, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอริเทรีย, อินโดนีเซีย, เมียนมา, เปอร์โตริโก, สิงคโปร์, เวียดนาม และอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก และวันที่สอง #PondPhuwinFanconD2 ขึ้นเทรนด์ “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย, โบลิเวีย, บราซิล, ชิลี,สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอริเทรีย, อินโดนีเซีย, ลัตเวีย, เมียนมา, สวีเดน, สหรัฐอเมริกา ทั้งยังมีอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก วันที่สาม #PondPhuwinFanconD3 ขึ้นเทรนด์ “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย, โบลิเวีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, เอริเทรีย, สาธารณรัฐโดมินิกัน, ชิลี, เมียนมา, มาเลเซีย รวมถึงอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก เรียกว่าปังสนั่นโซเชียลแบบเกินเบอร์ สร้างปรากฎการณ์ขึ้นเทรนด์ X “อันดับ 1” ของโลก 3 วันติด แถมยังสร้างสถิติ 3 วัน มียอดโพสต์สูงถึง 6.78 ล้านโพสต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม, วันเสาร์ที่ 1 และ วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 17.00 น. ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ที่ผ่านมา
เปิดสถานีความสุขสุดคลาสสิคที่ทำคนดูใจฟูตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อ “ปอนด์-ภูวินทร์” ได้พาทุกคนออกเดินทางขึ้นรถไฟพาคนดูไปเติมความสนุกผ่านเส้นทางในหลากหลายสถานีที่ร้อยเรียงเรื่องราวความผูกพันของทั้งคู่และแฟนๆ ได้อย่างงดงามท่ามกลางโปรดักชั่นสุดอลังการและแสงสีเสียงที่จัดเต็ม กับเพลง “Ride or die”
และ “3D” ที่อบอวลไปด้วยความรักในทุกโสตสัมผัส ก่อนจะต่อด้วยโชว์ที่สื่อถึงการก้าวเดินบนเส้นทางเดียวกันของทั้งสองหนุ่มผ่านบทเพลง ซึ่ง “ปอนด์” มากับเพลง “Take it Off” ส่วน “ภูวินทร์” มากับซิงเกิ้ลล่าสุด “เท
หมดหน้าตัก (All In)” บ่งบอกตัวตนของทั้งคู่ รวมไปถึงเพลงคู่ที่สะท้อนถึงเคมีที่ลงตัวสุดกับเพลง “Medium Rear” และ “แถวนี้อันตราย” เรียกเสียงกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว
เข้าสู่ช่วงพาร์ทเดี่ยวของแต่ละคนก็ประทับตราตรึงใจสุดๆ เมื่อ “ภูวินทร์” ได้โชว์ความสามารถด้านดนตรีที่หลากหลายมากับเปียโนสุดคลูที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อันอ่อนโยนและความละมุนละไมกับบทเพลง “วันเกิดเธอ” (To You) และ “Versace on the Flooor” ทำให้ฮอลล์อบอุ่นไปด้วยบรรยากาศโรแมนติกชวนฝันขั้นสุด ในขณะที่ “ปอนด์” ก็มาในลุคกร้าวใจ ที่ได้ระเบิดความมันส์และพลังอันเหลือล้นบนเสลี่ยงสุดเท่ ซึ่งเต็มไปด้วยลูกเล่นและสไตล์ที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นการแร็ปแบบรัวๆ ในเพลง “揽佬-大展鴻圖-Blueprint Supreme” และ “In and Out” ส่งต่อความสนุกสนานกับแฟนๆ อย่างใกล้ชิด
เดินทางกันต่อไปที่สถานีแห่งสุขในวันวานกับพาร์ท Medley เพลงฮิตจากซีรีส์ฮอตของทั้งคู่ ไม่ว่าจะเป็น “ข้างๆ” ประกอบซีรีส์ “ปลาบนฟ้า Fish upon the sky”, “เพื่อเธอแค่หนึ่งเดียว” (Living For You) ประกอบซีรีส์ “เพื่อนายแค่หนึ่งเดียว Never Let Me Go” และ “แค่ในวันนั้น” (Truth in the Eyes)
ประกอบซีรีส์ “We Are คือเรารักกัน” ที่ทำเอาฮอลล์หวานอบอุ่นชวนตกหลุมรักทั้งคู่เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ก่อนจะหยุดเติมพลังสร้างความทรงจำกันต่อที่สถานทีแห่งความผูกพันที่ “ปอนด์-ภูวินทร์” เตรียมมาอย่างพิถีพิถัน
ทั้งเพลงรักหวานซึ้ง ไม่ว่าจะเป็น “ความลับ”, “แน่ใจไหม”, “Happy Anniversary” และ “งานเต้นรำในคืนพระจันทร์เต็มดวง” ถูกขับร้องและสื่อสารออกมาด้วยความรู้สึกที่จริงใจ ทำให้เป็นค่ำคืนที่เต็มไปความทรงจำดีๆ มากมายของพวกเขาและคนดูแบบลืมไม่ลงกันเลยทีเดียว
และแล้วก็เดินทางมาถึงสถานีแห่งเซอร์ไพรส์ เพราะความสนุกของแฟนๆ ถูกเพิ่มดีกรีด้วยการปรากฏตัวของแขกรับเชิญคนพิเศษ ซึ่งวันแรกก็ได้หนุ่มหล่อสุดฮอต “เจมีไนน์” มาอวดความคิ้วท์เอวพริ้วเกินต้านในเพลง “I need Somebody” (อยากขอสักคน) และ “กุญแจรถอยู่ในบ้าน กุญแจบ้านอยู่ในรถ” ส่วนวันที่สอง 2 หนุ่มสุดปัง “วินนี่-สตางค์” ก็ไม่เบากับโชว์สุดเท่ในเพลง “คนมีตัง” และเพลง “เรือเล็กควรออกจากฝั่ง” และปิดท้ายวันที่สามกับหนุ่มกระแสฮอต “โฟร์ท” ที่ประชันร้องเต้นกันมันส์หยดกับเพลง “จังหวะหัวใจ” และ “My name is Brian” หลังจากนั้นก็ไปปลดปล่อยพลังกันขีดสุดผ่านสถานีแห่งความสนุกกับ Show
Performance สุดเจ๋งของหนุ่ม “ปอนด์” ที่เล่นเอากระชากใจเกินต้าน ในขณะที่ “ภูวินทร์” ก็งัดไม้เด็ดหมัดใจคนทั้งฮอลล์กับเพลง “Liar” รวมถึงเพลงคู่ที่ “ปอนด์-ภูวินทร์” ต่างโปรยเสน่ห์ชวนหลงใหลในเพลง “Work”
เติมเต็มความสุขอย่างเต็มอิ่ม แต่ความสนุกยังไม่หมดเพราะทั้งคู่ยังขอส่งท้ายด้วยโชว์สุดพิเศษผ่าน “สถานีแห่งหัวใจ” กับบทเพลงแห่งความหมายความทรงจำของพวกเขาในเพลง “เวลา” และ “ดาวของฉัน” สร้างโมเมนต์
ให้คนดูได้เก็บเกี่ยวความทรงจำดีๆ กลับไปอย่างจุใจสมกับชื่องาน RENDEZVOUS ที่เป็นเหมือนการ "นัดพบ" เพื่อตอกย้ำความรักและความผูกพันที่เหนียวแน่นของพวกเขาและแฟนๆ ทั่วโลกอีกด้วย
โดย “ปอนด์-ภูวินทร์” ต่างขอบคุณกันและกันที่ฟันฝ่าอุปสรรคร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงวันนี้ว่า
“ขอบคุณทุกครั้งที่มองลงมาแล้วยังเห็นทุกคน พวกเรามีความสุขมากจริงๆ ครับ ขอบคุณที่อยู่ตรงนี้ในทุกเส้นทาง... วันนี้ทุกคนได้เห็นการเติบโตของเรา และเราสัญญานะครับว่าจะพยายามก้าวไปข้างหน้าอย่างดีที่สุดเพื่อทุกคนที่รักเรา แฟนคอนครั้งนี้คือการพิสูจน์ว่าความผูกพันของเรามันแข็งแกร่งขนาดไหน ขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวเราทั้งสองคน พวกเราตั้งใจมากกับทุกโชว์ และจากนี้ไปเราจะโตไปพร้อมกันอย่างนี้เสมอครับ"
นอกจากนี้ช่วงท้ายแฟนๆ ยังได้ตื่นเต้นไปกับบิ๊กเซอร์ไพร์สจนกรี๊ดลั่นมือไม้สั่นกันไปหมด Trailer ซีรีส์“มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee” และงาน “มีสติหน่อยคุณธีร์ Me and Thee Premiere Night” ร่วมรับชมตอนแรกของซีรีส์พร้อมกับนักแสดงและผู้กำกับ พร้อมชมการแสดงสุดพิเศษจากนักแสดงที่จะมีขึ้นใน วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 ที่ MCC HALL.3, THE MALL LIFESTORE BANGKAPI ส่วนรายละเอียดอื่นๆ สามารถติดตามได้ ทาง FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
สามารถรับชมการแสดง “POND PHUWIN RENDEZVOUS FANCON” รับชมการแสดงย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 10:00 น. (GMT+7) – 21 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23:59 น. (GMT+7) สามารถรับชมการแสดงย้อนหลังได้ 300 นาที ต่อ 1 รหัสการรับชม และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือ www.facebook.com/gmmtvofficial & IG & YouTube & X & Weibo : GMMTV