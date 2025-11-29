“เอนจอย-จูน” ชวนไปฟินส่งท้ายปีในงาน “ENJOYJUNE 'J-LAND 1ST JOURNEY - JEWEL' FAN MEETING” 20 ธ.ค. นี้

โด่งดังจากการเป็นคู่จิ้นเคมีแรงจากซีรีส์ GL เรื่อง “รินไม่มีวันรัก” (Denied Love Series) จนกลายเป็นขวัญใจสาววายทั่วทุกสารทิศ สำหรับ 2 นักแสดงสาว “เอนจอย ธิดารัตน์ ปรือทอง” และ “จูน ณัณณิริณ วโรกรวัชรคุณ” และตอนนี้ทั้งคู่พร้อมแล้วที่จะมาเสิร์ฟความฟินให้กับแฟนๆ ในงานแฟนมีตติ้งคู่ครั้งแรกในประเทศไทย กับงานที่ชื่อว่า “ENJOYJUNE 'J-LAND 1ST JOURNEY - JEWEL' FAN MEETING” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 นี้ ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ (Union hall, Union Mall) งานนี้สองสาว “เอนจอย-จูน” การันตีว่าพร้อมเสิร์ฟโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ และโมเมนต์สุดฟินให้ได้ฮ็อปกันอย่างเต็มที่แน่นอน โดยจะเริ่มจำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน นี้ทาง www.thaiticketmajor.com ราคาบัตร: 5,800 / 4,500 / 3,500 / 2,500 และ 1,500 บาท สำหรับรอบการจำหน่ายบัตรนั้นมี 2 รอบเวลาดังนี้ รอบ LOCAL PRE-SALE: เวลา 10:00 - 12:00 น. และ รอบ GLOBAL PUBLIC SALE: เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป
สามารถสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย Facebook : S9T Concert / X : @S9TConcert และ IG : @s9tconcert
