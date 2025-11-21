สุดเหี้ยม! “ทัพบก” เผย แผนร้าย “เขมร” วางระเบิดซ้ำซ้อน มุ่งทำลายทหารไทย

กองทัพยก เปิดเผยแผนทหารเขมรสุดเหี้ยม วาง "ทุ่นระเบิด" ซับซ้อน ดักสังหารทหารไทย มุ่งให้ตายทรมาน ทั้งล่อเข้าพื้นที่, วางกลุ่มดักซ้ำ และวางกับดักบริเวณซ่อมลวดหนาม
วันนี้ (21 พ.ย.) เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจเกี่ยวกับการกระทำอันเหี้ยมโหดและซับซ้อนของทหารเขมร หลังพบว่ามีการวาง “ทุ่นระเบิด” ที่มุ่งหมายให้เกิดความสูญเสียและทรมานต่อกำลังพลของไทย โดยมีกลวิธีในการวางระเบิดที่แตกต่างและซ้ำซ้อน
กลวิธีวางระเบิดที่มุ่งให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตซ้ำซ้อน
วางเป็นกลุ่ม วางดัก ซ้ายขวา หน้าหลัง มีการวางระเบิดในลักษณะที่ครอบคลุมพื้นที่อย่างกว้างขวางและรอบทิศทาง เพื่อให้ยากต่อการหลีกเลี่ยงและเพิ่มโอกาสในการเหยียบระเบิด
สร้างสถานการณ์ทะเลาะเบาะแว้ง ยุยงให้ทหารไทยเดินเข้าไปในเขตที่ลอบวางระเบิดไว้ เป็นการใช้จิตวิทยาและสถานการณ์ล่อให้ทหารเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงภัยที่ถูกวางระเบิดดักไว้ล่วงหน้า
ลอบตัดลวดหนาม เพื่อให้ทหารไทยเข้าไปซ่อมแซม แต่ลอบวางระเบิดไว้ เป็นการวางกับดักที่อาศัยความรับผิดชอบของทหารในการเข้าไปแก้ไขสถานการณ์ (ซ่อมแซมลวดหนาม) แต่กลับถูกซุ่มวางระเบิดซ้ำไว้ในบริเวณนั้น
ลอบวางในพื้นที่ที่ทหารไทยใช้ลาดตระเวน เน้นการวางระเบิดในเส้นทางที่กำลังพลไทยใช้ในการปฏิบัติภารกิจเป็นประจำ เพื่อสร้างความสูญเสียต่อเนื่อง
การกระทำดังกล่าวถูกระบุว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเด็น กัมพูชาปลอมโลก และสะท้อนให้เห็นว่า สันติภาพไม่มีอยู่จริง ในพื้นที่ดังกล่าว