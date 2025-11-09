เปิดตัว “แอร์ – อทิตยา เจนจบเขต” ตัวแทนจังหวัดราชบุรี บนเวที Mrs. Thailand World 2026

ผู้หญิงที่ลุกขึ้นยืนด้วยศักดิ์ศรี สร้างชีวิตด้วยสองมือ และเชื่อว่า ‘ความสวยที่แท้จริง คือความเข้มแข็งจากภายใน’
บรรยากาศงานแถลงข่าวเปิดตัว Mrs. Thailand World 2026 เต็มไปด้วยพลังและแรงบันดาลใจ เมื่อ “แอร์ – อทิตยา เจนจบเขต” สาวเก่งจากอำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ปรากฏตัวอย่างสง่างามในฐานะ ตัวแทนจังหวัดราชบุรี เพื่อก้าวขึ้นสู่เวทีระดับประเทศในปี 2026
“แอร์ อทิตยา” คือผู้หญิงยุคใหม่ที่สร้างทุกอย่างจากศูนย์ จากครอบครัวเกษตรกรสวนมะพร้าวธรรมดา เธอเติบโตมาพร้อมคติว่า “อยากได้อะไร ต้องลงมือทำเอง” ระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เธอหาทุนด้วยการทำงานพาร์ทไทม์และกู้ กยศ. เพื่อส่งตัวเองเรียนจนจบ ก่อนจะเริ่มต้นทำงานในสาย Customer Service หลายบริษัท จนตัดสินใจลาออกเพื่อเดินตามความฝัน — เป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเอง
เธอลงทุนเดินทางไปศึกษาตลาดที่ประเทศจีน และกลับมาสร้างธุรกิจด้วยสองมือ ปัจจุบันบริหารกิจการหลายแขนงด้วยตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น
• Bangkok Chandelier แบรนด์โคมไฟระย้าหรู
• AS Gelpolish by ANO Import and Supply ธุรกิจความงามที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
• และ บริษัท เอเอ็นโอ อิมพอร์ต แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ผู้จัดซื้อ-จัดหา-ของขวัญลูกค้าองค์กร
สิ่งที่โดดเด่นไม่ใช่เพียงความสามารถทางธุรกิจ แต่คือ “จิตวิญญาณของผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้”
เธอพูดตรง คิดตรง และลงมือทำจริง — ยึดหลักว่า “คิดแล้วต้องทำ”
“ฉันไม่ใช่นางงามติดแกรม… แต่เป็นนางงามที่ติดดิน”
คำพูดสั้นๆ แต่ทรงพลังนี้สะท้อนตัวตนของผู้หญิงที่ไม่หลงใหลในภาพลักษณ์ แต่ให้คุณค่ากับความจริงใจและการทำงานหนัก
แม้จะเคยผ่านจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตคู่มาแล้ว แต่เธอไม่ปล่อยให้ “อดีต” มากำหนด “คุณค่า” ของตัวเอง ในฐานะ แม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้ประกอบการหญิง เธอยังคงยืนอย่างสง่างาม เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั่วประเทศเห็นว่า “ชีวิตใหม่เริ่มได้เสมอ ถ้าเรายังกล้าที่จะลุกขึ้น”
“ถ้าผู้หญิงมีความสามารถ หาเงินได้ด้วยตัวเอง เราไม่จำเป็นต้องทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรทน”
สำหรับเธอ เวที Mrs. Thailand World 2026 ไม่ใช่เพียงการประกวดความงาม แต่เป็น “พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ” ที่ผู้หญิงทุกคนจะได้ยืนด้วยศักดิ์ศรี ความสามารถ และความกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่
“วันนี้เราอาจยังไม่รวย แต่ฉันเชื่อว่า ด้วยมันสมอง สองมือ และการไม่หยุดลงมือทำ สักวันเราจะไปถึงปลายทางที่ตั้งใจไว้แน่นอน”
ภายในงานเปิดตัว มีเพื่อนนักธุรกิจและพันธมิตรคู่ค้าคนสำคัญร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น อาทิ
บริษัท เอเอ็นโอ อิมพอร์ต แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (ANO Import and Supply),
Bangkok Chandelier,
AS Gelpolish by ANO Import and Supply,
บริษัท พัชรา โกลด์ จำกัด,
บริษัท เสรี ดีไซน์ จำกัด,
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีเอ็ม พริ้นท์ แอนด์ เซอร์วิส,
บริษัท JMM Entertainment จำกัด,
RiyaaFlower,
A.T. 89 Service Company Limited,
Cheetah E-Fulfillment,
Huahin Event Supply Co., Ltd.,
บริษัท Celemate Event Solution จำกัด,
บริษัท เอสดีดีเอส จำกัด,
และ Le Glow Clinic
เสียงปรบมือและคำอวยพรในงานสะท้อนถึงพลังของผู้หญิงยุคใหม่ที่ “สวยในสายตา และสวยในหัวใจ”
ติดตามแรงบันดาลใจ และเรื่องราวชีวิตจริงของ
แอร์ – อทิตยา เจนจบเขต
