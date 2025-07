สวยสมมงฯ “แซมมี่ ชนิตา“ ศรีดาเกษ เครธอร์น ตัวแทนจาก จ.นครนายก คว้ามงฯ ฟ้า จากเวที#MrsThailandWorld2025

ในค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจและสง่างามนี้ คุณคิตตี้ กิจติพร นันท์ตานนท์ ผู้อำนวยการกองประกวด Mrs. Thailand World และคุณจิรัฐฏ์ รัตนวงค์ผัน Co-Partner ผู้จัดการประกวด Mrs. Thailand World กรรมการผู้จัดการบริษัท ช้อยส์ทูเวิร์ค จำกัด ได้ร่วมประกาศอย่างภาคภูมิใจว่า เวที Mrs. Thailand World 2025 คือเวทีแห่งพื้นที่ของผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบ ผ่านสถานภาพการสมรสแล้ว แต่ยังคงเปี่ยมด้วยพลัง ความสง่างาม และคุณค่าที่ควรได้รับการยอมรับอย่างสูงสุด เวทีนี้ไม่ใช่เพียงเวทีประกวด แต่คือเวทีที่ยืนยันและยกย่องบทบาทของผู้หญิงในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นความงาม ความสามารถ และจิตวิญญาณที่ไม่เคยหยุดเติบโตเราภูมิใจที่ได้สร้างเวทีที่ผู้หญิงเหล่านี้ได้เป็นตัวแทนเสียงของหญิงไทยทั่วประเทศ ผู้ซึ่งพร้อมจะเดินหน้าสร้างแรงบันดาลใจ และแสดงพลังแห่งความสุข ความมั่นใจ และความสง่างามอันไม่สิ้นสุดบนเวทีระดับโลกเมื่อค่ำคืนที่ 24 กรกฎาคม 2568 ค่ำคืนรอบไฟนอล รังสรรค์โชว์เปิดสุดอลังการ ซึ่งได้รับเกียรติจากซูเปอร์สตาร์หญิงแห่งยุค “ ทาทา ยัง ” มาร่วมเปิดโชว์อย่างเร้าใจ พร้อมการแสดงร่วมกับผู้เข้าประกวดทั้ง 28 จังหวัด เพื่อถ่ายทอดพลังหญิงอันสง่างามภายใต้ธีม “Shine Your Aura” ที่สะท้อนความงาม ความสามารถ และจิตวิญญาณของผู้หญิงในทุกมิติ และร่วมร้องเพลงพิเศษเพื่อแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ท่ามกลางเสียงปรบมือกึกก้องและพลังแห่งความสุขอันเปล่งประกาย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ไอส์แลนด์ฮอลล์ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมารายชื่อผู้เข้ารอบ 15 คนสุดท้าย ได้แก่ตัวแทนจากจังหวัด:1. จังหวัดชลบุรี2. จังหวัดปราจีนบุรี3. จังหวัดสงขลา4. จังหวัดกาญจนบุรี5. จังหวัดกรุงเทพฯ6. จังหวัดตราด7. จังหวัดนนทบุรี8. จังหวัดระยอง9. จังหวัดขอนแก่น10. จังหวัดสุพรรณบุรี11. จังหวัดเชียงใหม่12. จังหวัดสมุทรปราการ13. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา14. จังหวัดนครนายก15. จังหวัดภูเก็ตและในค่ำคืนนี้ เวที Mrs. Thailand World 2025 ได้ประกาศผลผู้ครองตำแหน่งสูงสุด ได้แก่• Mrs. Thailand World 2025 คุณชนิตา ศรีดาเกษ เครธอร์น (แซมมี่) ตัวแทนจังหวัดนครนายก• 1st Runner Up Mrs. Thailand World 2025 คุณกชนันท์ ซิดดิค (เคเค) ตัวแทนจังหวัดภูเก็ต​• 2nd Runner Up Mrs. Thailand World 2025 คุณขจี สุวรรณวงศ์ (กิ๊ฟ) ตัวแทนจังหวัดสงขลา• 3rd Runner Up Mrs. Thailand World 2025 คุณฉัตรญาดา วงศ์นากลาง (พลอยลี่) ตัวแทนจังหวัดตราด• 4th Runner Up Mrs. Thailand World 2025 คุณฌัญฌิรันด์ ตั้งสุทธิธรรม (ปอร์เช่) ตัวแทนจังหวัดนนทบุรี• รางวัล Brand Ambassador Mrs. Thailand World 2025 คุณอุษณีย์ หงส์ประภัศร (เอ๋) ตัวแทนจังหวัดกรุงเทพฯ• รางวัล Elite Mrs. Thailand World 2025 คุณนิชนันท์ มาลา (นิชา) ตัวแทนจังหวัดปราจีนบุรีรางวัล• Classic Mrs. Thailand World 2025 คุณรุจิกาญจน์ พูลศิริวิลัย (เก่ง)ตัวแทนจังหวัดกาญจนบุรี• Brand Ambassador of มูลนิธิเพจอีจัน คุณอาทิตยา ไชยนา (ยุ้ย) ตัวแทนจังหวัดชลบุรีหลังจบการประกาศผล ผู้เข้าประกวดทั้ง 28 จังหวัดพร้อมด้วยคณะกรรมการและทีมงาน ได้ร่วมบันทึกภาพความทรงจำบนเวทีแห่งนี้อีกครั้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางอันทรงคุณค่า และมิตรภาพของผู้หญิงจากหลากหลายภูมิภาค ที่รวมพลังสร้างแรงบันดาลใจให้สังคมผู้ครองตำแหน่ง Mrs. Thailand World 2025 จะเป็นตัวแทนประเทศไทย เดินทางไปประกวดบนเวที Mrs. World ระดับนานาชาติ เพื่อแสดงศักยภาพ ความมั่นใจ วิสัยทัศน์ และคุณค่าของผู้หญิงไทยสู่สายตาทั่วโลกสุดท้ายนี้ ทางกองประกวด ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนเวทีแห่งพลังหญิงในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นผู้สนับสนุนหลัก แขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการ ทีมงาน พันธมิตร สื่อมวลชน และแฟน ๆ ทุกท่านที่ติดตามและส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดทุกคน ด้วยความตั้งใจของเรา เวที Mrs. Thailand World จะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการเติบโต แรงบันดาลใจ และศักดิ์ศรีของผู้หญิงไทยในระดับโลก#MrsThailandWorld#FinalCompetition #ShineYourAura #BeTheLightBeTheLegacy#MrsThailandWorld2025 #FinalCompetition #ShineYourAura