"The Legacy" เพลงประจำงาน Thailand Game Show 2024 ปล่อยมิวสิกวิดีโอให้รับชมแล้ว!

กลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งกับเพลง "The Legacy OST. Thailand Game Show 2024 Biggest Dream Revision" เพลงธีมประจำปี 2018 ที่ติดหูกันไปทั่วบ้านทั่วเมือง ที่ถูกนำกลับมาปัดฝุ่นใหม่ให้มีความหนักแน่นมากขึ้น เติมพลังด้วยการปรับแนวดนตรีให้เป็น Electronic Symphonic Rock ใส่ความพิเศษด้วยการดึง 2 ศิลปินต่างมิติ มาร่วมงานกันเป็นครั้งแรกและเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้สอดคลองกับธีมของงานในปีนี้โดยเผยความรู้สึกที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในครั้งนี้ว่า “ภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่นในการสร้างสรรค์งานดนตรีของ ARP ในการทำเพลงนี้ต้องการให้เป็นผลงาน masterpiece ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจำได้ว่านี้คือเพลงธีมประจำปีนี้ ทุกครั้งที่ได้ยิน ปรับภาพความเป็นป๊อปไอดอล จากเดิมให้เป็นแนวป๊อปร๊อคให้ดูโตขึ้น ดีไซน์ดนตรีให้ออกมามีความยิ่งใหญ่ ทันสมัย ใช้เครื่องดนตรี Orchestra จากเวอร์ชั่นเดิมที่มีความสดใส ทาง ARP เติมความมุ่งมั่นอาจริงเอาจัง เพื่อเพิ่มแรงบันดาลใจให้กับคนฟัง ส่วนการทำงานร่วมกับ พลอยชมพู เรียกว่านี้เป็นการสร้างมิติใหม่ให้กับวงการเพลง”ด้านสาวเสริม “รู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับ Thailand Game Show เหมือนเป็นอีกหนึ่งฝันที่เป็นจริง ตื่นเต้นมากเพราะไม่ค่อยได้ร้องเพลงแนวนี้สักเท่าไร แต่ด้วยบรรยากาศในห้องอัดดีมากเลยรู้สึกสบายใจไม่กดดัน สำหรับพลอยเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าท้าย ยิ่งท่อนที่ใช้เสียงสูงมาก ๆ แต่ก็มีส่วนที่ชอบมาก ๆ เป็นท่อนที่ร้อง Go! Go! Go! Go! รู้สึกถึงการเชียร์อัพ รู้สึกหึกเหิม ฟังแล้วอยากเล่นเกมส์เลยค่ะ หลังจากที่ฟังเพลงนี้โดยรวมแล้วรู้สึกชอบ เพราะไม่คิดว่าเราจะร้องเพลงแนวนี้ได้ด้วย ยิ่งบวกกับเสียงของพี่ ๆ Scorpio เข้าไปด้วยยิ่งทำให้เพลงนี้ดูอลังกาลมากขึ้น ฝากเพลง The Legacy OST. Thailand Game Show 2024 Biggest Dream Revision อยากให้มาฟังกันเยอะ ๆ แล้วมาร้องเพลงนี้ไปพร้อมกันที่งานนะคะ”เพลง The Legacy OST. Thailand Game Show 2024 Biggest Dream Revision ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันแล้ว ทุกสตรีมมิ่ง แล้วมาร้องเพลงนี้ไปด้วยกันในงาน Thailand Game Show 2024 Presented by SYNNEX ในวันที่18-20 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ Exhibition Hall 3-4 ชั้น G ซื้อบัตรล่วงหน้าได้แล้วที่ zipevent