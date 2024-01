Land for Loan จัดเซอร์ไพรส์ประเดิมต้นปี เปิดตัว “แอนนา เสืองามเอี่ยม” เป็น Brand Ambassador สร้างความมั่นใจและตอกย้ำความเป็นไปได้ของทุกคน

“Land for Loan” ตอกย้ำเบอร์ 1 ด้านการจำนอง-ขายฝากอสังหาฯ ระหว่างผู้ขายฝากและนักลงทุน ฉลองความสำเร็จหลังเปิดให้บริการเพียง 2 ปี มีผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000 ราย มูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท โดยล่าสุดเปิดบริการใหม่เพิ่ม Loan DD เพื่อต่อยอดและขยายโอกาสทุกการเติบโตที่เป็นไปได้มากยิ่งขึ้น พร้อมเปิดตัว Brand Ambassador “แอนนา เสืองามเอี่ยม” Miss Universe Thailand 2565 เป็นตัวแทนสะท้อนภาพลักษณ์ของแบรนด์ สร้างความมั่นใจและตอกย้ำความเป็นไปได้ของทุกคนดร.แพรรินทร์ เรืองปัญญาวุฒิ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แลนด์ฟอร์โลน จำกัด (Land for Loan) บริษัทที่เป็นเจ้าของเงินทุนและเป็น Matching ด้านการจำนอง-ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ ระหว่างผู้ขายฝากและนักลงทุน อันดับ 1 ในประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอด 2 ปี บริษัทฯได้เปิดดำเนินธุรกิจเป็นสื่อกลางด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์รับจำนอง-ขายฝาก มีผู้ใช้บริการแล้วมากกว่า 1,000 ราย คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 2,000 ล้านบาท ครอบคลุมทุกภูมิภาคและหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยหลังจากที่ Land for Loan เปิดให้บริการมาระยะหนึ่งทำให้มองเห็นปัญหาของผู้ใช้บริการ จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเพื่อต่อยอดบริการของบริษัทฯจึงขยายบริการจาก Land for Loan สู่ Loan DD by Land for Loan เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนถูกกฏหมาย สามารถลดภาระดอกเบี้ย เสริมสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับ SME เพิ่มวงเงินกู้ และช่วยปลดหนี้นอกระบบ โดยในปี 2567 นี้ Land for Loan มีความตั้งใจที่จะขยายความเป็นไปได้ที่มากขึ้นให้กับทุกคน พร้อมดึง “แอนนา เสืองามเอี่ยม” Miss Universe Thailand 2565 มาเป็น Brand Ambassador เพื่อสร้างความมั่นใจและตอกย้ำความเป็นไปได้ของทุกคน โดยมองเห็นว่า คุณแอนนามีจุดเริ่มต้นมาจากติดลบ จึงน่าจะเป็นตัวแทนของลูกค้าตามคอนเซ็ปต์ของคุณแอนนาที่ว่า “แอนนาทำได้ คุณก็ทำได้”แอนนา เสืองามเอี่ยม เผยว่า “รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากค่ะ ที่ได้มีส่วนร่วมกับ Loan DD by Land for Loan ในการสนับสนุนแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรมสำหรับบุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ SME แอนนาเชื่อว่าทุกคนมีความฝัน และต้องการจะทำให้เป็นจริง เพราะความพยายามไม่เคยทรยศใคร แอนนารู้สึกดีใจว่าทุกสิ่งที่แอนนาได้ทำ และการเป็นตัวเองนอกจากเราจะภูมิใจแล้ว ยังสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆ ได้อีกด้วย ซึ่งตรงกับคอนเซ็ปต์ของ Loan DD by Land for Loan ที่ต้องการจะสื่อสารเรื่องนี้เช่นกันค่ะ แอนนาดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแคมเปญดีๆ เพราะ Loan DD by Land for Loan เป็นแหล่งเงินทุนที่ถูกกฏหมาย เชื่อถือได้ ซึ่งจะช่วยให้บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบการ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม ถูกกฏหมาย ขอขอบคุณ บริษัท แลนด์ฟอร์โลน จำกัด ที่เลือกแอนนาเป็น Brand Ambassador ค่ะ