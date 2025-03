“Mrs. Thailand World” ชวนสาวสวยที่สมรสแล้วเข้าร่วมประกวดเป็นตัวแทนกรุงเทพฯ

Mrs. Thailand World 2025 เปิดตัวอย่างเป็นทางการขึ้นอีกครั้งในประเทศไทย หลังจากประสบความสำเร็จบนเวทีระดับโลกมาถึง 4ปี เวทีที่มุ่งเน้นการเฟ้นหาผู้หญิงที่สมรสแล้ว และ สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมและ New Generation ” เวทีแห่งเกียรติยศ ที่จะค้นหาผู้หญิงที่มีทั้งความสง่างาม และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก “Power of Love” ภายใต้แนวคิด “Shine Your Aura” ไม่ใช่แค่ความสวยงาม แต่ต้องเป็น “Inspiration Queen” ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับสังคมและคนรุ่นใหม่ เวที Mrs. Thailand World 2025 ปีนี้ยังมีความพิเศษยิ่งกว่าที่เคย เพราะมุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว ให้เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจแก่สังคม โดยเฉพาะลูกๆ และเยาวชนรุ่นต่อไป เพื่อลดช่องว่างของ Generationและโอกาสทองของสาวสวยกรุงเทพฯ มาถึงแล้ว!!!“นก ปัณณ์ธารี สกุลทอง” บริษัทซันเดย์ครีเอชั่นส์ ผู้ถือลิขสิทธิ์ระดับจังหวัด Provincial Directors (PD) " จังหวัด กรุงเทพมหานครฯ " Mrs. Thailand World Bangkok ประกาศเชิญชวนผู้หญิงที่สมรสแล้ว ที่มีทั้งความสง่างาม และเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความรัก “Power of Love” เพื่อเป็นตัวแทนผู้เข้าประกวดระดับจังหวัดไปชิงมงใหญ่ Mrs.Thailand World 2025 และก้าวไปสู่เวทีMrs. World 2025 ที่เป็นเวทีระดับนานาชาติต่อไป“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีที่ส่งเสริมคุณค่าและแรงบันดาลใจดิฉันขอเชิญชวนสาวสวยที่เปี่ยมพลังแห่งความรัก “Power of Love” และความมั่นใจ เข้าร่วมประกวดเพื่อเป็นตัวแทนกรุงเทพมหานคร ไปชิงชัยกับอีก 15 จังหวัด ของเวที Mrs. Thailand World 2025 เราพร้อมสนับสนุนผู้หญิงที่สมรสแล้ว ในการประกวดเพื่อแสดงถึงศักยภาพและพลังแห่งความรัก ความศรัทธาในหน้าที่ของภรรยาและคุณแม่ ที่จะมาร่วมกันถ่ายทอดพลังแห่งความสำเร็จให้เป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งเพื่อร่วมแรงร่วมใจประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครต่อไป ทั้งในเวทีประเทศไทย และในเวทีโลกของกองประกวด Mrs. World 2025 ต่อไปค่ะ”ขั้นตอนการสมัคร- เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 23 เมษายน 2568- เพียงส่งคลิปออดิชั่นเพื่อสมัครเข้าร่วมการประกวด หรือ สแกน QR Code เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทางเพจ FB : Mrs Thailand World Bangkok เท่านั้น#MrsThailandworldbangkok #MrsThailandWorldBangkok #MrsThailandWorld #MrsThailandWorld2025 #MrsThailand #EmpoweringWomen #InspiringGenerations #ThailandToTheWorld