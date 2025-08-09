"หมอเน๋ง ศรัณย์ - เก๋ ชลลดา" ร่วมเสวนาพร้อมแนะวิธีเดินทางกับสัตว์เลี้ยงแสนรักให้ปลอดภัยสไตล์เพ็ทเลิฟเวอร์

ถือเป็นหนึ่งงานใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ที่ถูกใจเหล่าเพ็ทเลิฟเวอร์ที่รักสัตว์เลี้ยงแบบสุดๆ เมื่อ Tavo Pets แบรนด์ผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟระดับโลกเจ้าของรางวัลด้านนวัตกรรมและความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยง นำโดยผู้ผลิตแบรนด์ Nuna Baby จับมือกับห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จัดงาน TAVO PETS Thailand’s First Launch “Pets Protection Reimagined" เปิดตัวแบรนด์ Tavo Pets อย่างเป็นทางการครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์คอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดให้เหล่าเซเลบคนดังผู้รักสัตว์เลี้ยงได้ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์เดินทางสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการทดสอบในการชนก่อนใครเป็นครั้งแรก บนพื้นที่ป๊อปอัพสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 - 13 สิงหาคม 2568
โดยไฮไลท์พิเศษภายในงานนอกจากจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ระดับพรีเมียมสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และดีไซน์ที่สวยโดดเด่นแล้ว ก็ยังมีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “Safe Travel Happy Pets เดินทางปลอดภัย สัตว์เลี้ยงสุขใจ” จากผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินทางและสุขภาพสัตว์เลี้ยง นำโดย "หมอเน๋ง - นายสัตวแพทย์ ศรัณย์ นราประเสริฐกุล" นักแสดงชื่อดังและผู้บริหาร Hato Pet Wellness Center , "เก๋-ชลลดา สิริสันต์" ผู้ก่อตั้ง The Voice Foundation , "คุณบุ๊ค Book Bok Tor" Pet YouTuber ชื่อดังด้านพฤติกรรมและความปลอดภัยของสัตว์เลี้ยง , "หมอบีม - นายสัตวแพทย์ กรธัช สมบุญธรรม" จากโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ และ "Mama Honda-คุณเพชรภรณ์ เชิงวิวัฒน์กิจ" คุณแม่ลูกแฝดสายสตรองและเจ้าของตำแหน่งรองอันดับ 1 Mrs. Thailand World ที่แท็คทีมกันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแสนรัก พร้อมแนะวิธีการเดินทางกับสัตว์เลี้ยงให้ปลอดภัยในสไตล์เพ็ทเลิฟเวอร์
นอกจากนี้ยังมีแขกรับเชิญพิเศษ "จั๊กจั่น-อคัมย์สิริ สุวรรณศุข" , "ตอง - ภัครมัย โปตระนันท์" และเซเลบริตี้สาวสายแฟ "เบอร์ดี้ ปาวา นาคาศัย" ที่จะมาพร้อมสัตว์เลี้ยงตัวโปรด และอีกหนึ่งไลท์สุดพิเศษกับการปรากฏตัวของครอบครัว Y (Y Family) นำโดย น้องเยียร์และน้องญาญ่า ไอดอลสี่ขาสุดน่ารัก ขวัญใจแห่งโลกโซเชียลที่มีผู้ติดตามหลักแสนคนที่มาอวดโฉมความคิ้วท์เกินต้านให้ได้เห็นกันด้วย
"หมอเน๋ง - นายสัตวแพทย์ ศรัณย์ นราประเสริฐกุล" นักแสดงชื่อดังและผู้บริหาร Hato Pet Wellness Center เผยว่า "ผมคิดว่ามันดีมากๆ เลยครับที่มีนวัตกรรมดีๆ แบบนี้เข้ามาในประเทศไทย ด้วยความที่ผมเป็นสัตวแพทย์ดูแลน้องหมาน้องแมว เรื่องความปลอดภัยก็เป็นประเด็นหลักเพราะมันช่วยให้หมอทำงานน้อยลงเพราะน้องจะไม่เกิดอุบัติเหตุ หรือไม่ได้มีอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดความเจ็บป่วยเยอะมากหมอก็จะทำงานง่ายขึ้น ก็เป็นเรื่องดีๆ ที่มีรถเข็นระบบ ISOFIX เหมือนเป็นคาร์ซีท ก็ทำให้คนหันมาให้ความสนใจการใช้คาร์ซีทกับน้องหมาน้องแมวเพิ่มมากขึ้นครับ"
"เก๋-ชลลดา สิริสันต์" ผู้ก่อตั้ง The Voice Foundation เผยว่า "จริงๆ สำหรับเก๋รู้สึกดีใจนะคะที่วงการสัตว์เลี้ยงในประเทศไทยของเรามีการพัฒนา มีนวัตกรรมใหม่ๆ มีของพรีเมี่ยม เหมือนเป็นการยกระดับคุณค่าของทุกชีวิต ซึ่งเก๋คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆ มันทำให้คนที่มีสัตว์เลี้ยงหรือเป็นเจ้าของสัตว์เลี้ยงเขาจะเลี้ยงสัตว์ด้วยความภาคภูมิใจและตั้งใจมากยิ่งขึ้น เก๋ว่าไลฟ์สไตล์การเลี้ยงสัตว์ก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะ มีทั้งขนมออร์แกนิคเหมือนคนเลย มีอาหาร Longevity ให้น้องหมาน้องแมวแล้วด้วย มีอุปกรณ์เซฟตี้เหมือนกับคน มันก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น เก๋มองว่ามันเป็นเทรนด์แฟชั่นและมาร์เก็ตติ้งที่ดีมากๆ เหมือนเป็นการยกระดับและการเลี้ยงสัตว์ที่มีความรับผิดชอบมากขึ้น สมัยก่อนน้องหมาน้องแมวอาจจะเป็นแค่สัตว์เลี้ยงสี่ขาในบ้าน แต่ปัจจุบันเขานับเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว เป็นลูกของเรา ถือเป็นการแชร์ความรักที่น่ารักมากๆ ค่ะ"