แสนสิริ ร่วมมือ รพ.สัตว์ทองหล่อ  ผู้เชี่ยวชาญตัวจริง ออกแบบพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง

แสนสิริ จับมือ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการพัฒนาออกแบบพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงภายในโครงการ พร้อมมอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพและพรีวิลเลจพิเศษให้กับสมาชิกสัตว์เลี้ยง รุกต่อเนื่องขยายพอร์ตภายใต้ Pets of Sansiri กับไฮไลท์ Pets Welcome Condo 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวมกว่า 10,300 ล้านบาท เติมเต็มความสุขให้กลุ่ม Pet Parent ตลอดปี

ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในทุกการพัฒนาที่อยู่อาศัย แสนสิริใส่ใจรายละเอียดและทำความเข้าใจกับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้า เพื่อตีโจทย์การออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยให้มีดีไซน์ที่สวยงามและฟังก์ชันที่ลงตัว ตอกย้ำ Sansiri DNA ในการเป็น Design Leader และเราไม่หยุดนิ่งที่จะยกระดับ Service & Quality เพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีตลอดการใช้ชีวิตให้กับทุกสมาชิก รวมถึงน้อง ๆ สัตว์เลี้ยง โดยในช่วงที่ผ่านมา เราศึกษาอินไซต์กลุ่ม Pet Parent อย่างจริงจัง วางกลยุทธ์ Pet Marketing เพื่อสื่อสารและจัดกิจกรรมให้กับกลุ่มคนรักสัตว์เลี้ยง จนเกิดเป็น Pet Community แลกเปลี่ยนโมเมนต์และสร้างบรรยากาศแห่งความสุขร่วมกัน และในปีนี้ เราพร้อมสานต่อแนวคิด Pets of Sansiri จับมือกับโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ตอกย้ำความตั้งใจของแสนสิริ ที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพความเป็นอยู่ในทุกด้าน เพื่อสร้างความปลอดภัย สภาพแวดล้อมและ Well-being ที่ดี ทั้งด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ลูกบ้านที่เลี้ยงสัตว์และเพื่อนบ้านที่ไม่มีสัตว์เลี้ยงสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนายพูลเพิ่ม ทองเจริญพูลพร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ กล่าวว่า “โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ก้าวเข้าสู่ปีที่ 31 กับเป้าหมายสำคัญในการก้าวสู่ความเป็นเลิศในการดูแลสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์เลี้ยง พร้อมยกระดับวงการวิชาชีพสัตวแพทย์ไทยให้เป็นศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เราเดินหน้าขยายธุรกิจในเชิง Portfolio Management ที่มีทั้ง Pet Hospital และ Pet Well Being ควบคู่ไปกับการจับมือกับ แสนสิริ ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ไทยที่มีเป้าหมายสอดสอดกันในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยง ภายใต้ Pets of Sansiri โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่จะแบ่งปันประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับการออกแบบพื้นที่ภายในโครงการ โดยคำนึงถึงการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างปลอดภัยของทุกสมาชิกในโครงการ รวมถึงสัตว์เลี้ยง ตั้งแต่ การเลือกวัสดุอุปกรณ์ พืชพรรณที่ไม่เป็นพิษต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการมอบแพ็คเกจตรวจสุขภาพและพรีวิลเลจพิเศษเฉพาะให้กับลูกบ้านแสนสิริ”ในปีนี้ พอร์ตโฟลิโอโครงการภายใต้ Pets of Sansiri มีทั้งหมดกว่า 20 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 34,000 ล้านบาท และพร้อมเดินหน้าต่อขยายการเปิดโครงการที่อยู่อาศัย รองรับดีมานด์ของกลุ่ม Pet Parent ชูไฮไลท์ Pets Welcome Condo 5 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 10,300 ล้านบาท ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ได้เปิดตัวไปแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ เดอะ เบส เชิงทะเล คอนโดเลี้ยงสัตว์แห่งแรกของแสนสิริที่ภูเก็ต และ เดอะ เบส รัชดา 19 และเร็ว ๆ นี้ เตรียมเปิดตัวอีก 3 โครงการใหม่ บน 3 ทำเลศักยภาพแห่งการอยู่อาศัยและไลฟ์สไตล์ ได้แก่ T77 Community, สุขุมวิทและนางลิ้นจี่ ขณะที่โครงการแนวราบ แสนสิริพัฒนา Pet Park พื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงภายในโครงการต่อเนื่อง รองรับกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์กับโปรดักส์ที่ครอบคลุมในทุกเซกเมนต์ทุกระดับราคาแสนสิริ ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ตั้งแต่วันแรกของการพัฒนาโครงการทั้งในพื้นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ส่วนกลางให้เหมาะสมต่อสัตว์เลี้ยง ทั้งการวางแผนเรื่องพื้นที่ใช้สอยให้เหมาะสมกับกิจกรรมของทุกคนในครอบครัวให้มีพื้นที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัย ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของการดูแลสัตว์เลี้ยงภายในโครงการ เช่น การเลือกใช้วัสดุ หรือต้นไม้ต่าง ๆ ในโครงการ ที่ต้องมั่นใจว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อสัตว์เลี้ยง และการนำเทคโนโลยีมาใช้ผ่าน Sansiri Home Service Application ลงทะเบียนสัตว์เลี้ยง เพื่อรับการช่วยเหลือหรือตามหาทันที หากเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสัตว์เลี้ยงสูญหาย นอกจากนี้ แสนสิริยังให้ความสำคัญกับด้านไลฟ์สไตล์สำหรับสัตว์เลี้ยง มอบพรีวิลเลจพิเศษจากพาร์ทเนอร์หลากหลายด้าน ตลอดจนจัดกิจกรรมใน Sansiri Community ให้กลุ่ม Pet Parent ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดปี คิกออฟด้วย “ซุปตาร์ is BORN” งานประกวด Pet Modeling Contest ตามหาน้อง ๆ สัตว์เลี้ยงตัวจี๊ด ตัวตึง เพื่อเข้ามาเป็นดาราในสังกัดแสนสิริ และชิงรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท* โดยงานประกวดได้รับความสนใจจากกลุ่ม Pet Parent อย่างล้นหลาม ส่งสัตว์เลี้ยงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณมากกว่า 500 ตัวตลาด Pet Economy ทั่วโลกมีมูลค่าสูงถึง 320,000 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 10 ล้านล้านบาท) และมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องแม้ในช่วงเศรษฐกิจถดถอย สะท้อนถึงความเต็มใจจ่ายของกลุ่ม Pet Parent ที่มองสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะในกลุ่ม Millennial และ Gen Z ที่เลือกชะลอการมีบุตรแต่หันมาเลี้ยงสัตว์แทน โดยการรุกตลาด Pet Economy ของแสนสิริผ่าน Pets of Sansiri จึงเป็นจุดแข็งในระยะยาวที่ทำให้แสนสิริรักษาความเป็นผู้นำในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย และตอบสนองต่อเทรนด์ตลาดที่กำลังเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ.