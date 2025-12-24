ไม่ร้องขอความช่วยเหลือ อดีตดาราเด็ก Nickelodeon เร่ร่อนข้างถนนแบบไม่ขอพึ่งใคร

แม้ทางการและคนใกล้ชิดพยายามยื่นมือช่วยหลายครั้ง แต่อดีตดาราเด็กวัย 36 ปียังคงปฏิเสธทุกความช่วยเหลือ เลือกใช้ชีวิตเร่ร่อนเงียบ ๆ ท่ามกลางความห่วงใยของแฟน ๆ และเพื่อนร่วมวงการ
ทางการเมืองริเวอร์ไซด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่า ไทเลอร์ เชส อดีตนักแสดงเด็กจากช่อง Nickelodeon ต้องใช้ชีวิตเร่ร่อนอยู่บนท้องถนนมานานเพียงใด ท่ามกลางกระแสสะเทือนใจของสังคมที่ยังคงขยายวง หลังคลิปวิดีโอของเขากลายเป็นไวรัลเมื่อช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา
ไรอัน เรลส์แบ็ก โฆษกฝ่ายข้อมูลสาธารณะของกรมตำรวจเมืองริเวอร์ไซด์ ให้สัมภาษณ์กับ Daily Mail เมื่อวันจันทร์ว่า “เรายังไม่ทราบว่าเขาประสบภาวะไร้ที่อยู่อาศัยมานานแค่ไหน แต่จากทุกครั้งที่เจ้าหน้าที่มีปฏิสัมพันธ์กับเขา เขามีท่าทีสุภาพและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี” พร้อมระบุว่า เจ้าหน้าที่จากทีม Public Safety Engagement Team จะติดต่อกับเชสอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และพยายามยื่นข้อเสนอความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นที่พักพิงชั่วคราวหรือทรัพยากรด้านสังคมอื่น ๆ
อย่างไรก็ตาม เรลส์แบ็กยอมรับว่า เชส วัย 36 ปี ปฏิเสธความช่วยเหลือทุกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นที่พักพิง การบำบัดด้านยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์ รวมถึงบริการด้านสุขภาพจิต โดยข้อมูลดังกล่าวเคยถูกเปิดเผยกับ TMZ มาก่อน ทั้งนี้ ตำรวจยืนยันว่า เชสไม่ได้เป็นผู้ต้องหาหรือเกี่ยวข้องกับคดีอาญาใด ๆ และขณะนี้ยังไม่มีความพยายามติดต่อครอบครัวของเขาในนามของทางการ เนื่องจากเขายังคงใช้ชีวิตแบบไร้ที่อยู่อาศัย
ด้าน Nickelodeon ยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นเพิ่มเติม หลังสื่อพยายามติดต่อเพื่อขอคำชี้แจง ขณะที่ตำรวจเมืองริเวอร์ไซด์ย้ำว่า ได้เสนอความช่วยเหลือให้เชสมาแล้วหลายครั้ง แต่เขายังคงเลือกที่จะไม่รับข้อเสนอใด ๆ
เหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งสะเทือนใจมากขึ้น เมื่อมีอดีตดาราเด็กอีกรายอย่าง ชอว์น ไวส์ จากภาพยนตร์ชุด The Mighty Ducks ซึ่งเคยเผชิญปัญหาคนไร้บ้านเช่นเดียวกัน ออกมาแสดงความตั้งใจที่จะยื่นมือช่วยเหลือเชส
ก่อนหน้านี้ เชสถูกถ่ายคลิปขณะอยู่ในสภาพทรุดโทรมบนท้องถนนในเมืองริเวอร์ไซด์ เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยคลิปดังกล่าวแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในโลกออนไลน์ และถูกอดีตเพื่อนนักแสดงร่วมมองว่า “น่ากลัว” ทางตำรวจระบุว่า เชสไม่ได้แสดงความไม่พอใจ เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งให้เขาทราบว่าคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล
คลิปดังกล่าวเริ่มต้นจากหญิงรายหนึ่งที่เข้าไปถามเชสว่า เขาเคยแสดงอยู่ใน Disney Channel หรือไม่ ก่อนที่เชสจะตอบกลับว่า “Nickelodeon” และย้ำว่าเขาเคยอยู่ในซีรีส์ Ned’s Declassified School Survival Guide ซึ่งทำให้ผู้ถ่ายคลิปรับรู้ตัวตนของเขาในที่สุด
กระแสในโซเชียลมีเดียเต็มไปด้วยความเศร้าและความห่วงใย หลังอดีตนักแสดงร่วมอย่าง ลินด์ซีย์ ชอว์, เดวอน เวิร์กไฮเซอร์ และแดเนียล เคอร์ติส ลี ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ในรายการ Ned’s Declassified Podcast Survival Guide โดยแดเนียล เคอร์ติส ลี เปิดเผยว่า เขารู้สึกโกรธและสับสนเมื่อเห็นคลิปดังกล่าว พร้อมตั้งคำถามว่าทำไมใครบางคนถึงหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายคนที่กำลังเผชิญช่วงเวลาที่ยากลำบาก แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าตนเองรู้สึกหมดหนทาง เพราะไม่รู้ว่าจะช่วยเหลือเพื่อนเก่าได้อย่างไร
เขายอมรับว่า ในตอนแรกพยายามคิดว่าเชสอาจแค่ถูกจับภาพในวันที่แย่วันหนึ่งเท่านั้น แต่เมื่อเห็นคลิปอื่น ๆ เพิ่มเติม ก็เริ่มเชื่อว่าเพื่อนของเขากำลังเผชิญปัญหาหนักจริง ๆ พร้อมแสดงความหวังว่าเชสจะสามารถฟื้นตัวได้ในสักวัน แม้จะรู้ดีว่านั่นอาจเป็นเพียงความหวังของตนเอง
ด้านลินด์ซีย์ ชอว์ ระบุว่า เธออยากไปพบเชสด้วยตัวเอง เพียงเพื่อมองตาและบอกเขาว่าเธอยังรักและคิดถึงเขาเสมอ ขณะที่เดวอน เวิร์กไฮเซอร์ ยอมรับว่า เป็นเรื่องเจ็บปวดและน่าตกใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นคนที่ตนรักและเคยมีช่วงเวลาดี ๆ ร่วมกัน ต้องมาอยู่ในสภาพเช่นนี้ พร้อมเสริมว่า แม้จะไม่สบายใจที่เชสถูกเปิดเผยในช่วงเปราะบางของชีวิต แต่เขาเชื่อว่าผู้ถ่ายคลิปมีเจตนาดี
ไทเลอร์ เชส ซึ่งเกิดในรัฐแอริโซนา เริ่มต้นอาชีพนักแสดงตั้งแต่วัยรุ่นในช่วงต้นทศวรรษ 2000 เขาเป็นที่จดจำจากบท มาร์ติน คเวอร์ลี ในซีรีส์ Ned’s Declassified School Survival Guide รวมถึงผลงานใน Everybody Hates Chris และภาพยนตร์ Good Time Max เมื่อปี 2008