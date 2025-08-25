Lee ปลุกตำนานยีนส์อีกครั้ง เมื่อเรื่องราวดีๆ เริ่มต้นจากกางเกงยีนส์ตัวโปรด “The Best Stories Happen in Jeans”

Lee กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในวงการแฟชั่น ด้วยแคมเปญใหม่ “The Best Stories Happen in Jeans” ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวแห่งความทรงจำ ความกล้าหาญ และแรงบันดาลใจผ่านกางเกงยีนส์ ไอเท็มคู่ใจที่อยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาสำคัญของชีวิต พร้อมดึงคอลเลกชัน Lee Riders และยีนส์ รุ่น Zed, Ramone, Chicago ที่เป็น Best Selling Items เสริมทัพความแข็งแกร่ง พร้อมสร้างสีสันด้วย Collaboration คอลเลกชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟกับแบรนด์ดังอย่าง Mighty Jaxx, Saucony และ รวมถึงศิลปิน Artist อย่าง Akid from yesterday ที่มอบความแปลกใหม่และความสร้างสรรค์ให้กับแฟชั่นยีนส์อย่างมีเอกลักษณ์
Lee ยังคงเดินหน้าบอกเล่าเรื่องราวหลากหลายผ่านเสื้อผ้าชิ้นสำคัญที่เป็นมากกว่าการแต่งกาย แต่คือสัญลักษณ์ของการเดินทาง ความฝัน และตัวตนของแต่ละคน และเพื่อยกระดับภาพลักษณ์แบรนด์ในเอเชีย Lee ได้เปิดตัว Zhang Linghe (จาง หลิงเฮ่อ) นักแสดงหนุ่มสุดฮอตจากจีนในฐานะ Brand Ambassador ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APAC) ที่สะท้อนภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่อย่างมีสไตล์และมั่นใจ พร้อมส่งต่อเรื่องราวผ่านแคมเปญใหญ่นี้ไปยังแฟนๆ
ภายใต้แคมเปญนี้ Lee นำเสนอคอลเลกชันสุดฮอตอย่าง Lee Riders ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความคลาสสิกของแบรนด์ และพัฒนาให้เข้ากับยุคปัจจุบัน ทั้งรุ่นยอดฮิตอย่าง “Easy Rider 761” ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทั้งด้านดีไซน์และความสวมใส่สบาย รวมถึง Best Selling Items ไม่ว่าจะเป็นรุ่น Zed ทรง Slim Regular Straight, Ramone ทรง Slim Narrow, Chicago ทรง Regular Straight ที่ครอบคลุมหลากหลายสไตล์ เพื่อตอบสนองแฟนๆ ทุกกลุ่ม
นอกจากนั้น Lee ยังเดินหน้าสร้างความตื่นเต้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจับมือร่วมกับแบรนด์ดังในรูปแบบ Collaboration คอลเลกชันสุดพิเศษ ได้แก่ Mighty Jaxx แบรนด์สุดพิเศษจากสิงคโปร์ที่เน้นงาน Art Toy รวมถึงศิลปินคุณเปาโล Akid From Yesterday แนววินเทจสุดเท่จากไทย และ Saucony แบรนด์รองเท้าวิ่งสายสปอร์ตระดับตำนานจากอเมริกา
การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของ Lee ในครั้งนี้ ไม่ใช่แค่เพียงการเปิดตัวแคมเปญใหม่ แต่เป็นการยืนยันว่า Lee ยังเป็นผู้นำในวงการยีนส์ที่พร้อมผลักดันวัฒนธรรมและแฟชั่นให้ก้าวไกลไปทั่วโลก
เพราะทุกเรื่องราวดีๆ เกิดขึ้นได้ในยีนส์ “The Best Stories Happen in Jeans”
