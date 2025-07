MCM x Butterbearเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษ ดันไทย “Hub of Southeast Asia” ด้านแฟชั่น

สะเทือนวงการแฟชั่น เมื่อแบรนด์แฟชั่นระดับโลกจากเยอรมนีอย่าง MCM เดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์ใหม่ “Global Brand with Local Soul” ผ่านการประกาศเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษ “MCM × Butterbear” Thailand Limited Edition อย่างเป็นทางการ ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างแบรนด์แฟชั่นระดับโลกกับแบรนด์คาแรกเตอร์ไทยครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของ MCM ที่สะท้อนวิสัยทัศน์ใหม่ของแบรนด์ในการเชื่อมโยง Soft Power ท้องถิ่นเข้ากับ DNA ของแบรนด์ระดับโลกอย่างแยบยลโดยการเลือกประเทศไทยเป็นจุดเริ่มต้นนั้น ไม่เพียงแต่เพราะการเติบโตของกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเท่านั้น แต่ยังเพราะ MCM มองเห็นศักยภาพของไทยในฐานะตลาดที่มีพลังสร้างสรรค์สูง มีรากฐานวัฒนธรรมเข้มแข็ง และสามารถก้าวขึ้นเป็นผู้นำแฟชั่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สำหรับความร่วมมือครั้งนี้ MCM ได้จับมือกับ Butterbear คาแรกเตอร์ยอดนิยมของไทย ที่มีจุดยืนชัดเจนในฐานะ Soft Power ขวัญใจคนรุ่นใหม่ ร่วมถ่ายทอดผลงานการออกแบบที่สะท้อนถึงความน่ารัก อบอุ่น เป็นมิตร เข้าถึงง่าย แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพอันปราณีตแบบเฉพาะตัวของ MCMสลิล สุญาณเศรษฐกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีพี แกลม กล่าวว่า “เราไม่ได้มองว่า Butterbear เป็นแค่คาแรกเตอร์จากประเทศไทย แต่ Butterbear คือแบรนด์ที่มีพลังในการเล่าเรื่องที่อบอุ่น อ่อนโยน เป็นมิตรและเข้าถึงหัวใจของผู้คนได้จำนวนมาก เป็นตัวแทนของความสร้างสรรค์ในแง่ Soft Power ซึ่งการร่วมงานกับแบรนด์ท้องถิ่นจากประเทศไทยที่มีรากฐานวัฒนธรรมชัดเจน นับเป็นการตอกย้ำวิสัยทัศน์ของ MCM ที่ไม่ใช่แค่การสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อการขาย แต่คือการรับฟังเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับวัฒนธรรมใหม่ๆในขณะเดียวกันตลาดแฟชั่นในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีการเติบโตอย่างรวดเร็วและมีศักยภาพสูง ประเทศไทยจึงกลายเป็นศูนย์กลางแฟชั่นของภูมิภาค ซึ่งเราอยากเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็น Hub of Southeast Asia ด้านแฟชั่นอย่างแท้จริงการประกาศจับมือกับ Butterbear ของ MCM จึงไม่ใช่แค่การร่วมมือเชิงพาณิชย์ แต่เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่ตอกย้ำบทบาทของแบรนด์ในฐานะผู้นำที่พร้อมเปิดเส้นทางใหม่ให้วงการแฟชั่นระดับโลกหันมาสนใจภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากยิ่งขึ้น โดยชูแนวคิด Global Brand with Local Soul ซึ่งเป็นกลยุทธ์หลักในการขยายฐานลูกค้าและสร้างการรับรู้ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักแฟชั่นและชื่นชอบคาแรกเตอร์โดยเฉพาะ Gen Z และ Millennialsนอกจากนี้ สลิล สุญาณเศรษฐกร ยังได้กล่าวเสริมว่า “ในอนาคต MCM มีแผนที่จะสานต่อไอเดีย Collaboration กับพาร์ทเนอร์ท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อยกระดับให้แบรนด์ Local ได้ก้าวขึ้นไปเป็นที่รู้จักในระดับโลก”MCM x Butterbear เป็นคอลเลกชั่นพิเศษที่นำเสนอการหลอมรวมอย่างลงตัวระหว่างเอกลักษณ์ลวดลายวิเซโต้โมโนแกรม (Visetos Monogram) ซิกเนเจอร์ของ MCM ร่วมกับความน่ารักและความเป็นมิตรของคาแรกเตอร์น้องเนยจาก Butterbear ถ่ายทอดสู่ดีไซน์ที่สะท้อนความหรูหราแบบสนุกสนาน (Playful Luxury) ซึ่งเป็นจุดร่วมระหว่างทั้งสองแบรนด์ โดยมีไอเทมเด่นเป็นกระเป๋า Toni Top Zip Shopper ที่มาในหลากหลายไซซ์ และเสื้อยืดลายคาแรกเตอร์ MCM x Butterbear ซึ่งทั้งหมดเป็น Thailand Limited Edition ที่จัดจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นพบกับคอลเลกชั่นใหม่ล่าสุดที่ร้าน MCM ทั้ง 4 สาขา ได้แก่ MCM EmQuartier: อาคาร A ชั้น G , MCM Siam Paragon: ชั้น M , MCM ICONSIAM: ชั้น M , MCM CentralWorld: ชั้น 1