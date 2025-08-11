KFC คอลแลป Butterbear ดันยอดขายไก่ทอดโต 49%

KFC ประเทศไทย แบรนด์ไก่ทอดอันดับหนึ่ง เดินหน้าสานต่อความสำเร็จจากแคมเปญ KFC I Butterbear ตอกย้ำ Brand Love กับการสร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยงาน “Meet & Eat กินไก่ทอดกอดน้องเนย” ที่มอบโอกาสพิเศษให้มัมหมีและพ่อหมีผู้โชคดีได้สัมผัสโมเมนต์สุดฟินกับ ‘น้องเนย’ ลูกรักคนใหม่ของผู้พันแซนเดอร์สในบรรยากาศสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะทำให้แฟนๆ หัวใจละลายไปกับความน่ารักและความสนุกสุดฟิน พร้อมเผยกลยุทธ์ Collaboration Marketing ที่ผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความน่ารัก จนกลายเป็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดีย ทำให้แฟนๆ KFC มัมหมี และพ่อหมีทั่วประเทศ
มีช่วงเวลาที่ดีกับแบรนด์และรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น
แคมเปญ KFC I Butterbear ได้รับผลตอบรับอย่างท่วมท้น พร้อมทั้งตอกย้ำ Brand Love และการสร้างปรากฏการณ์ทางการตลาดที่น่าประทับใจ เกิดขึ้นจากการสังเกตเห็นกระแสไวรัลในโซเชียลมีเดียที่มัมหมีแกล้งแซวน้องเนยว่า ‘มือเหมือนไก่ทอด’ จนกลายเป็นมีมตลกที่เชื่อมโยงกับแบรนด์ KFC อย่างลงตัว ทำให้ KFC เกิดแนวคิดในการทำ Collaboration Marketing ที่ทั้งสร้างสรรค์และน่ารัก ผ่านการร่วมมือกับ Butterbear เพื่อสร้างกระแสไวรัลและเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้บริโภคผ่านคาแรคเตอร์ ‘น้องเนย’ ที่กลายเป็นดาวเด่นในโลกโซเชียล ทำให้ผู้บริโภคทั่วประเทศรู้สึกใกล้ชิดกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น โดยแคมเปญนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า KFC สามารถสร้างประสบการณ์ที่มีความสนุกและโมเมนต์สุดประทับใจให้กับแฟนๆ จนแน่นห้าง มากกว่านั้นยังสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับลูกค้าผ่านการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
นางสาวภัทรา ภัทรสุวรรณ Associate Marketing Director KFC ประเทศไทย กล่าวว่า “แคมเปญ KFC I Butterbear ได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นผ่านแฮชแท็ก #KFCxButterbear และ #น้องเนยลูกรักผู้พัน กว่า 3,708 ครั้ง และสร้างการมีส่วนร่วม 24.8 ล้านครั้ง
จนกลายเป็นปรากฏการณ์ไวรัลตลอดระยะเวลาแคมเปญกระจายไปทั่วทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงยังทำให้ยอดขายเติบโตขึ้นถึง 49% และในช่วงสัปดาห์แรกของแคมเปญมีจำนวนครั้งในการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น 59% เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายนในปีที่ผ่านมา
ซึ่งถือว่าเป็นความสำเร็จของการทำ Collaboration Marketing ระหว่าง KFC และ Butterbear “โดยงาน ‘Meet & Eat กินไก่ทอดกอดน้องเนย’ คือการต่อยอดความสำเร็จของแคมเปญ และเป็นการขอบคุณมัมหมี-พ่อหมีด้วยประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ
ที่เปิดโอกาสให้ได้ใกล้ชิดกับน้องเนยและแบรนด์ KFC อย่างอบอุ่นและประทับใจ”
งาน “Meet & Eat กินไก่ทอดกอดน้องเนย” ได้รับการออกแบบอย่างสุดพิเศษเพื่อมอบประสบการณ์สุดประทับใจ ตั้งแต่วินาทีแรกกับโชว์สุดเซอร์ไพรส์จากน้องเนยที่เสิร์ฟความน่ารักและความสนุกสุดฟินที่จะทำให้หัวใจของมัมหมีและพ่อหมีผู้โชคดีละลาย
ภายในงานยังมีมุมถ่ายรูปสุดคิวท์ที่จัดเต็มตั้งแต่ทางเดินเข้างาน ไปจนถึงมุมบูทีคสำหรับเตรียมลุคและห้องแต่งตัวของน้องเนย ที่ให้เหล่ามัมหมีได้สนุกกับการแต่งตัวพร้อมจับคู่พร็อพสุดเก๋โพสท่าถ่ายภาพทุกลุคได้อย่างจุใจ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ได้เขียนความในใจที่อยากบอกน้องเนยลงบนกระดาษลวดลายพิเศษจาก KFC | Butterbear และปิดท้ายด้วยโมเมนต์สุดอบอุ่น เมื่อน้องเนยบุกช่วยพี่ๆ และลุงผู้พันที่หน้าร้าน KFC ด้วยท่าทางน่ารักซุกซนที่ทำให้ทุกคนต้องยิ้มตาม และใจละลายไปกับความน่ารักในทุกโมเมนต์อย่างแน่นอน
น้องเนยชวนมัมหมี-พ่อหมีทุกคนมาร่วมสะสม ‘ผ้าพันคอฮีลใจ’ จาก KFC | Butterbear ที่มี 2 ลายสุดน่ารักให้เลือก ทั้งสีแดง-ลายน้องเนยในชุดผู้พัน และสีขาว-ลายน้องเนยในบักเก็ตไก่ พร้อมให้เก็บสะสมกันได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 8 – 31 สิงหาคม 2568 (หรือจนกว่าสินค้าจะหมด) ในราคาผืนละ 1,290 บาท อย่ารอช้า! สามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆ ผ่านทุกช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นที่หน้าร้าน, ไดร์ฟทรู, สั่งบน KFC App และเว็บไซต์ KFC แล้วเลือกรับที่ร้าน/รถ (Just Pick-Up) หรือจะเลือกจัดส่งผ่าน KFC Delivery ก็ได้เช่นกัน