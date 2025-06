อดีตดาวรุ่งยุค 90s "อแมนดา ไบน์ส" ยอมรับเริ่มคิดลดน้ำหนัก หวังกลับมาดูดีเวลาโดนปาปารัซซีแอบถ่ายรูป

ในคลิปดังกล่าว อแมนดาเริ่มต้นด้วยการพูดถึงแผนทำสีผมใหม่ ก่อนจะเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาถึงการตัดสินใจเริ่มใช้ Ozempic เพื่อควบคุมน้ำหนัก โดยกล่าวว่า“ฉันหนักอยู่ที่ 173 ปอนด์ตอนนี้ (ประมาณ 78 กิโลกรัม) หวังว่าจะลดได้เหลือราว 130 ปอนด์ (ประมาณ 59 กิโลกรัม) นั่นคงเยี่ยมมาก จะได้ดูดีขึ้นเวลาโดนถ่ายรูปจากมุมแปลก ๆ จะได้ไม่เห็นเหนียงสองชั้นอีกต่อไป”นอกจากนี้เธอยังระบุว่า จะคอยอัปเดตการเดินทางลดน้ำหนักของตนผ่านโซเชียลมีเดียให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันต่อไปจากดาราเด็กชื่อดัง สู่ชีวิตเงียบสงบที่เต็มไปด้วยมรสุมอแมนดา ไบน์ส เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่ปลายยุค 90 ด้วยบทบาทในรายการ All That ก่อนจะโด่งดังสุดขีดในรายการ The Amanda Show และภาพยนตร์วัยรุ่นอย่าง She’s the Man (2006), Hairspray (2007) และ Easy A (2010)แต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เธอมีข่าวเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิตและการใช้สารเสพติด โดยในปี 2022 เธอเพิ่งได้รับอิสรภาพจากการอยู่ภายใต้คำสั่งศาลควบคุมชีวิต (conservatorship) ที่ดำเนินมายาวนานถึง 8 ปีอแมนดาห่างหายจากวงการบันเทิงหลังจากผลงานเรื่อง Easy A เมื่อปี 2010 โดยประกาศเลิกแสดงอย่างเป็นทางการในวัยเพียง 24 ปี ระบุว่า “การเป็นนักแสดงไม่ได้สนุกอย่างที่คนคิด ถ้าฉันไม่รักสิ่งไหนแล้ว ฉันก็จะเลิกทำมัน ฉันไม่รักการแสดงอีกต่อไปแล้ว”เมื่อปีที่แล้ว เธอตกเป็นข่าวถึงสองครั้งจากการถูกควบคุมตัวเพื่อประเมินสภาพจิตใจ โดยครั้งหนึ่งถูกพบว่าเดินเปลือยกลางถนนในลอสแอนเจลิส ก่อนจะโบกรถและแจ้งความทุกข์กับคนขับว่ากำลังอยู่ในช่วงฟื้นตัวจากอาการทางจิต และเรียกตำรวจให้มาช่วยเหลือด้วยตัวเองปัจจุบันแม้เธอจะหันหลังให้กับวงการบันเทิง แต่ยังคงมีการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากแฟนคลับจำนวนไม่น้อยที่ยังคอยติดตามชีวิตของเธออย่างใกล้ชิด