TikTok ผนึก 12 หน่วยงานรัฐ–ประชาสังคม ปลุก “ภูมิคุ้มกันดิจิทัล” เดินหน้าโครงการ #คนไทยรู้ทัน ซีซัน 2 สกัดภัยออนไลน์ปี 2568

TikTok ประเทศไทย เปิดเกมใหญ่ ยกระดับโครงการ #คนไทยรู้ทัน ซีซัน 2 สร้างภูมิคุ้มกันดิจิทัลให้สังคมไทย หลังความสำเร็จซีซันแรกที่มียอดคลิปกว่า 2.5 ล้านชิ้นและยอดเข้าชมทะลุ 3,400 ล้านครั้ง คราวนี้จับมือแน่นกับ 12 หน่วยงานสำคัญทั้งรัฐและประชาสังคม ตั้งแต่กระทรวงดิจิทัลฯ, แบงก์ชาติ, ก.ล.ต., DSI จนถึง CCIB และ FDA ขยายความร่วมมือเชิงรุก ครอบคลุมทั้งการป้องกันการหลอกลวงออนไลน์ การซื้อขายอีคอมเมิร์ซปลอดภัย และการลงทุนที่โปร่งใส เป้าหมายชัด: เปลี่ยนพฤติกรรมออนไลน์คนไทย สร้างเกราะคุ้มกันยุคดิจิทัล
TikTok เปิดเกมเชิงรุก “คนไทยรู้ทัน” จากซีซันแรกสู่ซีซันใหม่ที่เข้มข้นกว่าเดิม
TikTok ประเทศไทย ในฐานะแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นระดับโลก ประกาศเดินหน้าขยายความร่วมมือโครงการ #คนไทยรู้ทัน ซีซัน 2 ตอบโจทย์ภัยดิจิทัลที่ซับซ้อนขึ้นในปี 2568 โดยเพิ่มพันธมิตรอีก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (CCIB) มาผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเดิมอีก 8 หน่วยงานหลัก รวมทั้งหมด 12 หน่วยงานครอบคลุมทุกมิติการคุ้มครองผู้ใช้ออนไลน์
นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ย้ำว่า การสร้างความตระหนักรู้คือภูมิคุ้มกันสำคัญที่สุด “เมื่อประชาชนรู้เท่าทันภัย โอกาสถูกหลอกลวงก็ลดลง” พร้อมชื่นชม TikTok และพันธมิตรที่เดินหน้าสร้างกลไกป้องกันภัยออนไลน์ร่วมกัน เชื่อว่าจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของระบบนิเวศดิจิทัลในประเทศ
TikTok วางหมาก “New Online Behavior”
นางชนิดา คล้ายพันธ์ Head of Public Policy for Southeast Asia ของ TikTok ระบุว่า ความสำเร็จซีซันแรกพิสูจน์แล้วด้วยยอดคลิป 2.5 ล้านชิ้นและยอดชมกว่า 3,400 ล้านครั้ง ซีซันใหม่จึงมุ่งยกระดับทั้งเนื้อหาและพันธมิตร โดยตั้งเป้าสร้าง “New Online Behavior” หรือพฤติกรรมดิจิทัลใหม่ที่ปลอดภัยกว่าเดิม
“เรามุ่งหวังให้ความรู้ด้านภัยออนไลน์ที่ผู้ใช้นำไปปรับใช้ได้จริง ผ่านคอนเทนต์คุณภาพและ Big Idea ที่ผู้คนจดจำและปฏิบัติได้” เธอกล่าว พร้อมเน้นว่า ภูมิคุ้มกันทางดิจิทัลคือรากฐานสำคัญที่จะทำให้แพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ปลอดภัยและเป็นเวทีสร้างสรรค์ที่ยั่งยืน
ความร่วมมือ 3 มิติ ครอบคลุมทุกมุมเสี่ยงภัยดิจิทัล
โครงการ #คนไทยรู้ทัน ซีซัน 2 ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตร 12 หน่วยงานที่แบ่งบทบาทออกเป็น 3 กลุ่มสำคัญ ได้แก่
สร้างการตื่นตัวต่อภัยหลอกลวง : กระทรวงดิจิทัลฯ (MDES), กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (NCSA)
การซื้อขายออนไลน์ปลอดภัย : สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA), สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA), สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (OCPB), กองบัญชาการตำรวจไซเบอร์ (CCIB), สภาองค์กรของผู้บริโภค (TCC)
การลงทุนโปร่งใส ป้องกันการหลอกลวงทางการเงิน : ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT), สำนักงาน ก.ล.ต. (SEC), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), และโครงการโคแฟค (Cofact)
ดึงครีเอเตอร์ดัง–สร้างกระแสไวรัล
เพื่อกระจายองค์ความรู้สู่คนไทยทุกกลุ่ม TikTok เตรียมดึงครีเอเตอร์ดังที่มีผู้ติดตามนับล้าน เช่น พยาบาลอัญ (Aunnyc), Brighten\_Studios, Prewery Land, 1 นาที รีวิว, mightyptk, Auichocky รีวิวไปเรื่อย, AMPOSSIBLE, KWA และ นักพากย์ตั่วเฮีย ร่วมผลิตคอนเทนต์เชิงความรู้ที่เข้าถึงง่าย ครอบคลุมตั้งแต่กลโกงพื้นฐานไปจนถึงการหลอกลวงซับซ้อน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “เอ๊ะ ถาม อ๋อ” #Hashtag Challenge เชิญชวนผู้ใช้สร้างคอนเทนต์ไวรัลระหว่างวันนี้ถึง 25 กันยายน 2568 โดยคอนเทนต์คุณภาพสูงสุดจะได้รับรางวัลพิเศษ กลไกนี้ถูกออกแบบเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และขยายวงความรู้ไปสู่ชุมชนในวงกว้าง
“เกราะป้องกันสังคมดิจิทัล ต้องสร้างด้วยมือทุกฝ่าย”
ความเคลื่อนไหวของ TikTok ครั้งนี้สะท้อนความจริงที่ว่า การต่อสู้กับภัยออนไลน์ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่ต้องอาศัยพลังความร่วมมือแบบบูรณาการทั้งรัฐ เอกชน และประชาสังคม อย่างไรก็ดี หากโครงการ #คนไทยรู้ทัน ซีซัน 2 สามารถสร้างพฤติกรรมออนไลน์ใหม่และขยายภูมิคุ้มกันเชิงความรู้ไปสู่ประชาชนได้จริง ไทยอาจก้าวขึ้นเป็นต้นแบบในภูมิภาคด้าน “Digital Literacy” และ “Cyber Resilience” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่ง