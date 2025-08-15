Whoscall ดึง “หนุ่ม กรรชัย” เปิดตัวแคมเปญ “รู้ทันทุกมิจ เปิดโปงทุกมุก” สู้ภัยออนไลน์

Whoscall จุดกระแสแคมเปญ “รู้ทันทุกมิจฯ เปิดโปงทุกมุก” ดึง “หนุ่ม กรรชัย” พรีเซ็นเตอร์คนแรกของไทย เดินหน้าปราบทุกมิจฯ ได้ในแอปเดียว
บริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย) ผู้พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่น (TrustTech) และผู้ให้บริการแอปพลิเคชัน Whoscall เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “รู้ทันทุกมิจ เปิดโปงทุกมุก” เดินหน้ายกระดับการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพให้ครอบคลุมทุกช่องทางในยุคดิจิทัล ผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีของแอป ครั้งนี้ได้ผนึกกำลังกับ “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” บุคคลที่สังคม ไทยให้ความไว้วางใจ ให้มารับบทบาท “Trusted Friend of Whoscall” หรือเพื่อนที่เราไว้ใจในฐานะ พรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ในการสื่อสารภารกิจสำคัญของแคมเปญเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้คนไทยรู้เท่าทันกลโกงทุกรูปแบบ
ทุกวันนี้ กลโกงออนไลน์ไม่ใช่แค่สายจากเบอร์แปลกหรือ SMS หลอกลวง แต่มิจฉาชีพพัฒนา “มุก” ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตั้งแต่ส่งลิงก์ปลอมทางแชท แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ไปจนถึงใช้เสียง AI หลอกเป็นคนรู้จัก เพื่อหลอกโอนเงิน ด้วยกลโกงที่ซับซ้อนขึ้นทุกวัน Whoscall จึงพัฒนาฟีเจอร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรับมือกับภัยที่ไม่หยุดพัฒนาเช่นกัน แคมเปญนี้จึงไม่ใช่แค่การสื่อสาร แต่คือการส่งต่อเทคโนโลยี และความรู้ให้คนไทย “ดูออก” และ “รู้ทัน” มิจฉาชีพทุกรูปแบบ ผ่านแอป Whoscall เพียงแอปเดียว
นับเป็นครั้งแรกที่ Whoscall ได้ร่วมงาน “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ในบทบาท “Trusted Friend of Whoscall” หรือเพื่อนที่เราไว้ใจ ซึ่งถือเป็นพรีเซ็นเตอร์คนแรกของแบรนด์ มีเป้าหมายให้คนไทย รู้เท่าทันกลโกงทุกรูปแบบของมิจฉาชีพ ผ่านการผสานพลังระหว่างเทคโนโลยีจาก Whoscall และตัวแทนของความไว้วางใจอย่าง “หนุ่ม กรรชัย” ที่มาพร้อมบุคลิก “ความจริงจัง” และ “จับโป๊ะ” มิจฉาชีพได้อย่างเฉียบคม เพื่อส่งต่อสารสำคัญไปยังคนไทยทั่วประเทศ
แคมเปญนี้ยังได้เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ โดย “หนุ่ม กรรชัย” ลงพื้นที่บุกสัมภาษณ์ถึงรัง ของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เพื่อเปิดโปงกลโกงที่ไม่ใช่แค่การโทรหรือส่ง SMS แบบเดิมอีกต่อไป แต่ต้องการสื่อสารให้คนไทยตระหนักว่า มิจฉาชีพยุคนี้มีวิธีการหลอกลวงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นทั้งการใช้ ข้อมูลส่วนตัวที่รั่วไหล และการจู่โจมด้วยจิตวิทยา ผ่านสถานการณ์ปลอมที่หลอกได้ทุกรูปแบบ จนทำให้ จำนวนเหยื่อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยเทคโนโลยีจาก Whoscall ผู้ใช้งานสามารถ “รู้ทัน” มิจฉาชีพ ได้ในทุกสถานการณ์ ผ่านฟีเจอร์หลักของแอปพลิเคชัน ได้แก่
● ระบุเบอร์ที่ไม่รู้จัก (Caller ID & SMS Identification) – แจ้งเตือนเบอร์โทรหรือข้อความ ต้องสงสัยว่าอาจเป็นมิจฉาชีพ
● คอนเทนต์เช็กเกอร์ (Content Checker) - ตรวจสอบรูปภาพหรือเนื้อหาที่น่าสงสัยด้วย AI ว่าเป็นของจริงหรือหลอก
● สแกนความเสี่ยงลิงก์ (Web Checker) – สแกนความเสี่ยงของลิงก์ก่อนคลิกเข้าใช้งาน
● ข้อมูลรั่วไหม (ID Security) - ตรวจสอบว่าอีเมลหรือเบอร์โทรของคุณหลุดรั่วสู่มือมิจฉาชีพ หรือไม่
● เตือนภัยกลโกง (Scam Alert) – ศูนย์รวมข้อมูลกลโกงและวิธีป้องกันที่อัปเดต จากทั้งรัฐและ เอกชน
● SOS ขอความช่วยเหลือ (Scam SOS) - คู่มือฉุกเฉินเมื่อสงสัยว่าถูกหลอก พร้อมขั้นตอน ติดต่อธนาคารและแจ้งความ
● และ การแจ้งเตือนด้วยเสียง Voice Alert (ใหม่) - แจ้งเตือนเบอร์มิจผ่านเสียง “หนุ่ม–กรรชัย” เสมือนเจ้าตัวมาเตือนเอง!
ทั้งนี้ ภาพหลักของแคมเปญได้นำเสนอ “ท่าดูออก” ได้เป็นสัญลักษณ์ของการจับโป๊ะมิจฉาชีพ ถ่ายทอดบุคลิกความเอาจริงของ “หนุ่ม กรรชัย” ที่สะท้อนถึงการจับตา เตือนภัย และปกป้องจาก กลโกง พร้อมตอกย้ำสารสำคัญของแคมเปญว่า “ถ้าเราดูออก มิจฉาชีพก็ทำอะไรเราไม่ได้” เพื่อสื่อให้ เห็นว่า เมื่อเรารู้ทันและมองออกถึงพิรุธต่าง ๆ ก็จะสามารถรับมือกับกลโกงได้ทุกแบบ ไม่ว่ามิจฉาชีพ จะมาในรูปแบบใด
หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย “TRUSTED FRIEND” คนแรกของ Whoscall กล่าวว่า “ทุกวันนี้ผมเจอข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพแทบทุกวัน และรูปแบบก็ไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไป บางเรื่อง ซับซ้อนจนน่าตกใจ บางเคสเจาะจงเล่นกับความไว้ใจของเหยื่อโดยตรง หลายคนตกเป็นเหยื่อ เพียงเพราะแค่ ‘ไม่ทันระวัง’ ในจังหวะเดียว ทั้งนี้ ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนควรมีสิทธิ์ในการป้องกัน ตัวเอง และ Whoscall ก็คืออาวุธสำคัญที่ช่วยให้เรารู้ทันกลโกงเหล่านี้ก่อนจะสายเกินไป”
“สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การจับผิด แต่คือการ ‘ดูออก’ ตั้งแต่แรกว่าอะไรจริง อะไรหลอก เพราะเมื่อเรารู้เท่าทัน มิจฉาชีพก็ไม่มีทางชนะเราได้ ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญนี้ เพื่อช่วยส่งต่อความรู้ เครื่องมือ และความมั่นใจให้กับคนไทยทุกคนครับ” หนุ่ม กรรชัย กล่าวทิ้งท้าย
แคมเปญนี้ยังขับเคลื่อนอย่างเต็มรูปแบบผ่านทุกช่องทางสื่อ ไม่ว่าจะเป็น TV, Online Film, สื่อกลางแจ้ง (OOH), โซเชียลมีเดีย ตลอดจนสื่อในแวดวงธุรกิจ การตลาด และเทคโนโลยี เพื่อให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย
นายแมนวู จู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โกโกลุก (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นพัฒนา Whoscall ไม่ได้เพียงแค่ตอบโจทย์การเติบโตทางธุรกิจ แต่เราเชื่อว่าเทคโนโลยีสามารถเป็นพลังในการ ปกป้องสังคมไทย และทุกคนมีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือที่สามารถปกป้องตนเองได้ และ Whoscall คือหนึ่งในนั้น เราจึงไม่เคยหยุดพัฒนาเทคโนโลยีและฟีเจอร์ใหม่ ๆ เพื่อรับมือกับกลโกงที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา”
“จากแนวคิดนี้เอง จึงเกิดเป็นแคมเปญ “รู้ทันทุกมิจ เปิดโปงทุกมุก” ที่ไม่เพียงสะท้อนบทบาทของ Whoscall ในฐานะเกราะป้องกันภัยไซเบอร์ที่เข้าถึงง่ายในชีวิตประจำวัน แต่ยังตอกย้ำความไว้วางใจจาก ผู้ใช้งานทั่วประเทศ ในปัจจุบัน Whoscall มียอดดาวน์โหลดสะสมกว่า 30 ล้านครั้งในประเทศไทย และเรายังมีฐานข้อมูลเบอร์โทรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครอบคลุมมากกว่า 2.6 พันล้านเลขหมาย พร้อมระบบ AI อัจฉริยะ ที่เรียนรู้กลโกงตลอดเวลาเพื่อให้คนไทยสามารถ ป้องกันภัยได้ก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ” นายแมนวู กล่าวทิ้งท้าย
ภายใต้แคมเปญ “รู้ทันทุกมิจฯ เปิดโปงทุกมุก” Whoscall เดินหน้าร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กร ต่าง ๆ อินฟลูเอนเซอร์ และจัดกิจกรรมรณรงค์ทั่วประเทศ เพื่อชวนคนไทยโหลดแอป ใช้เป็นเครื่องมือ ช่วย เตือนภัยและเปิดโปงทุกมุกของมิจฉาชีพไปพร้อมกัน พร้อมร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัย อย่างแท้จริง
เกี่ยวกับ Whoscall
แอปพลิเคชัน Whoscall เครื่องมือป้องกันการหลอกลวงทางดิจิทัลส่วนบุคคล ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องผู้ใช้ จากการหลอกลวงในสถานการณ์ต่าง ๆ ตั้งแต่ การสื่อสารที่เป็นอันตรายและน่าสงสัย รวมถึงสายโทรเข้า ข้อความ และลิงก์ ด้วยยอดการดาวน์โหลดมากกว่า 100 ล้านครั้งทั่วโลก Whoscall มีฐานข้อมูลที่ครอบคลุมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครอบคลุม หมายเลขโทรศัพท์ มากกว่า 2.6 พันล้าน เลขหมาย และรวมข้อมูลจากพันธมิตรอย่าง ScamAdviser เพื่อสร้างฐานข้อมูลต่อต้านการหลอกลวงทางดิจิทัลชั้นนำ ทีมงาน Whoscall ทุ่มเท พัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านการหลอกลวงมานานกว่าทศวรรษ โดยใช้เทคโนโลยี AI วิเคราะห์ และจำลองรูปแบบการหลอกลวง เพื่อป้องกันเชิงรุก ต่อการหลอกลวงที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Whoscall เดินหน้าอย่างแข็งขัน ในการสร้างกลไกการทำงานร่วมกัน ในชุมชนของผู้ใช้ร่วมมีบทบาท ในการสร้างผลลัพธ์ ทางสังคมด้วยบริการต่อต้านการฉ้อโกงทางดิจิทัล ตั้งแต่ การให้ความรู้ การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ไปจนถึง สร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Whoscall ได้รับการยอมรับและความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ไต้หวัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ แห่งชาติ (สกมช.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียศูนย์สืบสวนและประสานงาน อาชญากรรมทางไซเบอร์ ของฟิลิปปินส์ และรัฐบาลท้องถิ่นในญี่ปุ่น สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://whoscall.com/th
เกี่ยวกับ Gogolook
Gogolook เป็นบริษัทผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีเพื่อความเชื่อมั่น (TrustTech) ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2555 โดยมีพันธกิจหลักคือสร้างความเชื่อมั่น “Build for Trust” โดยได้ขยายธุรกิจจากเอเชียไปยังยุโรปและอเมริกา เทคโนโลยี AI ของ Gogolook พัฒนาขึ้นจากฐานข้อมูลการหลอกลวงดิจิทัลที่ใหญ่ ที่สุดในโลก ครอบคลุมหมายเลขโทรศัพท์ เว็บไซต์ ดิจิทัลวอลเล็ต และแหล่งที่มาอื่นๆ บริษัทให้บริการป้องกันการหลอกลวงและบริการทางการเงิน ที่หลากหลายทั้งสำหรับผู้บริโภคและกลุ่มธุรกิจซึ่งรวมถึงแอปป้องกันการหลอกลวงดิจิทัล "Whoscall" และโซลูชันป้องกันการหลอกลวงสำหรับองค์กร ร่วมกัน "ScamAdviser" ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง Global Anti-Scam Alliance (GASA) Gogolook ได้ร่วมมือกับสถาบันต่างๆ มากมาย เช่น สำนักงานสืบสวนคดีอาญาของสำนักงานตำรวจไต้หวัน สำนักงานตำรวจแห่งชาติประเทศไทย สำนักงาน ตำรวจสืบสวนและประสานงานอาชญากรรมไซเบอร์ ฟิลิปปินส์ สำนักงานกำกับดูแลทางการเงิน เกาหลีใต้ รัฐบาลเมืองฟุกุโอกะและชิบูย่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย มุ่งมั่นสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวง สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม Gogolook ที่: https://gogolook.com/en