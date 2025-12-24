“เจมส์ – กาด – แฟ้ม – แมทธิว” พร้อมส่งหัวใจเตรียมรับสัญญาณเตือน ในซีรีส์ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” เปิดจออีพีแรก เริ่ม 28 ธันวาคมนี้

สิ้นสุดการรอคอย และได้เวลาปล่อยความฟินส่งท้ายปี เมื่อ ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป ส่ง ซีรีส์ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” ซีรีส์บอยเลิฟ แนวโรแมนติกดรามา พร้อมลงจอให้รับชมอีพีแรก ในวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคมนี้ เป็นซีรีส์อีกหนึ่งเรื่องที่แฟน ๆ ตั้งตารอเพราะแค่เพียงปล่อยตัวอย่างของซีรีส์ออกไปก็สัมผัสได้ถึงมวลสารของความโรแมนติกดรามาแบบเต็มปอด นำแสดงโดย เจมส์ เพรสคอท, กาด พลอยสุภา พร้อมด้วย เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส และ แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ ร่วมด้วย คิณ อาณาคิณ นนทิประสิทธิ์, ดิว จิรเมธ ศรีหนองห้าง ที่ต่างก็งัดเสน่ห์ ความสามารถมาฟาดฟันกันอย่างเต็มที่ รับประกันว่าทุกฉากทุกตอนจะทำให้คุณต้องจิกหมอนและลุ้นตามจนนั่งไม่ติดกันช่วงปีใหม่นี้แน่นอน
บทประพันธ์โดย นทกร บทโทรทัศน์โดย Poomjai Sundaeleila ควบคุมบทโดย ฝนพรำ กำกับการแสดงโดย ปริยากร ชญานินปรเมศ เมื่อบางความรัก ยิ่งอันตรายกลับยิ่งดึงดูด ต่อให้มีคำเตือนอยู่ตรงหน้า แต่ถ้าเป็นคุณ คุณจะกล้าเดินต่อ หรือจะยอมถอยหลังกลับ ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อมกันได้ใน ซีรีส์ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” เริ่มอีพีแรก วันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2568 ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 รับชมย้อนหลังได้ที่ Viu สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ซีรีส์ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” ได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของช่อง 8 และ Love Alert Series ทุกแพลตฟอร์ #LoveAlert #มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง
เจมส์ เพรสคอท รับบท จิมมี่ ยอมรับว่าเป็นตัวละครที่ท้าทายมากครับ เพราะเขาไม่ใช่คนดี แต่ก็ไม่ใช่คนเลว เขาเป็นคนมั่นใจ เจ้าชู้ เอาแต่ใจ และไม่รู้จักความรักที่แท้จริง เหมือนเด็กวัยรุ่นทั่ว ๆไป ที่ชอบความสนุก จนกระทั่งวันที่เขาต้องเจอเหตุการณ์ที่เขาต้องกลับมานั่งทบทวนตัวเอง ความยากของบทนี้คือการถ่ายทอด ความไม่รู้ตัว ของ จิมมี่ให้คนดูเข้าใจ ความรู้สึกต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินไป ตามจังหวะเหตุการณ์ของตัวละคร แฟน ๆ ดูอาจจะโกรธ แต่ก็มีความรักตัวละครจนเห็นใจไม่แพ้กัน สุดท้ายก็ยังอยากเอาใจช่วยจิมมี่ ซึ่งผมได้บทนี้สอนผมเรื่องการไม่ปล่อยให้ความมั่นใจกลายเป็นความเห็นแก่ตัว ถ้าอยากเห็นคนเจ้าชู้คนหนึ่งเรียนรู้คำว่า รัก แบบเจ็บจริง โตจริง จิมมี่คือบทที่คุณไม่ควรพลาดชมครับ”
กาด พลอยสุภา รับบท โต๋ โต๋เป็นคนที่รักแล้วรักจริง รู้ทั้งรู้ว่าตัวเองอาจเจ็บ แต่ก็ยังเลือกจะเชื่อ เลือกจะให้โอกาส เพราะคิดว่าเขาจะเปลี่ยนตัวตนของตัวเองได้ และเราก็ยอมทำตามใจด้วยการอ้างว่าเรารักเขาตลอด บทโต๋เป็นบทที่ใช้พลังทางอารมณ์สูงมาก เพราะต้องเล่นความอดทน ความรัก ความหวัง และความเจ็บปวดที่เก็บไว้เงียบ ๆ บางฉากมีความสุขสุด สักพักก็ร้องไห้หนักมาก ความยากคือโต๋ไม่ใช่คนอ่อนแอ แต่เป็นคนที่ใจดีเกินไป เขาเลือกจะไม่พูด ไม่โวยวาย แต่ทุกอย่างมันสะสมอยู่ข้างใน โต๋สอนให้เรารู้ว่าการรักใครสักคน ไม่ควรแลกมาด้วยการทำร้ายตัวเอง ใครเคยเป็นฝ่ายรอ ฝ่ายง้อ ฝ่ายให้อภัย บทของโต๋จะทำให้คุณรู้สึกว่า คุณไม่ได้อยู่คนเดียว แต่ยังมีคนรอบข้างที่คอยให้กำลังใจคุณ โดยเฉพาะคนที่รักคุณโดยไม่มีข้อแม้ เพียงแค่ขออยู่ข้าง ๆ และคอยเตือนสติเราครับ”
แฟ้ม ตนุภัทร พ่วงสุวรรณ รับบท ปลายฟ้า ปลายฟ้าเป็นคนที่ชัดเจนมากกับความต้องการของตัวเอง เขาไม่ปิดบัง และไม่หลอกใคร เป็นตัวละครที่สดใส ทรงเสน่ห์ แถบจะไม่มีบาดแผลเลยในชีวิต เพราะความมั่นใจ และกล้าเผชิญกับปัญหาและความรู้สึกของตัวเอง แต่ความตรงนี้เองที่ทำให้เกิดเรื่องทั้งหมด บทปลายฟ้าไม่ใช่ตัวร้าย แต่เป็นคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่ยึดติดกับกรอบความสัมพันธ์ ความยากคือทำให้ปลายฟ้าไม่ดูเป็นคนทำลาย แต่เป็นคนที่ เลือก และยอมรับผลของการเลือกนั้นเป็นตัวละครที่สะท้อนความรักแบบผู้ใหญ่ ที่ทั้งจริงใจและบางคนอาจจะคิดว่าเห็นแก่ตัวในเวลาเดียวกัน แต่จริง ๆ เขารักตัวเองเป็น และเลือกสิ่งที่ดีที่สุด แบบไม่ต้องมาคิดมากภายหลัง ผมมั่นใจว่า คุณต้องตกหลุมรักปลายฟ้า อย่างแน่นอน”
เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส รับบท เต๋ เต๋เป็นตัวละครที่มีเสน่ห์ โลกสว่างไปหมด ดูเหมือนไม่จริงจังกับอะไร แต่จริง ๆ แล้วเขารู้ตัวเองดีมากว่าอยากได้อะไร ชอบอะไร ถึงแม้จะมีความไม่มั่นใจในตัวเองต่อความรู้สึกอยู่บ้าง แต่เขาก็พร้อมก้าวผ่าน ผมมองว่าเต๋เป็นเหมือนตัวแปรสำคัญของเรื่องที่การตัดสินใจของเขาส่งผลกระทบกับทุกคนโดยไม่ตั้งใจ ความยากคือ จะเล่นยังไงให้เต๋ มีความรู้สึกที่จริงใจจริง ๆ จากตัวตน ดูไม่แสร้งทำ เพราะตัวละครนี้ ค่อนข้างสดใส แต่มีความคิดที่โตกว่าวัยในเรื่องของมุมมองความรัก ความสัมพันธ์ บทนี้ต้องบาลานซ์ระหว่างความสดใสของการรักพี่ชายอย่างโต๋ ความตรงไปตรงมาต่อจิมมี่ และความเห็นแก่ตัวบางอย่างกับความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องเก็บซ่อน ซึ่งยากและท้าทายมากสำหรับผม ผมขอฝากติดตามผลงานชิ้นนี้ที่ผมตั้งใจมาก ๆ ด้วยนะครับ รับรองว่า เต๋จะอยู่ในหัวใจของใครหลายคนเหมือน ๆ กับตัวละครอื่น ๆ แน่นอน