“เจมส์ กาด แมทธิว แฟ้ม” ฟิตติ้งซีรีส์วายเรื่องใหม่ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” พร้อมแจ้งเตือน เคมีสุดฟิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป สร้างเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญให้กับแฟน ๆ ซีรีส์วายในช่วงปลายปี ด้วยการปล่อยภาพฟิตติ้ของซีรีส์เรื่องใหม่ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” งานนี้พูดเลยว่าเคมีที่คิดถึงกำลังรอแฟน ๆ ให้ติดตามกันในซีรีส์เรื่องนี้ บรรยากาศการฟิตติ้งสุดคึกคัก พร้อมแจกภาพแรกของเคมีที่คุ้นเคย ได้แก่ เจมส์ เพรสคอท, กาด พลอยสุภา พร้อมเสิร์ฟต่อแบบที่เห็นแล้วต้องยิ้มตามกับคู่ของหนุ่มหล่อยิ้มละลาย เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส ที่มาประกบเคมีใหม่อย่าง แฟ้ม ตนุภัทร งานนี้บอกเลยว่าเสิร์ฟแค่ภาพเรียกน้ำย่อย ก็ทำเอาแฟน ๆ ตั้งตารอคอยอย่างแน่นอน

โดยซีรีส์ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” เป็นเรื่องราวของ จิมมี่(เจมส์ เพรสคอท) หนุ่มเจ้าชู้ที่อยากใกล้ชิดปลายฟ้า(แฟ้ม ตนุภัทร) อาสาไปส่งเต๋(เดวิด แมทธิว โรเบิร์ตส) จนได้เจอโต๋(กาด พลอยสุภา) ทำให้โต๋ผลอตกหลุมรัก ความสัมพันธ์เริ่มยุ่งเมื่อทริปเที่ยวทำให้เต๋คบกับปลายฟ้า ส่วนจิมมี่ที่เสียใจหันไปคบโต๋ประชด แต่กลับรักเขาจริง จนเมื่อรันแฟนเก่าของจิมมี่กลับมา ความโกหกทำให้โต๋ถอยห่าง จิมมี่จึงพยายามพิสูจน์ว่ารักโต๋จริง สุดท้ายเรื่องราวความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามต่อไป

โดยซีรีส์เรื่องนี้ จะเป็นซีรีส์ที่เติมเต็มบรรยากาศส่งท้ายปี พร้อมต้อนรับความสนุกต้นปีของแฟน ๆ ให้อบอุ่นและละมุนยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน เรื่องราวจะสนุกและน่าติดตามขนาดไหน รับรองว่าฟินเตรียมลงเรือกันได้เลย แฟน ๆ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ซีรีส์ “Love Alert มีคำเตือนโปรดระมัดระวัง” พร้อมวันออกอากาศ และเบื้องหลังสุดฟินอื่น ๆ ได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของช่อง 8 ทุกแพลตฟอร์ม





