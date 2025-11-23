เช็กดวง! ประจำวันจันทร์ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ต้องรับผิดชอบร่วมกับคนอื่น งาน โอกาส มักมีตัวหาร ทำงานสำเร็จจะมีคนขอแบ่งเครดิต ระมัดระวงการโดนขโมยผลงาน หาเช้ากินค่ำจะได้เปลี่ยนเพื่อนร่วมงาน เปลี่ยนนายจ้าง คุณอาจมีโอกาสได้ทำสัญญาระยะยาว หรือทำงานประจำ การเงินใช้ไม่ค่อยได้เก็บ กับเรื่องของคนในบ้านและครอบครัว เสริมดวงการเงินทำบุญด้วยยารักษาโรค ส่วนสุขภาพน่าสนใจกับโรคตามฤดูกาล หรือติดมาจากคนที่ไปพบไปเจอ
สุ่มเสี่ยงต่อการโดนหลอก อย่าหลงเชื่อสิ่งที่สายตามองเห็นหรือภาพลักษณ์ที่ดูดีเกินเบอร์ คนโสดจะเสียน้ำตา ด้านคนมีคู่ อะไรยอมได้ ถอยได้ ดีต่อใจแน่นอน ออกเดตแบบไม่ทันตั้งตัว แต่มีคนคิดจริงจังอยากสานต่อแน่นอน เพศทางเลือกคนอ่อนวัยกว่าจะเดินเกมจีบเข้าหา
คนเกิดวันจันทร์
อย่าเพิ่งยอมแพ้กับสิ่งที่คุณนั้นทุ่มเท ความตั้งใจ พยายาม จะส่งผล คนรอบตัวจะสนับสนุนในสิ่งที่คุณกำลังดำเนินการ แต่ห้ามหมดใจเสียก่อน การลงทุนระยะสั้นดีกับชาววันจันทร์ หรือการรับจ๊อบวันหยุดและหลังเลิกงาน อยากหางานใหม่อาจจะยังไม่ถึงเวลา การเงินลงทุนดีในช่วงบ่ายและตลาดใกล้ๆ ตัว จะได้ร่วมรับผิดชอบการกู้หนี้ยืมสินของคนรู้จัก ยานพาหนะให้โชคลาภสัตว์สองเท้า สุขภาพทรงๆ ตัว
หัวจะปวดกับคนที่เข้ามาหาคนรัก คุณอาจต้องกลายเป็นผู้ร้าย หัวร้อนที่เหวี่ยงเดือดใส่คนรักบ่อยเวลามีคนเข้ามาติดพัน แต่ส่งผลดับกับคนโสดเพราะคุณจะได้รู้ว่าใครชอบคุณจริงๆ มีดวงได้มรดก ทรัพย์สินจากคนรักทั้งยังคบหากันหรือเลิกรากันไปแล้ว
คนเกิดวันอังคาร
คิดผิดต้องคิดใหม่หรือพยายามปรับตัวกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า เรียนรู้จากคนประสบการณ์น้อยกว่า ลำดับอาวุโสทำให้คุณทำงานยากขึ้น คนธรรมดาจะได้ใส่เครื่องแบบ สุขภาพ ที่หักโหมดูแลมากเกินไป อาจได้ควักเงินมาเพื่อบำรุงรักษา โชคลาภตลอดวันมาจากบริวาร ทำบุญสังฆทานสด หรือเติมน้ำมันตะเกียง มีลุ้นเรื่องการแข่งขันหรือการสอบต่างๆ จะได้เดินทางไปในที่ที่คุ้นเคย หรือเคยอยู่อาศัย และจะมีลาภ
รักเก่ายังลืมไม่ได้ แต่คนใหม่ที่เข้ามาทำให้คุณแพ้ทางได้ง่ายๆ ด้วยความใส่ใจ เผื่อใจกับความผิดหวังหากต่างไลฟ์สไตล์มาเกินไป ผู้ใหญ่ยังมองแรงกับคนใหม่ แต่สนับสนุนและรักเขตสะใภ้มากกว่าคนของตัวเอง รักรีเทิร์นมั่นคงขึ้น แม้อาจดูไม่โรแมนติก
คนเกิดวันพุธ
สุขภาพของคนในบ้านจะได้ใส่ใจ อาจได้พักงาน ลางานเพื่อธุระของคนอื่น วางแผนอะไรไว้ต้นสัปดาห์ยังไม่เป็นไปตามนั้น งานรายวันคุณคุมได้ค่อนข้างดี น้องใหม่ คนแปลกหน้าอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมออฟฟิศ ฟรีแลนซ์ถึงเวลาคิดแผนปล่อยของเดิมที่มีอยู่ ธุรกรรมธนาคารราบรื่นตลอดสัปดาห์ การลงทุนระยะยาวดีกับการเก็บออม ตลาดต่างประเทศในแถบเอเชียโดดเด่น ความฝันให้โชคลาภลอย
สุขภาพของคนรู้ใจอาจไม่ดีนักโดยเฉพาะเรื่องจิตใจ อาจเป็นต้นทางของการมีปากเสียงในบ้านช่วงนี้ แต่เป็นการดีที่จะพูดคุยอะไรกันตรงๆ จะปรับความเข้าใจได้เร็ว ด้านคนโสด ใครเข้ามาล้วนการหวังผลประโยชน์ คนเจ้าชู้ คนเสน่ห์แรงมักโดนเทแบบไม่ทันตั้งตัว
คนเกิดวันพฤหัสบดี
คำขอร้องคนอื่นทำให้คุณเสียผลประโยชน์ งานตรงหน้าต้องปรับให้ถูกใจลูกค้าและเจ้านาย บางสิ่งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นบ้างจะดีที่สุด การลงทุนดีตลอดช่วงวัน ทำให้คุณตัดสินใจลำบากว่าจะเลือกทางไหนดี หากลังเลพักไว้ก่อนไม่เสียหาย งานประจำเจ้านายให้โอกาสมากขึ้น การเงินส่วนตัวจำเป็นต้องผ่อนชำระมากกว่าจ่ายเงินก้อนหรือเงินสด สุขภาพเจ็บป่วยเพราะพักผ่อนน้อย โรคประจำตัวมักถามหา
โดนเพ่งเล็งเรื่องความรักจากคนในบ้าน จะมีการนัดดูตัวทางอ้อม หรือหากอยู่ในวงสังคม ข่าวลือที่ไม่เป็นจริงเรื่องหัวใจทำให้คุณอยู่ไม่สุข ใครมีคู่ สถานะแฟน หรือเพิ่งแต่งงานใหม่ อาจมีนิสัยไม่น่ารักของคนรักที่คุณจะต้องปรับตัวเข้าหากันอย่างใจร่มๆ
คนเกิดวันศุกร์
เร่งงานให้เสร็จก่อนเวลา ต้นสัปดาห์ออกตัวให้ไว สิ่งใดวิ่งเข้ามาอย่าใจร้อนรีบรับ ไวได้แต่ต้องรอบคอบอย่างสูง สุขภาพเกี่ยวกับสายตาจะมีปัญหา จะได้ยินข่าวร้ายจากทางไกล สอบแข่งขันได้ดีไกลบ้าน การเงินไม่เน้นลงทุน แต่จัดระเบียบการใช้จ่ายใหม่ อาจต้องหาคนมาช่วยบริหารจัดการมิเช่นนั้นจะติดลบ การเก็บออมดำเนินการได้ตามเหมาะสม เปลี่ยนเงินเป็นสิ่งของหรือเงินสกุลต่างถิ่นจะดีมากๆ
รอคอยจะสมหวังหรือได้รับคำตอบ คู่ไหนไม่ได้ไปต่อจะลดสถานะเหลือคำว่าเพื่อน การเดินทางไกลทำให้คนผิดหวัง อาการดีขึ้น อย่ารับคนใหม่เข้ามาระหว่างที่คุณพักใจจะติดลบในระยะยาว มีข่าวดีในเรื่องของสมาชิกใหม่ในบ้าน ที่จะเป็นคนที่สอง เป็นคนเล็ก
คนเกิดวันเสาร์
ความตรงไปตรงมาเป็นเรื่องดี แต่มีคนรับไม่ได้ เดินเกมเงียบขรึมทำให้การใช้ชีวิตและการทำงานไปได้ดี มีดวงย้ายบ้าน ย้ายหอพัก ดำเนินการช่วงนี้ได้ตามสะดวก การเงินไม่ขาดมือเพราะจ๊อบเสริม แม้ว่ารายได้หลักจะหายหรือมีภาระจำเป็นต้องจ่ายออก ตลาดเชื้อเพลิงทดแทน ยานยนต์ การขนส่ง บริการ โดดเด่นในการลงทุน แต่ไม่ค่อยเหมาะในการลงทุนกับครอบครัว เสริมดวงทำบุญคนป่วยติดเตียง
จะได้ของฝากจากคนสำคัญ คนโสดอาจยังไม่สมหวังกับใครที่หมายปอง แต่มักมีโมเมนต์ดีๆ ให้คุณจดจำในวันนี้ รักต่างวัยทะเลาะกันเก่งดูแลกันดี คนงอนยังไม่หายโกรธ คู่แทรกจะแพ้ไปเอง เพศทางเลือกระวังปัญหาเกี่ยวข่าวลือลบๆ ที่ทำให้คุณเสียเครดิตกับคนพิเศษ
