เช็กดวง! ประจำวันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
ความตั้งใจทำให้คุณสำเร็จ แม้มีคนมองเห็นไม่มาก แต่จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ดี จบใหม่จะได้งานถูกใจ แม้เงินไม่เยอะ แต่เป็นวาระการลองผิดลองถูกที่ทำให้คุณมีประสบการณ์ไปต่อยอด มนุษย์เงินเดือนจะไม่อยากอยู่ที่เดิม สุดสัปดาห์ร่อนใบสมัครใหม่ หรือดีลธุรกิจจะมากความสำเร็จ ของหายไม่ได้คืน จ่ายเงินเพื่อรับผิดชอบข้อผิดพลาดเรื่องเวลา หาโอกาสทำบุญคนพิการทางร่างกาย เสริมดวงการเงินและงาน
ความเลิฟไม่ค่อยสดใส ทำอะไรโดนมองว่าผิดไปเสียหมด อาจเป็นโมเมนต์งอนที่ยาวนาน และคนใกล้ตัวจะช่วยให้คุณคืนดีกันได้ในไม่ช้า จะมีเซอร์ไพรส์จากคนที่รัก คนพิเศษ ที่นึกถึง ไม่พบหน้ากันมานาน อาจมาหาถึงหน้าบ้าน หรือพาไปออกเดตให้ปลื้มใจ
คนเกิดวันจันทร์
มีเรื่องรับจบ ต้องเร่งดำเนินการงานบางอย่าง เพื่อให้เรื่องอื่นๆ ดำเนินการต่อไปได้ งานต้องใช้ทางลัด ไปเจรจาหลังบ้าน ดีลนอกรอบหรือมีข้อแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมมากพอ อย่าตัดสินใจอะไรแทนคนมีอำนาจมากกว่าอาจเดือดร้อน ช่วงสุดสัปดาห์แต่งตัวมีสีสัน ด้วยเสื้อผ้าหน้าผม เปิดดวงเตรียมรับโชคและโอกาส ทั้งงานเงินจะเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว สุขภาพเจ็บป่วยเล็กน้อยบางวัน
ปากกับใจที่สวนทางกันบ่อยๆ อาจทำให้คนโสดเสียดายในวันข้างหน้า คนข้างกายอยู่กันมานานมากความลับ บางครั้งการถอยห่าง จะสบายใจมากกว่า คนหม้ายอาจได้เริ่มต้นใหม่ในเร็วๆ นี้กับคนที่อยู่ใกล้ๆ แล้วรู้สึกสบายใจ เพศทางเลือกระวังโดนขอแต่งงานปุบปับ
คนเกิดวันอังคาร
ต้องออกแรงมากกว่าคนอื่น ทั้งกายและใจเพื่อทำในสิ่งที่ไม่ชอบหรือพบหน้ากับคนไม่ถูกชะตา การแข่งขันมีโอกาสสำเร็จแม้จะไม่ใช่สิ่งที่อยากได้ พนักงานออฟฟิศยังต้องพิสูจน์ตัวเอง เจ้านายเข้าข้างคนผิด สนับสนุนคนไม่ตรงกับงาน เจ้าของกิจการแบกรับหลายด้านและยังต้องเดินหน้าต่อ คนในเครื่องแบบโชคดี มาจากครอบครัว วันนี้เหมาะจะเปลี่ยนกระเป่าสตางค์ ใส่เสื้อผ้าใหม่ การเงินจะเข้าไม่ขาดตลอดเดือน
ใครอยู่ใกล้ๆ มักโดนมองข้าม แต่คนไกลสายตามากความคิดถึง คนโสดที่อยู่ไกลบ้าน สถานที่ไม่คุ้นเคย มีคนเข้ามาหาเสน่ห์แรงกับคนแปลกหน้า ไม่เหมาะจะจดทะเบียนสมรส แต่การขอโอกาสขอแต่งงาน ใส่ความมั่นใจแล้วเดินหน้าเต็มร้อย รักออนไลน์ยังต้องระมัดระวัง
คนเกิดวันพุธ
ความสบายใจเป็นที่ตั้ง วันนี้รับหน้างานหลายบทบาท เรียนรู้จากคนหมู่มากและต้องแก้ไขสถานการณ์ให้ไว จ็อบเสริมอาจกลายเป็นงานประจำ การเงินใช้จ่ายแบบระมัดระวัง หารผ่อนชำระบางสิ่งจะสะดุดหมุนไม่ทัน นักลงทุนโอกาสของคุณอยู่ช่วงกลางวัน สังหาริมทรัพย์และกองทุนต่างๆ ค่อนข้างโดดเด่น สุขภาพระมัดระวังอุบัติเหตุในที่อยู่อาศัย ทำบุญหนังสือสวดมนต์ช่วยให้เรื่องติดขัดเบาบางลง
อยู่เฉยๆ ก็มีเสน่ห์ ไม่ต้องออกแรงบริหาร แต่มีคนเข้ามาแวะทักทาย หรือคนใกล้ตัวจะมองคุณในลุคใหม่ เปลี่ยนโหมดจากคนรู้จักอยากเป็นคนรู้ใจ คนมีคู่ อย่าไว้ใจแฟนเรื่องเงิน แต่ธุระจัดการต่างๆ พวกเขาจะสนับสนุนช่วยเหลือคุณอย่างมาก รักรีเทิร์นยังไม่สมหวัง
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ต้องแลก หรือสูญเสียบางอย่างเพื่อให้ได้สิ่งใหม่เข้ามา ไม่สามารถครอบครองทุกเรื่องเอาไว้ทั้งหมด การงานและเงินสวนทางเล็กน้อยรับผิดชอบมากค่าแรงไม่ขยับ วัยเรียนจะได้ต่อยอด อาจย้ายที่เรียน หรือมีโอกาสเปลี่ยนสายการเรียนเพราะโอกาสที่เข้ามา การเงินใช้หรือเก็บตามความเหมาะสม อย่าดีลธุรกิจกับคนในครอบครัว ยานพาหนะเกเร เสียบ่อย แต่ยังไม่ใช่จังหวะขาย มีโชคจากสัตว์สองเท้าคนไกลตัว
ความรักพ่วงมาจากคนรู้จัก คนโสดไม่ต้องมองไกลเพราะมีคนใกล้ๆ อยากดูแล อย่าปิดโอกาสตัวเอง คนมีคู่แล้วคุณอาจได้ต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าบ้าน ครอบครัวไหนเชิญคุณพ่อคุณแม่ย้ายมาอยู่ด้วย จะมีโชคหรือโอกาสใหญ่ช่วงปลายปี
คนเกิดวันศุกร์
ระมัดระวังการเข้าหาคนมียศ ตำแหน่ง ทั้งอายุน้อยหรือมากกว่า ไว้วางใจไม่ได้ ทำงานต้องมีระยะห่าง การให้ความสนิทที่ดูเกินเบอร์ ทำให้ระบบปกครองมีปัญหาพ่วงตามมา พยายามใช้การประชุมหรือเจรจาเป็นเวทีในการแสดงความสามารถ คุณจะได้โอกาสเพราะการออกแรงแข่งขันของตัวเอง การเงินยังต้องประหยัด มีคนหวังพึ่งอยากยืมหรือใช้เครดิตการเงินของคุณ สุขภาพระบบเลือด หัวใจ ระวังปัญหา
เปย์กับคนรู้ใจ ระวังติดลบ ลุ้นความรักใหม่หรือกำลังเตรียมงานมงคล ชาววันศุกร์ต้องตีกรอบ อย่าจ่ายเพลิน งานสวย คนรักถูกใจแต่เกินงบค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับคนหย่าร้างการแบ่งผลประโยชน์จะจบไวถ้าคุณยอมถอยคนละก้าว อินเลิฟครั้งใหม่ช่วงนี้โลกสีชมพู
คนเกิดวันเสาร์
จะได้เกี่ยวข้องกับคดีความ การฟ้องร้องหรือเรื่องทางแพ่ง ของตัวเองหรือของคนรอบกายที่ร่วมกับรู้กันมา ที่อยู่อาศัยจะได้ควักเงินซ่อมแซม ระวังโดนหลอกเงินในบัญชีไว้ใจใครไม่ได้ เรื่องไม่สบายใจอาจเกิดจากการคิดไปเอง งานรับผิดชอบได้ดี โอกาสโยกย้าย เปลี่ยนแปลงมีน้อย แต่ลุ้นรับหัวหน้าใหม่ เพื่อนร่วมงานอายุมากกว่ามีเหตุร้อนใจมาปรึกษา เสี่ยงโชคเน้นการสวนทาง จะได้ของมีค่าจากคนทางไกล
คนตรงสเปกเข้ามาใกล้ๆ แต่คนโสดอาจต้องออกแรงมากเสียหน่อยในการหาวิธีใกล้ชิด งานที่ออกไปเจอคนข้างนอก ทำให้คนใจว่างๆ ได้เฉิดฉายตกหัวใจเพื่อนร่วมงานใหม่ วัยเรียนระวังคนมีเจ้าของเข้ามาจีบ ใครมีคู่แล้ว คนรักจับผิดเก่งอย่าพยายามปิดบังอะไรเลย
