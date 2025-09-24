เช็กดวง! ประจำวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
มีสายตาจับจ้อง แต่เป็นโอกาสและจังหวะที่คุณจะปล่อยของ มีคนรับรู้ หรือเข้าหาคุณก่อนในช่วงนี้จรดปลายเดือน การโยกย้าย ตำแหน่งเล็กๆ น้อยๆ รับมาพ่วงมาทำไม่เสียหาย การเงินจัดระเบียบให้ดี อาจต้องเอาทรัพย์สินหมุนเป็นเงินสด เงินทุน ธุรกิจหรือเรื่องส่วนตัวต้องหยิบมาจากหลายส่วนเพื่อรวมเงินก้อน อสังหาริมทรัพย์ซื้อขายได้แต่ราคาไม่สูง สุขภาพเกี่ยวกับทรงเดินหายใจยังมีปัญหา
ผู้ใหญ่จะพยายามจับคู่ให้กับคนโสด แต่พวกเขาดูแลดี พยายามเข้าหาอยากสนิทหรือทำความรู้จัก ยกเว้นเพียงคุณจะมีคนในใจอยู่แล้ว ส่วนคนมีคู่ปากเสียงจากเรื่องเล็กๆ เป็นสีสันตลอดวัน เพศทางเลือกได้พบหน้าคนที่คิดถึง
คนเกิดวันจันทร์
สิ่งที่เคยคิด อยากทำแต่ไม่มีโอกาส สนามกำลังวิ่งมาเรียกหา คุณจะต้องพยายามออกจากเซฟโซนตัวเองเพื่อลงสู่เรื่องที่ฝัน อยากทำ อยากลองมาแสนนาน เชิงธุรกิจมีคู่แข่งมากหรือคุณยังไม่โดดเด่นจากกลุ่มเดิม การเงินหมุนเงินเก็บออกมาใช้จ่ายหรือหมุนบัตรเครดิตเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง แต่เงินรยรับพิเศษยังคงให้ค่าขนม ตกงานยังไม่ได้งานใหม่มั่นคง ยานพาหนะกำลังให้โชคลาภ
สุขใจ สบายใจกับคนที่ไม่คาดคิด แค่อยู่ใกล้ๆ ใจฟูไม่ต้องอะไรมากมาย คนโสดที่พยายามเก็บทรงจะเสียอาการ รักต่างวัย คนห่างอายุกันมากๆ ค่อนข้างเปราะบางและระแวดระวัง ส่วนคนมีคู่แล้ว ช่วงนี้รับผิดชอบหลายอย่างให้แฟน ให้เวลากับครอบครัวมากเป็นพิเศษ
คนเกิดวันอังคาร
ความมั่นใจพกไปให้เต็ม ไม่ว่าทำอะไร อย่ากลัวที่จะปิด ลองผิดลองถูกแล้วเลือกที่ดีต่อใจ งาน อาจไม่ถูกใจเจ้านายแต่ลูกค้า ลูกน้องจะสนับสนุนคุณ ยืดอกรับดีร้ายจากสิ่งที่เลือกไปแล้ว งานพ่วงอาชีพเสริมจะหายเพราะมีคู่แข่งตัดทาง ช่วงเช้าของวันเหมาะจะเปิดดีลธุรกิจ ต่อรองเรื่องการเงิน อย่าลงนามเอกสารที่ดูมีผลประโยชน์แอบแฝง คนในเครื่องแบบสนับสนุน ช่วยเหลือแต่มีข้อแลกเปลี่ยน
อุปสรรคความรักอยู่ที่มุมมอง หรือการไม่ยอมลดอีโก้ ความสัมพันธ์ยังไม่จางไม่หาย แต่คุณทั้งคู่อาจต้องปรับความเข้าใจกันอีกสักครั้งหนึ่ง ของแทนใจเก่าๆ ทำให้คนโสดคิดถึงคนที่เคยผูกพัน มีลุ้นคนคุยเป็นตัวจริง
คนเกิดวันพุธ
มั่นใจกับคำพูดตัวเอง บางเรื่องไม่จำเป็นต้องเอ่ยปากทุกเรื่องให้ใครฟัง งาน เงิน โอกาสมักมาไม่พร้อมกันแต่ชาววันพุธจะได้รับความไว้วางใจให้จับงานใหญ่ ทำงานสำคัญหรือได้อดนอนเพื่อทุ่มเทงานชิ้นโบแดงช่วงนี้จนถึงปลายปี การใช้จ่ายอาจตัดยอดเก็บออมเอาไว้สำหรับทริปในฝันของที่อยากได้ แต่วันนี้ไม่ค่อยเหมาะกับการลงทุนเท่าไรนัก ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับยานพาหนะหรือการเดินทาง
ปัญหา อุปสรรคทำให้คนโสดเห็นคนในใจชัดเจนขึ้น พวกเขาอาจยืนข้างคุณมานานแล้ว ใครที่พึ่งพบหน้ากันอาจไม่ใช่ตัวจริง แฟนป้ายแดง แต่งงานคู่ใหม่ช่วงนี้อะไรก็ดีคนรักดูแลดีเวอร์ คนหมาย คนเลิกราจะได้พักใจยาวๆ
คนเกิดวันพฤหัสบดี
ความจริง ข้อเท็จจริง เหตุผลทำให้คุณรอดจากเรื่องร้ายหรือสิ่งที่โดนลากเข้าไปเกี่ยวข้องในด้านลบ จะได้วุ่นวายกับคดีความ การฟ้องร้อง กฏหมาย แต่ก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้ทำให้คุณได้เปรียบคนอื่นเช่นกัน งานประจำการเปลี่ยนแปลงเบื้องบน ทำให้อยู่ยาก ทำงานลำบาก สุขภาพของดวงตา สายตา มีปัญหาให้ใส่ใจ เข้าหาสถาบันการเงินทางโล่งตลอดวัน ทำบุญสัตว์สี่เท้าเสริมดวงคนสนับสนุน
คู่รักอาจลดสถานะเป็นเพื่อน แต่มีคนเสียเพื่อนเพราะการบอกรัก พวกเขาจะค่อยๆ ห่างเหิน แต่ไม่หายไปไหน ปากเสียงในบ้านเกิดจากเรื่องเท็จที่มโนไปเอง เพศทางเลือกทั้งคนใกล้ตัวหรือคนคุยในแชท คุณอาจต้องเลือกแล้ว
คนเกิดวันศุกร์
ความตั้งใจ พยายามจะเกิดผล แม้ว่ามงจะลงช้า แต่อีกไม่นานมันจะเป็นของคุณ วุฒิสูง จะชนะคนมีประสบการณ์เยอะ ได้ขยับทำงานที่เคยค้างหรือชะงัก ยามวิกาลดีกับการคุยธุรกิจ คนสูงวัยให้โทษ ความคิดที่แตกต่างทำให้คุณโดนปฏิเสธ สุขภาพเป็นเรื่องต้องลงทุนดูแล หรือลงเงินกับตลาดสุขภาพ กีฬา ของมือสองค่อนข้างโดดเด่น เสื้อผ้าโทนครีม ชมพู เหลืองเสริมดวงการเงินและการแข่งขัน
รักเก่าวัยเรียน หรือคนใหม่วัยทำงาน คนโสดวันศุกร์ต้องคิดหนัก ไม่ได้บริหารเสน่ห์ก็ทำงานดีเกินคาด มีคนเข้าหาแต่คนที่หมายปองยังไม่มองเท่าไรนัก ด้านคนแต่งงานแล้ว ของแทนใจที่หาย คนรักจะคิดมาก จะมีโชคจากคนรู้ใจ
คนเกิดวันเสาร์
แผนหลักต้องเดินหน้า แผนสำรองต้องเตรียมพร้อม การตัดสินใจอาจไม่จำเป็นต้องอธิบายให้คนอื่นฟังในวันนี้ เน้นให้ทันต่อเวลาหรือกรอบกำหนดเอาไว้จะดี นักลงทุนจะได้ลุยกับเรื่องใหม่ๆ มองปลาเล็กในตลาดและเติบโตไปด้วยกัน ตลาดของพลังงานทดแทน ค้าส่ง หรือเคมีภัณฑ์ค่อนข้างดี ติดต่อธนาคารดีทั้งวันแต่ลงทุนต่างถิ่นติดลบ งานดูมั่นคงจะล้ม สุขภาพระบบประสาท ช่องปากจะมีปัญหา
ปากกับใจตรงหันไม่ต้องเดา ใครบอกอะไรเชื่อถือได้อย่าตามง้อหากโดนปฏิเสธ คุณต้องตัดใจกับเป้าหมาย อกหักเวลาทำให้ดีขึ้นรวดเร็ว หรืออาจมีคนพยายามเข้ามาดูแลหัวใจ มีคู่แล้ววุ่นวายกับบุตรหลานในบ้าน มีลาภจากคนรัก
