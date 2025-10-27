เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
สารพัดเรื่องพร้อมเข้ามาปะทะ ชาววันอาทิตย์จะได้รับการยอมรับจากคนนอกวงการ คนไกลตัวมากกว่าคนใกล้ชิด งานที่อยากโยกย้ายใหม่ อาจต้องรอไปก่อน แต่ตลาดการค้าขายมีการชะลอกระแสระยะสั้นยังทำกำไรได้ดี อาหารเมนูสัตว์ปีกกินบ่อยๆ ช่วยเสริมการเงินให้คล่องตัว ดีลงานสำคัญแบบไม่พบหน้า คุยออนไลน์ได้ผลดีมากกว่า สุขภาพของผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องใส่ใจใกล้ชิด
เพศเดียวกันจะเข้ามีตีสนิทคนโสด ส่วนรักต่างวัยมากปากเสียง เรื่องสงสัยไม่ถามเน้นใช้การงอนเป็นเครื่องมือแก้ไขปัญหา คนห่างไกลสายตาจะกลับมาเจอหน้าปุบปับ มีเซอร์ไพรส์ให้ใจฟู เรื่องปิดบังถึงเวลาต้องอธิบายแก้ต่าง
คนเกิดวันจันทร์
จะได้ทำงานสำคัญ อาจไม่ใช่งานใหญ่ แต่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเรื่องสำคัญใกล้ๆ ที่ผิดพลาดมิได้ งานประจำลดสถานะเป็นฟรีแลนซ์ ค้าขายอาจโดนยกเลิกออเดอร์ หรือชะลอการซื้อขาย ธุรกิจเกี่ยวข้องกับความเชื่อและศาสนาค่อนข้างคึกคัก มีโอกาสเดินทางปุบปับ ทำงานหรือท่องเที่ยวมักมีอุปสรรคเป็นเพื่อนร่วมทริป ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเท้า ข้อเท้า การเดิน ความฝันร้ายจะเป็นโชคดี
ไม่ต้องมองไกลตัว คนที่พบเจอปุบปับมักมีคนเข้ามาตกหลุมรักแต่พวกเขาเก็บทรงอยู่ โดยเฉพาะคนแปลกหน้าที่พึ่งพบหน้ากันครั้งแรก รู้จักกันไม่นาน ส่วนคนมีคู่มีบททดสอบเป็นเรื่องนอกบ้าน จับมือกันแน่ๆ ผ่านทุกปัญหา
คนเกิดวันอังคาร
ต้องปฏิเสธสิ่งที่เกินกำลัง ตัดส่วนเกินก่อนและเหลือเฉพาะเรื่องตรงหน้า วันนี้เป็นวันดีๆ ที่คุณจะปั่นงาน รับงานใหม่ สะสางงานเก่าหรือรีบปิดจบจ๊อบบางเรื่อง ได้ลองทำสิ่งใหม่ที่ต้อเองวางแผนเอาไว้นานแล้ว ธุรกิจขนาดเล็กมีคนอยากขยาย แต่ยังไม่เหมาะสม นักลงทุน ทองคำ อุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ซื้อขายต้องระมัดระวัง จะได้รับฟังเรื่องเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือคดีทางแพ่ง
สถานะแฟนหรือคนโสดที่มีคนพิเศษจะเริ่มชัดเจนมากขึ้น มีลุ้นสละโสดก่อนสิ้นปีหรือถึงเวลาที่จะเปิดตัวคนรักกับครอบครัวหรือเตรียมงานมงคล รักทางไกลมากเรื่องหวั่นใจ คนโสดเข้าหาใครโดนปฏิเสธ อกหักยังไม่มูฟออน
คนเกิดวันพุธ
ความเปราะบาง ทำให้คุณไม่พร้อมรับมือกับเรื่องรอบตัว งานประจำมีข่าวไม่น่าไว้วางใจจากองค์กร คนว่างงานจะได้งานใหม่ ยิ่งไกลบ้านยิ่งดีกับดวงชะตา การใช้จ่ายหมุนเงินเก็บออกมาใช้หรือบัญชีติดลบ รักษาเงินสดในกระเป๋าให้ดี บางสิ่งไม่จำเป็นต้องรีบลงทุน หรือควักเงินซื้อ ทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ เสริมดวงการเงินและคนสนับสนุนเมตตา ที่อยู่อาศัยจะได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ โชคมาจากสัตว์สองเท้า
ความสัมพันธ์จะมีคนคิดใจตรงกัน พวกเขาจะเดินเข้ามาหาคนโสดเอง มักดึงดูดคนน่าสนใจเข้ามา มีโอกาสเลือก ดูกันยาวๆ จนถึงปลายปี ส่วนคนมีคู่ระมัดระวังการลงนามเอกสารหรือธุรกรรมการเงินร่วมกับคนรักไตร่ตรองให้ดี
คนเกิดวันพฤหัสบดี
มีคนช่วยเหลือ คอยสนับสนุน เพียงแค่คุณพกความมั่นใจของตัวเองออกมาเต็มร้อย งานสายวิชาชีพ เจ้าของกิจการสองสามวันนี้ถึงเวลาร่วมทีม ทำงานกับคนอื่น หากฉายเดี่ยวติดลบระยะยาว สิ่งค้าง ชะงักจะรันอีกครั้ง เงินเข้ากระเป๋าจากเงินตกเบิก หรือรายรับที่เคยเข้ามาช้าจะกลับมาตรงเวลา ตลอดวันเหมาะสมกับการลงนามเอกสารสำคัญ ทำสัญญาการจ้างงานจะปัง สุขภาพทรงๆ ตัว
เน้นความสม่ำเสมอ คนโสดถึงจะมีลุ้น เข้าหาใครไม่ต้องมากความทำอะไรมั่นคงดีต่อใจเอาไว้ปลอดภัยเป็นที่สุด วัยเรียนรักครั้งใหม่ไว้ใจไม่ค่อยได้ ส่วนคนทำงานไม่ว่างสถานะไหนจะส่งผลต่องาน อาชีพ ทั้งเชิงบวกและลบ
คนเกิดวันศุกร์
มีการแข่งขันเล็กๆ ในสายการทำงานและการเรียน เพื่อนร่วมห้อง ร่วมแผนก คนใกล้ตัวจะเป็นศัตรูคู่แข่ง สายค้าขายตลาดสวนทางจะยิ้มได้ ธุรกิจเกี่ยวกับความเชื่อ ศาสนายังติดลบ โทนการแต่งตัว เทา ดำ น้ำเงินเข้มช่วยเสริมดวงการแข่งขันและคนสนับสนุน การเงินนอกระบบ ธุรกิจสีเทาโดดเด่นในดวงชาววันศุกร์ สัตว์เลี้ยงในบ้านเสริมดวงสุขภาพ ทำบุญโลงศพช่วยปัดเป่าอุปสรรค
มีโอกาสใกล้ชิดคนที่แอบชอบ รู้จักกันมากขึ้นและคุณอาจวางพวกเขาไว้เป็นเพื่อนมากกว่าคนรู้ใจ เพศทางเลือกคนสนิทจะช่วยเหลือให้คุณสมหวังในความรัก จดทะเบียนสมรสหรือแจกการ์ดดำเนินการได้ มีโอกาสรักรีเทิร์น
คนเกิดวันเสาร์
ความลับต้องร่วมรับรู้ จะได้ทำงาน เรียน หรือเข้าไปอยู่ในโลกอีกใบที่ไม่คุ้นเคย ใส่ใจสุขภาพมากขึ้น จะได้ลงทุนเพื่อนดูแลตัวเอง งานและหาเรียน ยิ่งทำยิ่งได้แม้ว่าจะขี้เกียจอยากพักเสียมากกว่า คนในเครื่องแบบ งานกำลังพุ่ง สายราชการและการติดต่อราชการดำเนินการได้ตลอดวัน อาหารเมนูไข่กินบ่อยๆ หนุนดวงการแข่งขัน เข้าหาสถาบันการเงินเฮงในตอนบ่าย เสื้อผ้าโทนสว่าง ขาว ครีมจะปัง
คนมีครอบครัวมีลุ้นสมาชิกใหม่ ทั้งบุตรหลานหรือเขยสะใภ้ป้ายแดง ที่จะมาต่อท้ายนามสกุลในเร็ววัน คนรู้ใจตัวเองช้าเผื่อใจกับความผิดหวังเอาไว้บ้าง การลงทุนกับคนในครอบครัวดีต่อใจและช่วยทำให้ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
** มาตามติด ไลฟ์สไตล์บันดาลใจ+ประเด็นสดใหม่ ได้ที่นี่!! **