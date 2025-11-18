เช็กดวง! ประจำวันอังคารที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

คนเกิดวันอาทิตย์
วาจาให้คุณ พูดดีหรือร้ายย่อมเป็นพรกับคนรอบตัว เหมาะสมกับงานเจรจา การต่อรอง หรือเข้าหาคู่ค้าธุรกิจเพื่อทำข้อตกลง งานประจำอย่าร้อนตัวตามคนอื่นเพราะบางเรื่องเพียงต้องการผลประโยชน์เท่านั้น ตำแหน่งสำคัญ เพื่อนร่วมงานจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตัว การเงินเสียหายเพราะบริวารที่ไว้ใจมานาน เชิงการลงทุนโดดเนกับสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในสถานที่ไกลๆ
คนรู้ใจ คนพิเศษจะเจ็บไข้ มีการเข้าใจผิด ผิดนัดเนื่องจากเหตุเพราะความเจ็บป่วย ผู้ใหญ่ของคนรักจะสืบเรื่องส่วนตัวของคุณ คนโสดปลอมๆ จะโดนจับได้ วัยเรียนระวังปัญหาหัวใจทำให้เสียสมาธิ ง้อใครกำลังจะสำเร็จ
คนเกิดวันจันทร์
ระมัดระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดิน ลื่น สะดุดหกล้ม จะได้ปิดจ๊อบสำคัญที่ทุ่มเทเวลามานาน การสอบจะผ่านแม้อาจมีเงื่อนไขบ้างในบางกรณี ข้อตกลงธุรกิจยอมปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่าย ใส่ใจการรับโทรศัพท์เพราะกำลังมีข่าวดีเข้ามาหาคุณ ทำบุญด้วยเครื่องนุ่งห่มช่วยกระตุ้นดวงเรียกทรัพย์ คดีความจะจบ เพื่อนมักมีเรื่องร้อนใจมาปรึกษาแต่ส่งผลดีกับคุณเช่นกัน
ได้ของฝาก ขนม น้ำ ไม่ขาดจากคนที่เข้ามาจีบ หรือคุณจะขยันสรรหาเพื่อนำไปให้คนที่ถูกใจ จะได้ร่วมงานบุญใหญ่ที่ส่งผลดีกับดวงความรักของคนโสด ขอพรสิ่งใดไว้ใกล้ถึงคิวของคุณแล้ว คนเงียบๆ ซึนๆ มีคนเข้ามาจีบ
คนเกิดวันอังคาร
จะได้จัดบ้าน ตกแต่ง ปรับปรุง ซ่อมแซมครั้งใหญ่ อาจเกินงบแต่ถูกใจ มีลาภลอยที่เป็นส่วนแบ่งมาจากคนใกล้ตัว งานปรับเปลี่ยนเพื่อให้ถูกใจลูกค้าและเจ้านาย ฟรีแลนซ์มีคนวิ่งมาให้ช่วยแก้ไขปัญหา สัตว์เลี้ยงในบ้านจะไม่สบายรับเคราะห์แทนเจ้าของ แต่หากเกิดเหตุการณ์นี้คุณจะโชคดีในเรื่องของการต่อรองและการเงินเป็นพิเศษ การสนับสนุนของคอนเนคชั่นส่วนตัวทำให้ทำงานได้ไวขึ้น
ได้ลาภจากคนรัก ข่าวดีของลูกหลานในบ้าน ระวังทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กๆ ที่สะสมปมมานาน เพศทางเลือกมีคนตามง้อ แต่ตัดสินใจอย่างไรอยู่ที่คุณเท่านั้น คนโสดมีคนพยายามแนะนำคนน่าสนใจให้รู้จัก แอบรักมีสุขดี
คนเกิดวันพุธ
เงียบๆ เหงาๆ แต่เป็นช่วงเวลาของการใช้ความคิด การอยู่คนเดียว คิดเองบริหารจัดการเองช่วยให้สิ่งที่กำลังติดขัดอยู่เดินหน้า อย่าฟังเสียงของคนอื่นมากขอให้มั่นใจตัวเอง การเงินใช้จ่ายสบายๆ ลงทุนติดลบบ้าง อาจต้องชะลอการวิ่งลงทุนตามกระแส ทองคำ และสิ่งของแทนเงินสดโดเด่น มีโอกาสเปลี่ยนสิ่งของเก่าเป็นใหม่ โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ รถยนต์ หรือที่อยู่อาศัยจะได้เพราะความเสน่หา
ประวัติเก่าที่ไม่ดี คนใหม่ตรงหน้าจะคิดมาก คนเจ้าชู้จะกลับใจ หรือหยุดเป็นคนคุยของใครๆ เพราะความสบายใจกับคนปัจจุบัน เลิกราจะกลับมาคุยกันใหม่แต่ระวังตัวและเว้นระยะห่างมากขึ้น คนโสดสิ่งนับถือจะเกื้อหนุนความรัก
คนเกิดวันพฤหัสบดี
อย่ารอคอยจะเสียเวลา โอกาสเข้ามาต้องกระโจนลงใส่แม้ว่าคุณอาจจะไม่พร้อมเท่าไรนัก ธุรกิจที่เซ้งมา รับช่วงต่อหรือช่วยครอบครัวดูแลจะได้รับความไว้วางใจจากบริวารมากขึ้น งานประจำมีโอกาสเปลี่ยน ด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจกับที่ใหม่แม้อยู่ที่เดิมมานาน การเงินช่วงเช้าเหมาะจะทำสัญญาและธุรกรรมธนาคาร ส่วนช่วงบ่ายลงทุนต่างประเทศโดดเด่น ทำบุญคนป่วยติดเตียงช่วยลดอุปสรรค
คนรัก คนพิเศษจะช่วยเหลือด้านการเรียนและการทำงาน คอยดูแลไม่ห่างหรืออาจดูน่ารำคาญ คู่ที่คบหามานานมีคนกำลังจะถอดใจ ระยะทางมีเซอร์ไพรส์ให้พบหน้า จดทะเบียนสมรส แจกการ์ด เจรจาสู่ขอจะเกิดขึ้น
คนเกิดวันศุกร์
ให้คนรอบกายช่วยคิด และตัดสินใจเรื่องต่างๆ การทำงานเป็นทีม รวมกลุ่มดีกับคุณตลอดสัปดาห์นี้ แม้ว่าต้องลุยคนเดียวแต่ทีมสนับสนุนดีเยี่ยม ค้าขายตลาดเก่าๆ คนที่หายไปนานกลับมาทำให้ธุรกิจคึกคัก ระวังอุบัติเหตุในบ้าน ที่ทำให้เลือดตกยางออกต้องจ่ายเงินรักษา การลงทุนดีกับธุรกิจในและต่างประเทศที่อยู่ไปทางทิศตะวันออก ทำความสะอาดกระเป๋าสตางค์บ่อยๆ เงินจะไม่ขาดมือ
อยู่ก่อนแต่งผู้ใหญ่จะเริ่มเข้ามาจัดการให้เข้าตามตรอกออกทางประตู ความเลิฟวันนี้ราบรื่นดีแม้จะเสน่ห์แรงเกินไปทำให้คนเข้ามาติดพันโดยไม่สนว่ามีเจ้าของหรือไม่ ใจโสดว่างๆ คนคุยมีลุ้นพัฒนาเป็นคบหาจริงจัง
คนเกิดวันเสาร์
งาน ธุระที่เคยตึงเครียดมีความผ่อนคลายมากขึ้น ตัวสำรอง ตำแหน่งผู้ช่วยจะเริ่มโดนผลักดันให้อยู่ในแถวหน้า ต้องคว้าโอกาสในความไม่ค่อยพร้อม การเงินที่ติดขัดต้องติดตาม เพื่อให้สภาพคล่องดีขึ้น เจ็บป่วยจะดีขึ้นเพราะเจอต้นตอของโรค งานใหม่อาจอยู่ไม่นาน ซื้อขายของมือสองกำไรดีแต่ให้ระวังของย้อมแมว เสริมดวงด้วยการทำบุญน้ำดื่ม เครื่องกรองน้ำ หนุนดวงคนสนับสนุนเมตตา
อยู่เฉยๆ มักมีคนมาจีบ ให้ระวังคนแอบอ้างเป็นแฟน จะเดือดร้อนเชิงการเงิน รักเก่าไม่รีเทิร์นแต่มีคนใหม่ๆ ที่สเป็กใกล้กับคนเดิมมากๆ มีดวงโยกย้ายไปอยู่กับคนรัก สิ่งที่ผิดใจกันมานาน จะหายโกรธหายงอนเพียงเสี้ยวนาที
